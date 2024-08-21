新思維｜深化改革須兼顧香港特色　愛國之餘更要愛港

來稿作者：彭意婷



近期，中央政府多次強調香港需要進行深化改革。作為回應，香港確實應當積極推動改革，但這種改革不應是簡單地複製內地或其他地方的模式，而是要充分展現香港的獨特面貌。香港應該成為一個放射港，而非複製港。所謂放射港，是指香港應該成為創新思想和實踐的源頭，向外輸出影響力；而非僅僅複製他處成功經驗的複製港。這樣不僅對香港有利，對中國也是有利。

中央要求香港進行改革的初衷是為了解決香港長期存在的深層次矛盾，提升香港的競爭力和民生福祉。然而，改革的具體路徑和方法應該由香港根據自身實際情況來制定和實施。香港擁有「一國兩制」的獨特優勢，這不僅是香港的特色，也是國家的寶貴資源。因此，香港的改革應該在維護和發揮這一優勢的基礎上進行。

在這一前提下，香港的改革應該著重以下幾個方面：

1、建立自由、平等、開放的社會

這是香港長期以來的核心價值，也是香港吸引國際人才和資本的重要因素。改革應該進一步強化這些價值，提高社會流動性，保護弱勢群體，為所有市民創造公平的機會。這不僅符合香港的傳統，也能為國家的開放發展提供有益經驗。

2、深化官僚體制改革

香港必須下定決心改革官僚制度，鏟除「不做不錯」、「等放工」、「等升職」等不良風氣。政府應以便民為出發點審視每一項政策措施，而不是以便利官僚為目標。效率促進辦公室雖已不復存在，但其原本職能值得回顧。該辦公室曾旨在推動政府效率提升和簡化行政程序，但其實際成效一直備受質疑。如今，面對深化改革的需求，特首是否應該主動帶領一個新的改革小組，以確保改革能夠切實推行並取得成效？

3、發展香港特色經濟

面對國家和世界的快速變化，香港不能因循守舊。我們必須認清只有創造屬於香港的特色，才能在國家及國際舞台上站得住腳。政府應該大膽規劃，突破既得利益的束縛，為香港開拓新的發展空間。例如，網約車合法化至今仍未落實，便可看出政府在面對既得利益者時缺乏魄力，放棄了發展大藍圖。這種因循苟且、不願大刀闊斧改革的態度，將使香港陷入被淘汰的危險之中。

4、提升創意經濟和文化軟實力

香港作為國際大都市，應該在文化創意方面發揮引領作用。然而，近年來政府在這方面的表現不盡如人意，政府不向市民諮詢，完全閉門造車。例如：LED玫瑰花海因全白色設計被批評像靈堂，Chubby Hearts Hong Kong項目耗資780萬元，卻被學者批評為「醜陋大笑話」。再到最近的青年發展高峰論壇，其形式、內容和宣傳設計完全與青年應有的節奏及關注脫節，這些例子都反映了政府在文化創意方面的不足，需要大幅改進。

5、踐行真正的愛國、愛港及愛民

中央強調愛國者治港，但我們必須認識到，真正的愛國不僅僅是口號，更要體現在實際行動中。只有愛國是不足以治理好香港的，還需要愛港愛民，才能做好香港的深化改革。那些只披著忠誠外衣、不顧香港特色，盲目推進所謂改革的人，其實只是為了鞏固自身地位和權力。這樣做不僅無助於「破除利益固化藩籬」，反而會成為新的藩籬。繼續任由他們挑起社會分裂，攻擊其他陣營的香港人，只會阻礙香港社會的團結和改革進程。

香港的深化改革應展現自身獨特性，而非簡單複製他處模式。我們應致力成為「放射港」，而非「複製港」。關鍵在於，我們必須認識到僅有愛國是不夠的，還需要「愛國為本，愛港為基，愛民為先」，這三者缺一不可，應體現在改革的每個層面和實際行動中。唯有如此，香港的改革才能真正解決自身問題，提升競爭力，為國家發展貢獻獨特價值，充分彰顯「一國兩制」的優越性。

作者彭意婷是新思維執委。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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