陳月明｜香港是否有空間打造出下一個「悟空」？

8月發售的國產動作單機遊戲《黑神話：悟空》一上市便震撼全球，僅用三天就達成全平台銷量1000萬份，300萬玩家同時在線的成就，賺取幾十億人民幣。《悟空》的成功是中國文化輸出的一個重要里程碑，筆者不禁思考，香港以建設國際文化藝術交流中心為目標，是否有空間發展作為第九藝術的遊戲產業，打造出另一個「悟空」？



來稿作者：陳月明



《悟空》作為中國首款3A大作意義非凡，可謂是開創先河。3A主要指的是依靠長周期、大團隊、重資本打造的影視級視聽體驗的買斷制單機遊戲。此前有不少觀點表示，中國雖是遊戲產業大國，但急功近利的商業環境下無法產出頂級的3A遊戲。但遊戲科學作為中國遊戲開發商不僅花費4年打磨出世界級的《悟空》，更證明此商業模式在中國有前景、有出路。相信此後，更多資本、從業者會投入製作3A遊戲的征途。

其次，《悟空》還向全球玩家輸出西遊記這個中國四大名著、中華文化瑰寶。《悟空》並非完全是過往美國、日本成功遊戲元素的堆砌，而是擁有著獨特的文化魅力內核，如今各類魔法、異能、武士題材已司空見慣，但中國獨有的神仙佛陀妖怪世界觀是不少西方人從未聽聞的，並且遊戲裡的建築、人物外型設計不少都是實景復刻，是心血所在，更是核心競爭力。《悟空》更令不少外國人對西遊記原著產生興趣，甚至閱讀起譯版小說，真正實現了中華文化的輸出。

反觀香港，自上世紀末經濟騰飛，不少港人便有條件擁有遊戲主機玩到日本、美國的大作，香港本地更有《小朋友齊打交》這種共同成長回憶，社會的遊戲文化氛圍絕對不差。此外，遊戲研發行業主要以人力資源為主，香港重視人才培養、引進以及國際化的商業環境非常適合發展遊戲產業，但至今為何沒有一點聲色？像傳統遊戲強國如日本的索尼和美國的微軟皆以自家的主機來構建遊戲生態圈，而新興的遊戲大國像中國、韓國則主要選擇以電腦、手機為載體研發网络遊戲，世紀初至今的香港未能踏上互聯網的風口，也因此錯失良機。

但如今，香港再發展遊戲研發產業也不算遲。一方面遊戲產業有可觀的經濟效益作保障，回看騰訊二季度財報，其本土、國際遊戲收入約485億人民幣，同比增長6%，佔總收入30%，吸金無數；另一方面，遊戲產業可帶動更多產業發展並提供多元就業機會，遊戲開發不僅需要在音樂、美術、故事劇情上發力，更需各種最新計算機技術，例如渲染、AI、動作捕捉、人物場景建模等。香港還可藉此再介入互聯網產業，構建虛擬世界是不少互聯網企業例如現今Meta的終極追求，這正是遊戲產業的強項。

事實上，香港已在中國遊戲公司的國際化融資和收購方面發揮重要作用。例如以遊戲業務知名的騰訊、網易在香港上市，過去收購代理各類海外遊戲，都是通過一國兩制下的國際金融市場來處理。香港理應更深入參與到遊戲這個廣袤的市場中，繼續支持中國遊戲研發，也藉遊戲載體說好中國故事。

此外，隨著社會對遊戲「有色眼鏡」地褪下，電競作為衍生產業同樣值得香港積極佈局。去年杭州亞運會正式納入電競項目，不僅決賽門票最高達1000元，更是唯一需要抽籤購票的項目，可看出廣大觀眾的熱情。隨著電競進一步大眾化、標準化、體育化，未來是否有機會走進奧運，值得期待。如今不斷有電競項目推出國際賽事，香港作為國際都市理應搶奪這塊炙手可熱「蛋糕」。

遊戲研發及電競產業非常契合香港的諸多發展定位，本身更極具經濟效應。港府如今主推總部經濟，在政府支持下，可通過政策吸引國內外遊戲公司來港建立海外研發總部，將來未必不能做出下一個《悟空》。

作者陳月明是立法會（選舉委員會）議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席、貴州省政協常委。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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