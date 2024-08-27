來稿｜施政報告問計於民　開創拼經濟謀發展惠民生的全新局面

來稿作者：周厚立



特區政府正在就將於10月發表的新一份施政報告進行公眾諮詢，第二場地區諮詢會，行政長官李家超率領21名司局級官員出席，約120位市民參與諮詢會。

歷時兩個小時的諮詢會中，超過80人次獲得發言機會，就香港如何拚經濟謀發展、惠民生添幸福，在土地房屋、醫療教育、社會福利等方面提出具體意見。李家超認真聽取市民意見，又輪流參與四場小組討論，與市民直接交流。

李家超特首表示，非常重視地區諮詢會，來自地區的細節能讓政府「解鎖」問題，市民的意見亦非常有啟發性。「香港正需要更多參與者、創業者、經營者，與政府一起共同創新求變，共同提出新想法，在各領域推進落實。」

問題是時代的聲音，解決好人民最關心最直接最現實的利益問題，是民有所盼、政有所為的必然要求，也是政府施政的努力方向。特首和管治團隊問計於民，正是凝聚改變力量的好機會，政府要更多走入基層、傾聽民意、高效互動，壯大社會各界參與者、創業者、經營者的隊伍，開創拚經濟謀發展惠民生的全新局面。

劏房問題是不少基層市民最關心的問題，李家超在諮詢會後接受傳媒訪問時表示，在看完報告和與解決劏房問題工作組成員討論後，他提出了新建議以供成員參考，冀不止是目前解決劣質居住環境問題，而且長遠可以真真正正處理整個問題。就此，他期望工作組一個月之內再次提交更完善的工作報告。「在諮詢期間有關劏房的不同意見，肯定都會納入考慮。我會在施政報告交代整個處理劏房的做法。」李家超強調，自己非常關注劏房問題，希望長遠可以真真正正地解決劏房，而不單是解決目前的劣質居住環境。他會將諮詢期內關於劏房的所有意見納入考慮，在新一份施政報告中向市民交代整個處理劏房的做法。

港約有十萬八千個劏房，住戶數量約二十二萬人。據社區組織協會估算，全港約三成、即三萬多個劏房單位不符合最低標準，屬於應被取締的「劣質劏房」。但值得留意，這三萬多個劏房單位雖然「劣質」，卻正在容納約七萬居民。劏房租管實施已逾兩年，當局至今只收到2.7萬個租賃通知書(AR2)，佔劏房整體數量四分一。換句話說有7萬多劏房業主沒有提交租賃通知，不少劏房仍處於「無王管」狀況，這是實在難以接受。解決劣質劏房問題刻不容緩，作為過渡性安排，建議當局確立一個評分制度，舉凡劏房遇到不符最低標準的項目，就需要即時取締。

對於創科發展，李家超形容這是「競爭的遊戲」，政府的目標是「沒有最好，只有更好」，會繼續努力做好資金配套，更重要是業界的共同參與，強化香港的創科優勢，做好創科方面的教育工作，相信會事半功倍。香港具備發展全球科創中心的優勢和基礎。香港五所名校全部躋身2022年QS大學排行榜前70 名，擁有16 個國家重點實驗室，國家兩院院士逾 40 人，6 個國家工程技術研究中心香港分中心，基礎科研實力雄厚。但是，在科創發展的路上，更重要的是技術的商品化、市場化、以及整體的市場生態，而在這些層面，香港現時仍須努力。

有不少市民關注香港整體經濟發展動能，特首李家超回應指，香港整體經濟勢頭是正面且會持續的，第二季GDP約有3%的增幅。「我們明白一些行業面對挑戰，畢竟香港正經歷轉型期，一些行業面對更替期，哪一個行業或公司有特別困難，政府會盡量幫助，也會推出許多優惠措施，包括國家的惠港政策，經濟動力應該可以持續。」

展望未來，訪港旅遊業和私人消費將繼續支持今年餘下時間的經濟增長。私人消費方面，住戶收入持續改善、以及包括「香港夜繽紛」等多項政府支援措施應提供支持。中央政府的多項惠港措施，以及特區政府大力推動盛事經濟及支持本地零售業發展，應對業界有幫助。

特區政府正積極推動「盛事經濟」，除了吸引國際活動選址香港舉行，亦透過由香港貿發局舉辦的大型國際展覽和會議，帶動香港貿易發展，向市場推廣香港優勢和競爭力。香港素有亞洲國際都會、盛事之都的美譽。不同類型的盛事和精彩活動充分展示香港作為盛事之都的活力和吸引力 ，並為香港帶來龐大經濟效益。粗略估算，每150 萬名遊客可為香港帶來約 0.1 個百分點的本地生產總值增長。特區政府會繼續與社會各界攜手 推動和吸引更多國際盛事在香港舉行，展現香港盛事之都的魅力，促進盛事經濟，鞏固香港的國際城市地位。

據研究測算，綜合考慮大熊貓保護區的生態服務收益和大熊貓帶來的旅遊文化價值，「熊貓經濟」在全球範圍內年收益可達69億美元，為大熊貓保育成本的27倍。發展「熊貓經濟」是提升香港旅遊吸引力的有效途徑，亦是促進文化交流、增強城市國際影響力的重要舉措。熊貓經濟有很多招數可以做，香港能把文創與旅遊結合打造「港風」熊貓，讓當地文化與香港熊貓一同「走出園區、走出國際」。

特首李家超分享其在諮詢期間的體會：第一，很多意見都圍繞著他在諮詢初期提出的三方面重點，即全力發展經濟，聚焦改善民生；強化自身優勢，發掘新增長點；以及把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車。第二，市民提出不同意見和要求的同時，亦有說出一些鼓勵政府的話語，認同政府的工作成果，這使他很鼓舞，更增加了他的信念，就是只要政府施政以人民為中心，就會獲得市民認同。第三，大家都很熱愛香港，在發言中都流露出對香港的熱誠和期盼，亦對香港有信心，都很希望為香港發展出謀獻策。特首李家超說：「現時是全力拚經濟、謀發展、改善民生的最佳時機。香港正需要更多參與者、創業者、經營者，與政府一起共同創新求變，共同提出新想法，在各領域推進落實。」

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。