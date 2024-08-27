來稿｜「黑悟空」爆火出圈　中華文化出海西遊

來稿作者：李湃豐



中國國產第一款3A遊戲大作《黑神話：悟空》近日橫空出世，在全球範圍內引發熱潮，短短數天已經賣出超過100萬份，同時在線玩家人數更一度超過200萬人，創下歷史新紀錄，並帶動電腦和遊戲主機銷量爆發式增長。遊戲中的取景地亦爆火出圈，山西、重慶、浙江等地文旅賬號紛紛上線「悟空」大片，邀請世界各地玩家來取景地「取經」。空前的熱度和認可，不僅提升了該遊戲的國際地位，為中國文化的傳播開闢了新的途徑，也為香港人心回歸工作帶來新的啟示。

曾幾何時，我們在《刺客信條》中體驗從法國路易十六到拿破崙的法國革命歷史，在《俠盜獵車手》中扮演街頭混混在洛杉磯海岸落日飛車，在《戰神》中深入北歐神話斬妖除魔打獵弑神，在《仁王》中回到日本幕府時代做一名武士快意恩仇。但在中國，作為全球第一大遊戲市場，我們數量龐大的玩家群體，卻踏不進自家的古廟，騎不了史書的寶馬，舞不動獨具特色的劍戟棍棒，闖不入神往已久的九州沃土。

《黑神話：悟空》的出現，恰好填補了這個空白，創造了一座恢宏奇幻、神秘詭譎的東方神話世界，我們扮演一位天命人穿梭其中，一路上懸塑佛國、千佛古刹，乃至翹角飛簷、山景石幢，無不取材于各地古跡，《西遊記》書中的各類小妖、妖王、神魔、菩薩等，穿越近500年的歷史與我們相見。音效方面，遊戲大量採用三弦、古箏、嗩吶、缽、鑼等民族樂器和中式和絃結構，配合古樸的台詞和儒釋道三教合一的世界觀，給與大家一種獨屬於中國的全新音樂體驗。

特別是第二章「風起黃昏」進入黃風嶺出現的無頭僧人，以傳統曲藝說書形式「陝北說書」擔任旁白並給與玩家提示，「黃風嶺，八百里，曾是關外富饒地……」相關片段在網絡爆紅，不論是YouTube、Twitter、TikTok都能看到數十萬到百萬的播放量。民間藝術與電子遊戲，傳統文化與賽博空間，在這一刻打破界限、融為一體，所引發的共鳴、震撼和吸引力深深的刻在每個玩家的心中。

《黑神話：悟空》之所以能取得空前的成功，不僅僅是在美術、音樂、視效、敘事、技術以及遊戲本身相關的內容設計足夠優秀外，更是將中國傳統文化與現代科技完美融合，以更適合國際化的方式表達出來，向世界展示中國豐富的文化遺產，與深厚的歷史底蘊。這種獨特的遊戲體驗，在國際市場上贏得了廣泛認可，激發了全球玩家對中國文化的熱情與探索，這是中國在科技創新、文化自信、對外開放、人才培養、高質量發展、文化強國建設等方面取得進步的生動體現。

從《三體》贏得世界讀者青睞，到《流浪地球》打開中國高水準科幻電影創作之路，再到現如今的《黑神話：悟空》全球爆火，近年來，一個個閃耀中華文化的IP不斷向世界展示中國魅力，也見證着文化產業的崛起，這為我們講好中國故事提供了最佳機遇。

香港中西文化薈萃，是弘揚中華文化的重要窗口，特區政府要利用好這次空前的機遇，一方面做好中國文化軟實力的宣傳，進一步利於用中華文化認同促進香港人心回歸，增強青年人的國家觀念和民族意識。另一方面，可投入更多資源發展電競產業，探索「技術+文化」的發展模式，激勵更多優秀人才投身創科、藝術和文化事業，帶動科技、文化、體育和傳媒等產業的發展，這是香港未來發展新質生產力的一大助力，也是貫徹落實三中全會精神「要深化文化體制機制改革」、「推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展」的重要舉措。

作者李湃豐是香港廣州青年總會政策委員會委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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