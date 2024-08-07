鄭泳舜｜借鏡巴黎奧運　新思維引入康體設施

在上次專欄中，筆者提到應把握港隊在奧運再創佳績的契機，均衡地推動「五化」的發展，助本港體育事業更上一層樓，其中提供足夠體育場地和設施是關鍵一環。筆者近日遠赴巴黎時，除了替港隊和國家隊運動員加油打氣，亦同時考察了當地的奧運場館，觀察到當地政府在銳意打造「綠色奧運」之下，大部分場地都是使用舊有設施或翻新利用，或將不少賽事移師至在市內景點所搭建而成的臨時場地舉行；這種靈活的應對方式，也為香港未來引入康體設施時帶來一些啟示。



來稿作者：鄭泳舜



根據規劃標準，全港缺乏超過一千個運動設施，不但令體育發展面對樽頸，也引致「炒場」問題。入境處近期揭發有網球教練利用外傭炒場，每場以三十元收購網球場「場紙」開班，並且作出拘捕行動，這正是反映康體場地不足之下，炒場問題不但沒有解決，甚至出現不斷變招應對的情況。儘管當局已計劃分階段再提供六十多項康體設施，但從構想到竣工，這些設施往往需時五至十年，以此步伐興建體育設施，似乎難以滿足社會的迫切需求。

不過，從巴黎提供奧運場館經驗所見，本港在考慮未來康體設施供應時，可藉著走出傳統框框，打破困局。舉例來說，今屆奧運三人籃球賽的比賽場地，是在巴黎市中心塞納河北岸的協和廣場，以大型帳逢方式搭建而成；香港未來亦應多加探索以此模式，甚至引入近年在各地盛行的氣膜體育館（Air Domes），透過設置一些臨時場地，紓緩場地不足的問題，又能讓更多賽事在不受天氣影響下移師戶外舉行。

我們還可物色一些能夠代表香港的特色景點，例如在尖沙咀鐘樓前的空地設立臨時體育場地舉辦城市運動，既打造一些具有本港獨特元素的賽事，還能將運動氛圍帶入社區。

此外，巴黎當地透過翻新舊有設施提供奧運場地，值得香港借鑒。翻查資料，全港現時約有二千個動態康體設施，其中體育館佔一百個，當中不少建於八十年代，已開始不再「年青」，是時候研究如何循序漸進地進行翻新。我們可參考巴黎的經驗，在翻新舊有場館時融入一些環保元素，例如在外牆加入隔熱建築物料和回收塑膠做場館座位，這既提升設施水平，又能「儲備」一批具國際水平的場地，讓香港更具備日後舉行綜合性運動會的實力。

筆者認為，香港目前最缺乏的，是可供普羅市民可以享用的大眾化康體設施，其實這些設施除了可由康文署負責興建，還可借助私人力量，興建更多像南華會這樣收費相對廉宜的康體設施；希望通過新思維，香港未來能以更多元化方式引入康體設施，帶動全民運動的氣氛，藉此讓更多年輕人積極參與運動，從而培育更多的精英運動員，助香港在未來奧運會中延續佳績。

作者鄭泳舜是立法會議員、香港體育學院副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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