來稿｜巴黎奧運精英訪港　點燃港人愛國熱情

來稿作者：楊華勇



中國國家代表隊運動員在今屆巴黎奧運奪得40面金牌創佳績，他們將一如過往幾屆奧運凱旋後到訪香港及澳門，消息指他們會於本月29日至31日來港訪問三天。消息稱，除了獲特區政府設宴款待，期間料國家運動員將向港人公開獻技，讓大家一睹他們的運動英姿，又分批與本港青少年、運動員、紀律部隊人員等會面交流，同時預計全體訪港運動員將出席大匯演。

香港公眾期望今次內地金牌選手來訪，可以讓港人多認識每一個人成功的故事，也有機會看他們大展身手，為國家取得的成就而感到驕傲。運動員、教練團的交流上，香港可以多研究內地體制上的成功，學習內地運動科學的最新發展，還有透過人與人之間的接觸，互相砥礪，互相支援，協助香港年輕人在運動以至各方面，發憤圖強。

巴黎奧運精英真誠彙集，第一時間來到香港，和香港同胞共同分享中華兒女的榮耀和勝利，也借這樣的一個機會來向香港同胞長期對國家體育事業的幫助支持表示感謝。

奧運完結後，香港市民期待國家隊派奪獎牌運動員訪港獻技及作分享交流。國家隊訪港團過去派出包括金牌選手等運動員來港，今次巴黎奧運國家隊在不同項目上成績彪炳，包括有新「跳水皇后」全紅嬋、在男子100米自由泳破世界紀錄的新「飛魚」潘展樂，加上乒乓球「龍隊」馬龍、樊振東及王楚欽等，聲勢浩大，未知最終他們會否全部訪港。

香港回歸後，國家奧運金牌選手在每一屆奧運後都會訪港，至今已經5次（加上即將赴港是6次）。這是一場「特殊約定」，四年一次，從不爽約。這場約定緣起國家對香港青睞與厚愛，第一時間將奧運榮耀與香港市民分享。

回歸之前，在國家經濟尚不發達之時，霍英東、曾憲梓等多位愛國愛港工商界人士就為中國體育事業的發展慷慨解囊。從１９９２年巴賽隆納奧運會之後，霍英東所設的體育基金就開始撥款獎勵在奧運會上奪得獎牌的中國內地及香港選手。回歸之後，儘管國家日益強盛、體育事業快速發展，但香港同胞為體育事業的奉獻之心卻從未淡化和冷卻。時至今日，霍英東家族為中國體育事業的捐款在數億港元以上，不僅長期重獎優秀選手，還默默為體育科研大量捐款。

位於洛桑的奧林匹克博物館有一座紀念牆，最居中的一塊鐫刻著「中國奧會」。這是用來紀念百萬美元以上的捐款者，中國奧會是唯一捐款的國家奧會。而真正的捐款者就是幕後英雄香港商界領袖霍英東。

國家隊運動員在奧運後訪港的傳統「歷史悠久」，自從1988年首爾（漢城）奧運後，國家奧運代表隊每屆都會派員來港與市民交流，至今從未間斷。記得早在1996年，受霍英東先生的邀請，內地奧運健兒首度組團訪港。

香港本身與祖國就有緊密的「奧運情緣」。新中國重返奧林匹克大家庭、北京兩次申辦夏季奧運會，香港都發揮了重要作用。2008年北京奧運會聖火國內傳遞首站就是香港，馬術比賽也在港舉行。內地奧運健兒四年一度的訪港約定，更體現出祖國的關懷，讓香港市民一睹國家英雄的風采。上屆奧運國家隊訪港期間，同樣有現場獻技表演環節，分別在伊館及維園游泳池，進行羽毛球、劍擊、體操、乒乓球、跳水及游泳示範表演。

在巴黎奧運期間，香港市民看到國家健兒頑強拼博，不畏強手，發揮極高的競技水準，努力創造一個又一個驕人成績；不但為國家爭光，更充分展示崇高的體育精神。每當有國家選手參賽，香港市民必定會守在電視螢幕前熱烈為祖國健兒打氣；當祖國健兒站在頒獎台的最高位置接受獎牌、國歌高奏的時候，港人也會懷著無比興奮、激動的心情為祖國健兒鼓掌喝采。國家奧運精英運動員展現出的堅韌不拔、拼搏奮進、謙卑友善的優良傳統，與香港不屈不撓、同舟共濟的獅子山精神一脈相承。體育拉進了兩地人們的距離，支持國家隊就是支持香港，這是許多港人的心聲。

港人熱烈期待奧運金牌健兒訪港，是因為他們帶來興旺繁盛的景象和氣氛。體育興盛是國運昌隆的表現。中國競技體育的進步發展，與綜合國力的不斷提高互相輝映。中國體育健兒取得的佳績，是國家欣欣向榮的縮影。金牌健兒來港，對正處於經濟復蘇中的香港來說，有助於增強社會信心與祥和，有助復蘇趨勢在祥瑞氣氛中繼續發展。

中國奧運金牌選手訪港，也是一次生動活潑的國民教育。為國家榮譽而戰，為自己國家出力、喝彩，是每一個國家國民發自內心的選擇。巴黎奧運期間，每當國家隊選手在裏約奪金，國歌奏起時，港人同聲喝彩、熱淚盈眶。七百萬香港市民是香港人，也是中國人。奧運賽場上，香港市民對香港選手和中國選手的感情不分彼此，為他們的失手感到惋惜，為他們的成功感到驕傲，這是因為我們根本就是一家人，同一條根、同一份情。港人對國家隊比賽的關注，對金牌選手訪港的熱情歡迎，處處體現出港人的國民身份認同。

巴黎奧運中國金牌選手訪港之行，將更加真切地讓港人明白自己的優勢所在，就是背靠祖國。背靠祖國，香港引進和培養精英運動員可以有更大進展，香港體育發展更蓬勃；背靠祖國，香港在民生和經濟方面，有更好條件更上一層樓。香港與國家同呼吸、共命運，榮辱與共，絕大多數香港市民心繫國家，這一點，無可置疑。

巴黎奧運精英訪港澳反映中央對港澳同胞的重視，也藉著訪問交流，弘揚奮發向上的精神，給予香港年輕人更大的鼓舞。金牌選手彰顯英雄情懷，英雄者國家之幹，是一個民族的精神脊樑，是社會的價值標杆。他們像火種，點燃香港青年嚮往英雄的情懷；他們如燈塔，燭照香港青年奔向前方的道路。英雄情懷能否在青春血脈裏奔湧，事關個人成長、社會健康、國家未來。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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