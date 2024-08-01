鄭泳舜｜均衡發展運動「五化」延續奧運佳績

巴黎奧運開幕短短數天，香港運動員頻頻報捷，繼江旻憓在女子重劍個人賽奪得金牌後，張家朗亦在男子花劍個人賽決賽成功衛冕，為香港締造在同一屆奧運會上首次摘取兩金的歷史，再加上何詩蓓在女子二百米自由泳增添一面銅牌，與張家朗一樣連續兩屆奧運獲得獎牌，令全城振奮。筆者目睹這一幕幕扣人心弦的精采時刻，也替他們感到無比高興。江旻憓曾兩度膝蓋十字韌帶撕裂，卻憑藉堅韌不屈的精神克服重重困難再戰賽場，張家朗在今屆賽事中多次絕地反擊，而何詩蓓亦力拼多位世界級游泳壇猛將，他們頑強意志和打不死的精神，實在令人敬佩。



來稿作者：鄭泳舜



香港迄今在奧運取得兩金一銅的驕人成績，固然值得慶賀，但我們不應忘記，中國香港派出三十五名運動員參加今屆賽事，他們能夠達標站上奧運舞台，與世界頂尖選手比拼，實在不容易，他們背後都記載著努力拼搏的動人故事，即使沒有拿到獎牌，每一位都值得我們尊重和注視。筆者近日就遠赴巴黎，親自到現場替香港健兒加油打氣。

不過，對香港運動員的支持，是需要來自多方面。港府早年開始推動體育發展精英化、盛事化、普及化，近年再因應全港發展趨勢，加入產業化和專業化作為發展方向，特別是在運動醫學和運動科學增撥資源，對運動員爭取佳績的作用尤其明顯。筆者近日就留意到，原來中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒近年曾替多名精英運動員診治和動手術，克服傷患，助他們可以征戰今屆奧運，這說明政府在精英化和專業化方面投入資源，為運動員的訓練和發展創造良好環境的重要。

體院院長蔡玉坤近日提到，希望由今屆開始，香港往後在每屆奧運都能獲取獎牌。作為體院副主席，筆者是深表支持，因為隨著港隊在連續兩屆奧運中均能奪牌而回，更加顯示本港運動員具備在世界體育舞台可佔得一席之地的實力。然而，港將需要持續在奧運取得佳績，不能僅僅在精英體育領域中追求成績，亦需要均衡地推動運動「五化」，因體育發展本身就像一條產業鏈，「五化」發展之間也是環環相扣。

舉例來說，精英運動員始終會有退役的一天，若要有更好的更替流轉，須做好體育普及化工作，乘著奧運熱潮創造全民運動的氛圍，於不同運動項目建立晉升梯隊；港府亦應同時加大力度推動盛事化，吸引更多具國際水平的賽事在香港落戶，讓本港運動員有更多「主場」作賽的機會，提高競賽水平。即將落成的啟德體育園，將會成為一個平台，為香港體育發展創造更多可能性，為推動「五化」發展的每一個環節都帶來更實質幫助。

筆者稍後會繼續在接下來的文章，更聚焦分享如何透過加強運動「五化」，助香港體育發展更上一層樓的想法。

作者鄭泳舜是立法會議員、香港體育學院副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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