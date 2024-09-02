香港新方向｜高才引進：良性競爭新活力，特權圈子不可取

來稿作者：劉暢



近期，有關來港高才子女教育問題的討論引發社會關注。有聲音呼籲政府開放名校專屬學額，讓高才子女更容易入讀。此番訴求忽視了基本的公平原則，也沒有考慮到本地社會多年來對優質教育資源分配改革的期望，香港實在不需要更多的教育特權。

教育公平：社會公平的基石

教育公平是社會公平的重要組成部分。無論是本地學生還是新來的高才子女，都應該在同一個起跑線上公平競爭。如果為高才家庭開設名校特別名額，無疑會打破這種公平，製造出一個新的特權階級，這不僅對本地學生及其家庭不公平，對那些未能獲得特別名額的高優才家庭同樣不公。真正的雙贏，應當體現在為所有學生提供一個基於能力與努力的競爭平臺，而非製造人為的「特權階層」。

與其為高才家庭設立特別名額，不如從根本上加強對他們的教育引導和適應支持。目前，高才通計劃申請人的子女已可申請入讀香港官津及直資學校，並享受政府學費津貼。這一政策既為人才子女提供了教育保障，也為本地學校補充了生源。在此基礎上，香港可以設立「一站式」升學指導平台，專門為來港高才家庭介紹本地的教育體系，幫助他們了解各類學校的教育理念、課程設置，並提供相關的升學建議，幫助高才子女更好地融入本地教育體系，讓高才家庭更加心安，減少因不熟悉教育環境而造成的不必要焦慮。

此外，學校應該積極推動跨文化融合教育，開展形式多樣的家校互動活動，幫助高才子女與本地學生建立友誼，培養他們的歸屬感。這不僅有助於高才子女的個人成長，也能為香港學校注入新鮮血液，緩解因適齡學童人口下降而帶來的收生壓力。

高才政策的長遠考慮：續簽把關，寬進嚴續

高才政策的核心目標是吸引和留住對香港有貢獻的人才。如果高才們真正有意願和能力在香港工作、生活、創業，並視香港為第二故鄉，那麼他們的續簽問題就不會成為困擾。隨著今年底第一批高才面臨續簽，政府有必要對高才政策進行階段性總結。建議通過「香港人才服務辦公室」及時公布和澄清續簽中的常見問題和注意事項，幫助高才更好地理解續簽邏輯，做好相應規劃。事實上，政府應該在高才續簽時，注重其對香港社會的貢獻，尤其切勿刻意追求「高續簽率」而放寬續簽標準。同時，政府還應該積極引導高才向人才短缺和重點發展的行業流動，以更好地滿足香港的發展需求。

嚴打不法行為，確保政策的公正性

隨著高才政策的推行，社交媒體上也出現了一些誤導信息，如「申請高才拿170萬」以及保證「續簽」或提供「掛靠」服務的非法中介。這些行為不僅損害了政策的公正性，更可能讓一些高才誤入歧途。政府應該加強執法力度，嚴厲打擊這些不法行為，同時積極與內地社交媒體合作，開設官方賬號，傳播正確信息，引導高才和潛在申請者摒棄投機取巧的心態，真正懷著在香港安居樂業、創造事業的決心來港發展。

高才引進政策的核心應該是為香港帶來新的發展動力，而非製造新的特權階層。我們應該通過完善配套服務、優化政策執行、加強信息透明度等方式，營造公平競爭的環境，讓高才真正融入香港社會，為香港的長遠發展貢獻力量。只有秉持公平、開放、包容的態度，我們才能既吸引優秀人才，又維護社會公平正義，實現香港的可持續發展。一個公平、開放、充滿活力的香港，才能為本地和世界各地的優秀人才提供一個實現夢想的舞台。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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