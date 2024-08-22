來稿｜氣候變化：歷史的迴響與人類的未來

最近，國際局勢動盪不安，而孟加拉的遭遇更敲響了氣候變遷的警鐘。這個以農立國的國家，正面臨著物價飆漲帶來的嚴峻挑戰。由於連年遭受颱風、洪水和高溫等極端氣候事件的影響，孟加拉的農作物歉收，糧食價格飛漲，民眾生活苦不堪言，社會動盪一觸即發。孟加拉的困境，是氣候變遷對人類社會造成衝擊的縮影，也是對全球的警示。



來稿作者：梁沛健



食物、水和空氣是生命的三大要素，而氣候正是維繫這一切的根本。它調控著碳循環、降雨、洋流以及所有重要的生態系統服務，是生物圈得以運作的基礎。然而，自1860年工業革命以來，人類對自然資源的無盡索取，從砍伐森林、開採石油到空氣污染、過度捕撈和城市化，都在不斷蠶食著地球的生態系統。物種正以比自然速率快千倍的速度走向滅絕，一場由人類引發的“第六次大滅絕”正在上演，而人類自身也身陷其中，無法置身事外。

氣候變化的警鐘早已敲響，極端氣候現象日益頻繁。2024年7月，全球經歷了有史以來最炎熱的七月，這預示著極端高溫將成為未來的新常態。儘管科學界已達成共識，認為人類活動是導致氣候變化的主要原因，但仍有一些人，如美國前總統唐納德·特朗普，對此持否認態度，這無疑為應對氣候變化增添了阻礙。

那麼，氣候變化究竟是如何發生的？它又將如何影響人類文明的進程？

人類活動導致全球暖化 氣候變遷影響歷史發展

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的最新報告指出，全球暖化極有可能是由人類活動引起的溫室氣體排放增加所導致的。自20世紀以來，全球平均溫度上升了0.75°C，海平面上升了22厘米。IPCC預測，如果格陵蘭島和南極洲的冰蓋持續融化，到2100年，全球溫度可能會上升1.1°C到6.4°C，海平面可能會上升28到79厘米。

氣候變化不僅僅是一個環境問題，它更是一股推動歷史發展的強大力量。古人通過觀天象、占卜來預測未來，他們深知環境變化與王朝興衰息息相關。中國五千年的歷史長河中，經歷了無數次的朝代更替，而氣候變化在其中扮演的角色不容忽視。

中國擁有豐富的歷史文獻和天文記錄，為研究氣候變化對社會經濟的影響提供了寶貴的資料。研究表明，中國歷史上的溫度變化與王朝的興衰有著密切的關聯。溫暖時期通常伴随着科技進步、經濟繁榮和社會穩定，而寒冷時期則往往伴隨著自然災害、饑荒和社會動盪。

例如，明朝末年（1644年）正值小冰期，這是人類歷史上最寒冷的時期之一，全球平均溫度比現在低1°C到1.5°C。氣候的惡化導致霜凍、乾旱等自然災害頻發，農業歉收，社會矛盾激化，最終導致明朝滅亡。而北方游牧民族為了生存，被迫南下尋找食物和資源，加速了明朝的覆滅，也促成了清朝的建立。歷史上，元朝和清朝的建立都與北方游牧民族的南下有關，而寒冷的氣候導致草原退化，正是促使他們南下的重要原因。

糧食安全：氣候變化的核心挑戰

儘管歷史上溫暖的氣候通常有利於文明發展，但如今地球的溫度已經很高，進一步的暖化將給人類社會帶來巨大威脅。其中，糧食安全是氣候變化帶來的最為嚴峻的挑戰。氣候變化會影響農業收成，導致糧食減產，進而引發饑荒和社會動盪，正如孟加拉目前的處境。

2016年簽署的《巴黎協定》為全球應對氣候變化指明了方向，各國普遍認可應通過可持續發展道路減少溫室氣體排放，以減緩氣候變化的負面影響。此外，由於氣候變化已經發生且不可逆轉，適應氣候變化也變得至關重要。

援助發展中國家 城市規劃考慮溫室氣體排放

發展中國家在追求經濟發展的過程中，溫室氣體排放量也隨之增加。以城市發展為例，儘管北京、洛杉磯等城市已經建設了更加環保的軌道交通系統，但汽車仍然是主要的交通工具，這與城市人口不斷增長密切相關。如果在城市規劃的初始階段就能將未來人口增長考慮進去，就能更有效地控制溫室氣體排放。因此，發達國家向發展中國家提供資金和技術援助，對於推動低碳發展和適應氣候變化至關重要。

儘管中國等發展中國家目前的溫室氣體排放量很大，但從歷史累計排放量來看，發達國家仍然佔據主導地位。自18世紀後期工業革命以來，發達國家排放了全球大部分的溫室氣體，其人均排放量也遠高於發展中國家。例如，美國的人均碳排放量是中國的四倍。建立全球碳交易市場可以促進資金流向發展中國家，鼓勵各國實施更積極的減排政策。

氣候變化是人類面臨的共同挑戰，它不僅關乎環境，更關乎人類的生存和發展。面對氣候變化的嚴峻形勢，我們需要攜手合作，共同創造一個更加可持續的未來。歷史的教訓告訴我們，忽視環境問題的後果不堪設想。只有正視挑戰，積極行動，才能為子孫後代留下一個宜居的星球。

作者梁沛健博士是香港中文大學環境、能源及可持續發展研究所榮譽博士後研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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