楊莉珊｜在識變應變求變中積極有為

李家超任內第三份施政報告將於十月發表，8月18在大埔官立小學舉行首場地區諮詢會，幾乎所有司局長都出席，參與的過百人部分是區議員、社區主任，當中不少人都有機會發言，來自民建聯、經民聯、新民黨、勞聯、工聯會。



來稿作者：楊莉珊



會上，不少人關注旅遊發展。其中，大埔前區議員邱榮光提議善用大埔林村河作為景點，更類比為巴黎奧運舉行開幕禮的塞納河，「林村河都完全可以做到類似嘅功效。」亦有人建議組織義務旅遊大使，為遊客打卡，「Selfie（自拍）其實好難，唔係個個都叻」，當旅客將相片發布到社交媒體便達宣傳香港之效果。

李家超總結回應時表示，近期香港大熊貓誕下龍鳳胎，中央亦向港送贈一對大熊貓，如何利用熊貓元素推動旅遊產業很重要。他說文化、體育、旅遊發展要混為一體，做大、做強、做好，營造百花齊放環境，讓大家共同想好橋，形容「香港人識食腦，你哋腦袋真真正正好多好橋」，政府會配合推出政策。

經濟方面，李家超預告今年經濟增長2.5%至3.5%，明年經濟應該較今年更好，惟本港面對息口下調、美國選舉等不明朗因素，正處於過渡期，政府會特別幫助中小企，他不點名引述長實主席李澤钜「邊個賭香港長期差都錯 」的言論，有信心香港過渡轉型期，「好有投資遠見嘅都話『邊個賭香港長期輸嘅呢，佢係輸先嘅咁』，睇到香港長遠嚟講係好嘅」。

長和集團主席李澤钜在集團業績發布會上表示，自己沒有水晶球，難以預測經濟週期，但過去數十年賺錢最多的機會，都是多數人看淡之時，他直言：「我唔敢賭香港市場太差，過去歷史話我哋知，邊個賭香港長期差都錯。」這也印證西方一家著名的財經雜誌之前因為唱衰香港但最終卻不得不承認「我們錯了」的事實。正如李澤钜所言，過去幾十年香港曾遇到多次經濟起伏的週期，也曾有不少看衰香港未來的言論，但最終證明這些看法都是錯誤的，香港經濟都能從這些低谷中復甦，恢復增長，這體現了香港經濟的韌性與靈活性。

期望能夠在新的施政報告中，看到落實三中全會改革精神行之有效的改革之舉，變革之策，發展之謀，在識變應變求變中，積極有為，在推動特區持續高質量發展中落實以結果為目標的施政理念，用特區不斷發展繁榮的成就與事實，再次證明「邊個賭香港長期差都錯。

當前，香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，未來數年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。機遇和挑戰並存，只要懂得把握挑戰蘊含的發展機會，機遇就大於挑戰。目前，香港工商界學習貫徹習近平主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神座談會，中聯辦主任鄭雁雄宣讀夏寶龍主任就貫徹落實習近平主席重要回信精神提出的指導意見，指導意見再次強調「積極識變、應變、求變」。中央釋放堅定不移推進全面深化改革的強烈信號，為香港改革求變指明方向、提出要求，香港應趁勢而上，努力在變局中開新局，通過自我的求變革新，更好發揮自身優勢，為推進中國式現代化、實現中華民族偉大復興貢獻香港力量。

面對風雲變幻的世界局勢以及瞬息萬變的科技創新時代，香港特區所面臨的全球經濟發展格局，特別是香港傳統的以國家改革開放及出口導向政策帶動的轉口貿易的區域優勢，正在逐漸消褪。傳統優勢不是一成不變的，金字招牌也並非一勞永逸。香港的獨特地位和優勢是在發展變化中創造出來的，只有在不斷挖掘發掘「兩制」優勢中，才能提升，才能鞏固，才能發揚光大。

三中全會提出鞏固香港國際金融航運貿易中心，這也是香港主要的傳統優勢所在。只有將創新科技技術理念廣泛引用應用於傳統的產業，才能持續地發揮傳統產業的優勢，也才能鞏固香港傳統優勢的金融航運貿易產業。

地區諮詢會上的踴躍發言，反映了市民對於特區政府的殷切期盼，破解深層次矛盾，期望新一份《施政報告》交出香港發展藍圖，讓香港社會看到前景和希望，提振社會的士氣。時不我待，突破自我，刷新自我，雷厲風行，落實以結果為目標的施政理念，讓每一位市民都能夠切身感受到「一國兩制」以及「愛國者治港」給市民帶來的好處與實惠。這是中央對香港特區的期待與要求，也是750萬市民對特區管治者的期待與要求。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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