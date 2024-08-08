紫荊黨｜開拓香港新的「後花園」

來稿作者：周小稞



最近特首李家超一連六日出訪老撾、柬埔寨和越南，期間簽署了55份範圍廣泛的合作協議和備忘錄，並獲得三國明確表態支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。在第一站老撾的訪問中，李家超分別與老撾總理以及副總理兼外交部長會面，並與老撾政府機構與企業簽署了12份合作備忘錄。對於此次訪問，李家超認為增進了各自對對方優勢、能力與機遇的了解，並強調兩地政府都重視雙方關係，並達成共識，未來會加強多方面的合作。

筆者高度肯定特首對中南半島這三國的出訪及取得的積極成果。至此李家超上任兩年來已出訪了除文萊、緬甸與菲律賓之外的所有其他東盟國家。這些訪問鞏固並進一步夯實了香港與東盟間的經貿聯繫，為香港拓展東盟這個在新的地緣政治格局下潛力更誘人且規模更龐大的市場開啟了新的機遇。在香港與東盟這七國的交往中，筆者尤其關注經濟體量最細、人均收入偏低的老撾，因為老撾在各個方面都與香港有著強烈的互補性，是香港理想的「後花園」。

十六世紀在大航海時代與地理大發現的背景下由西歐國家開啟的前所未有的全球經濟大分工不僅最終引發了具有劃時代意義的工業革命，更因此奠定了西方文明的全球霸主地位。這場由西方國家主導的全球產業與經濟分工合作雖然將各類殖民與半殖民國家與地區納入了經濟增長的新軌道，但也保障了西方國家長期居於產業與經濟鏈的高端，不但幫助其獲取了價值鏈中的最大份額，也確保了西方國家的收入水平與生活質素長期且大幅超出世界的平均水準。

作為大中華區率先實現工業化與現代化的地區，香港長期以來也得益於與內地尤其是珠三角地區的產業與經濟分工合作。香港是城市經濟體，各類經濟要素供應有限，香港需要更廣闊的經濟腹地以支撐並實現經濟的持續增長。以深圳為代表的珠三角地區從上世紀七十年代末、八十年代初開始扮演這樣的角色，通過提供大量廉價的土地與勞工以及龐大的市場，推動了香港經濟發展再上新的台階。可以說，以深圳為中心的珠三角地區是當時香港名副其實的「後花園」。

只不過作為香港「後花園」的深圳等地過去四十年來日新月異，從最初港商的來料加工車間到勞動密集型產業基地到技術密集型製造業中心再到現代服務業大都會，港深間原有的產業與經濟分工合作正逐漸被兩地間的競爭合作所替代。深圳不僅在製造業上擊敗了香港，也在服務業上後來居上，並對香港賴以為生的現代服務業形成越來越大的競爭壓力。今日的深圳人口規模是香港的2.4倍，經濟總量超出香港四分之一，人均收入接近香港的五成五。深圳已經發展成為一個高度工業化與現代化的城市經濟體，已不再是香港曾經俯視的「後花園」。

香港的持續發展與繁榮安定需要開拓一個新的「後花園」，而老撾則在很多方面符合這一角色。首先，老撾的國土面積與人口規模同香港形成完美的互補。老撾的人口規模780萬上下，與香港的750萬大致相當，但老撾的國土面積接近24萬平方公里，與大不列顛不相上下，是香港土地面積的210倍。雖然老撾80%的國土為山地與丘陵所覆蓋，森林資源豐富，但流經老撾西部的湄公河仍為老撾帶來數萬平方公里肥沃的農業土地。更為重要的是，老撾的人口極為年輕，人口年齡中位數只有24歲，幾乎是香港人口年齡中位數的一半。

其次，老撾的經濟體量與產業佈局也同香港形成完美的互補。雖然人口規模大致相當，但老撾的經濟總量連香港的6%都不到，人均GDP更只有香港的二十分之一多一點，低過菲律賓與越南，僅高過東盟最貧窮的緬甸與柬埔寨。老撾工業基礎薄弱，仍是一個以農林畜牧為主的經濟體。老撾有500萬公頃的可耕作土地，但三分之二尚未被開發。老撾還有150萬公頃的天然牧場，畜牧業的潛力可觀。老撾的森林面積高達1,500萬公頃，但林業資源的開發程度不高。

第三、雖然老撾的工業基礎薄弱，但電力與交通等基礎設施並不落後。水力發電是老撾的支柱工業。依靠湄公河的水力，老撾成為東南亞的「蓄電池」，生產的電力大部分用於出口，主要銷往泰國、柬埔寨和越南。老撾的交通設施本來相對落後，但2021年底開通的中老鐵路徹底改變了老撾的交通格局，老撾也因此由一個封閉的內陸國而一躍成為連接中國與東南亞的鐵路中轉要地。

第四、老撾的政治、外交與文化也為香港與老撾的合作創造了有利條件。老撾是為數不多的社會主義國家，一黨專制保證了老撾長期穩定的政治局面。老撾在對外交往中奉行「少樹敵、廣交友」的方針，同周邊的越南與中國以及外圍的美國與俄國都保持了和睦友好的關係。老撾也是一個以佛教為主要信仰的社會，2,000座佛寺遍佈全國，佛教僧侶受到尊重，社會民風淳樸，百姓安居樂業。

特區政府應該從戰略的高度與長遠的角度看待與規劃香港與老撾間的夥伴關係，本著從長計議、互利共贏的原則，同老撾展開全方位、多層次的相互合作，將老撾打造成為新時期香港新的「後花園」。政治上，發揮過往與中共的交流經驗，建立與老撾人民革命黨的相互信任；經濟上，大力投資老撾的農林畜牧業、旅遊觀光業與交通運輸業，並通過產業園的形式開展適應老撾國情的工業活動；文化上，通過投資教育，增進兩地民眾間的相互了解與友好情誼，培養適合香港經濟與社會發展需要的人力資源。筆者相信，香港與老撾關係的新定位，不僅可以幫助老撾更快擺脫後進狀態，更能有力支撐香港未來的可持續發展，並將開創香港作為中國的一個特別行政區對外交往的新模式，值得嘗試與推進。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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