楊莉珊｜巴黎奧運的體育精神更是中國精神

2024年巴黎奧運，中國代表團強勢發揮，以40金27銀24銅收官，金牌數與美國隊並列第一，獎牌榜排名第二。中國代表團以40枚的金牌數創造了境外參加奧運會的最佳戰績。其他專案，中國拳擊拿到3金也非常耀眼，競技體操、游泳、羽毛球、皮划艇靜水和花樣游泳各奪兩枚金牌，田徑、網球、自由式小輪車和藝術體操各奪1金。此外，運動攀岩、摔跤、跆拳道、蹦床、曲棍球、射箭、柔道、霹靂舞和高爾夫都獲得獎牌。中國香港隊也有不俗表現，拿到2金2銅。



來稿作者；楊莉珊



40枚金牌，中國健兒在熱愛中堅持」新時代中國精神在奧運會上閃耀。中國體育健兒在奧運賽場上追逐夢想、超越自我，展示著中國風採，彰顯著中國精神，讓世界看到一個昂揚向上、朝氣蓬勃、團結奮進的新時代中國。這是體育精神，更是中國精神！

1984年，許海峰洛杉磯奧運會，百步穿楊，射落奧運第一金。中國實現了奧運金牌「零」的突破。女排擊敗美國隊奪冠，成就「三連冠」偉業。新中國在首次大規模奧運征程中，收穫金牌榜第四名。 2008年，北京夏奧會以一場驚豔世界的盛大開幕式亮相，以中國隊首次登頂金牌榜謝幕，留下一段「無與倫比」的佳話。

2024年的巴黎，「突破」來得更多、更猛。游泳、網球、花樣游泳、藝術體操、女子拳擊、速度攀岩等專案，均創造了歷史。中國乒乓球女隊不負眾望，以奧運女團五連冠，強勢摘得第300金。40年，折射著一代又一代奧運健兒的拼搏和汗水，同時也見證著中國競技體育不斷勇攀高峰的歷程。

40枚金牌，這是中國健兒境外夏季奧運參賽的最佳戰績。這些金牌的分量很重，因為它凝結著無數體育人的拼搏與汗水，折射出國家綜合實力的不斷提升。在勇創佳績、為國爭光的同時，運動員們的心態又更加舉重若輕，所以他們不僅為追逐榮耀而奮鬥，也在因熱愛而堅持中享受。這得益於中國體育基礎的日臻堅實，也正因如此，中国不僅在傳統項目上繼續保持優勢，在小輪車、攀岩等小眾專案上，也達出了新的高度。當全民健身上升為國家戰略，當體育強國融入健康中國，中国追夢奧運的腳步也變得更加鏗鏘有力。通過巴黎奧運會，世界看到了一個從容自信、團結奮進的中國，更感受到了新時代中國精神的熠熠生輝。

從1金到100金，中國用了二十年。而從100金到300金，中國也僅用了二十年。四十年間的輝煌成績，標誌著中國正在邁向體育強國新高度。本屆奧運會，賽場內外的中國元素，格外引人注目。當中國風與奧林匹克交相輝映，中華文化的巨大魅力，也收穫了來自世界的尊重與掌聲。

習近平主席多次在不同場合強調踐行奧林匹克宗旨，共同構建人類命運共同體。習近平主席說，「奧林匹克運動倡導的『更團結』正是當今時代最需要的。世界各國與其在190多條小船上，不如同在一條大船上，共同擁有更美好未來。」「要弘揚奧林匹克精神，發揮奧林匹克促進人類和平發展的重要作用，為人類文明進步貢獻更多中國智慧和中國力量。」

乒乓球賽場上，在混合雙打的頒獎現場，中朝韓三國年輕選手們合影留念，這超越體育、跨越國界的一幕獲得眾多網友點讚。

每當看到中國體育健兒在重大國際賽事上頑強拚搏、勇創佳績、為國爭光時，奧運的中國精神閃閃發光。閃耀的成績背後，是中國體育健兒為國爭光的高度使命感，把祖國榮譽放在最高位置，全力以赴、奮勇拚搏。

中共中央和國務院向巴黎奧運中國代表團發賀電，指中國體育健兒勇奪40面金牌、27面銀牌、24面銅牌，實現運動成績和精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得榮譽，黨中央和國務院表示熱烈祝賀和親切慰問，祖國和人民期待代表團凱旋。」

香港運動員近年在世界比賽中屢獲佳績，在奧運場上更加發揮理想。今年破紀錄的奪得兩個金牌，是運動員努力打拼、刻苦訓練多年的成果。香港劍擊隊在巴黎奧運三天內奪兩金，30歲的江旻憓先反勝東道主法國選手在女子重劍封后，緊跟著27歲的張家朗衛冕男子花劍金牌，成為68年來該項目衛冕第一人。香港人口僅700多萬，卻能持續出現世界一流劍手，站穩世界頂尖隊伍之位。香港擊劍選手得以閃耀巴黎，首先歸功於特區政府近年來對體育精英化、專業化、普及化的資源投入。

今年巴黎奧運會，距離1984年中國奧運金牌0的突破剛好四十年，而改革開放也差不多剛好四十年。這種有趣的對應，似乎也是冥冥之中的歷史重影：迴響著過去、揭示著未來。發展體育事業不僅是實現中國夢的重要內容，還能為中華民族偉大復興提供凝心聚氣的強大精神力量。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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