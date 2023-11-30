地球之友｜氣候行動不給力　3°C時代即將來臨

今年全球高溫記錄不斷被打破，熱浪席捲全球，預計2023年極可能成為有記錄以來最熱的一年。就在全球各國領導人聚首杜拜，出席第28屆聯合國氣候變化大會（COP 28）的前一周，全球權威機構聯合國環境規劃署發佈了最新的《排放差距報告》。執行主任英格．安德森（Inger Andersen）警告說：「在氣候變化方面，人類正在打破所有錯誤的記錄。」



來稿作者：洪藹誠



報告顯示，全球經濟增長與化石燃料消耗脫鉤的步伐依然緩慢。預計到2030年，碳排放量非但不會減半，更會反過來增加3%。儘管太陽能發電量錄得創紀錄的增長，但整體對化石燃料開採和使用的投資仍在繼續。全球78%的國家仍然通過淨直接補貼去支助化石燃料的使用，僅在2020年便高達3,050億美元。

對氣候承諾缺乏進展，也是一個令人擔憂的跡象。即使各國落實了現有的氣候承諾，全球氣溫預計仍會上升2.5-2.9°C，遠高於《巴黎協定》設定的1.5°C和2°C臨界值。令人大失所望的氣候雄心和行動，不僅限於國家層面。6月份的另一份報告發現，超過760個大城市（佔大城市人口的63%）仍未制定淨零排放目標。此外，全球最大的上市公司中，超過730家（佔37%）並無制定減排目標，並有超過四分之一的公司計劃透過二氧化碳抵銷來實現淨零排放承諾，但這顯然不是減排的「免罪金牌」。

儘管化石燃料公司已承諾實現碳中和，全球最大的20家石油和天然氣生產商仍繼續提高化石燃料的產量。聯合國環境規劃署的報告指出，截至2018年，全球現有或計劃開採的煤炭、石油和天然氣礦場，將耗盡2.0°C升溫情景下的剩餘碳預算，更比1.5°C情景下的碳預算超出三倍以上。

目前，氣候行動不力已為人類帶來沉重代價，包括與高溫相關的死亡風險增加、糧食不安全狀況加劇、勞動生產力損失等，但這種情況是可以改變的。事實上，轉型至低碳、可持續的社會，可帶來深遠的好處。減少能源系統的碳排放每年可防止190萬人死於空氣污染。此外，通過更健康的低碳飲食，可令57%的農業排放和每年1200萬人的死亡問題得以減緩。

萬眾期待的氣候變化大會即將召開，世界各國領導人應捉緊這個大好機會，按照《巴黎協定》框架作出更有力的氣候承諾和行動，以展現公信力。

為推進香港成為領先的綠色及可持續金融中心之願景，香港地球之友與香港金融發展局將於2023年12月6日在COP 28「中國角」場內合辦題為「香港推動綠色金融創新、實踐可持續發展」的邊會論壇，

今次為香港非官方代表首次於COP 舉辦「中國角」邊會論壇，充分突顯香港對推動全球環境保護和可持續金融的堅定承諾，具有重要的里程碑意義。香港代表出席COP28，亦可讓國際社會關注香港於推動全球環境保護和可持續金融發展方面所做的努力和取得的成就。本次邊會論壇提供線上直播，詳情請參閱地球之友網頁。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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