仲點論政｜沒有科技根本無法創造新的增長機會

來稿作者：劉仲恒



最近，新聞報導了新加坡總理黃循財上任後的首場國慶群眾大會演說。他在講話中闡述施政藍圖，多番強調雙語政策對新加坡的重要性，並說為了保持優勢，希望新加坡的年輕家長，在家裏多用華文華語。筆者引用這個例子並不是因為視新加坡為香港的競爭對手，只是舉個偶例來說明對未來具洞察力的重要性。

對未來不了解就很可能錯看形勢、錯失機遇，以至恨錯難返。如果欠缺洞察力的是個人或家庭，那當災的最多只是幾個人。領導政府的為政者帶領著的是整個國家或城市，如果錯判形勢，那遭殃的人就多了。所以，深入探究未來絕對是必要的。

依筆者看，無論是當下的生活還是未來，科技都是對我們日常生活各個層面產生最大影響的因素。小至點個餐、叫部的士，大至整體社會的運作，科技都是推動改變的最主要催化劑，這個情況在經濟發展方面尤其顯著。在這十幾二十年裏，我們親眼看見科技如何重塑工作流程、生產方式和消費模式。以前買東西要找零錢，現在幾乎全是電子支付。以前想買的東西找不到，廠家要賣貨又找不到客戶，現在網上平台搭通雙方，配以電子支付，生意就做成了。

有一點可以肯定，回頭路是沒有人願意走的。當代的技術進步直接或間接地對所有行業作出了革命性的影響，有目共睹。而各行各業為了在不斷的發展中保持競爭力，也積極適應這些技術方面的進步。擧個例子，越來越多的餐廳請食客用二維碼落單，結果現在「漏單」的情況絕無僅有了。自動化和數字化等技術徹底改變了很多行業的生產和服務流程，數據和分析的重要性日益增加，技術在決策和重塑業務的過程中發揮起最關鍵的作用。由於生產方和消費方都覺得方便了，日子過得比以前舒適了，所以沒有人願意走回科技欠奉的舊日子。

更重要的是，科技可以好像玩魔術那樣，衍生出新的發展機遇。在科技進步的推動下，不同行業的數字化正在將傳統生產流程轉變為數字化工作流程，讓企業能簡化營運、降低成本、增強客戶體驗，並開發新的經營模式。很多公司因為善用數字平台、雲端運算和數據分析而大大提高了效率，創造了新的收入來源和發展機會，這樣的成功例子比比皆是，不勝枚舉。所以說，科技除了可以促進產業轉型，科技的進步也往往可以為經濟創造出全新的增長機會。

情況既然是這樣子，那麽在為未來進行規劃時，科技應佔據核心位置那就是無可爭議的了。因此，筆者認為特區政府在規劃本港未來發展時，也必須以科技為思考的主綫，別的發展路綫都必須和科技相互配合，不可有任何抵觸。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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