澳洲來鴻｜澳洲已成為美國第51個州

澳洲前總理基廷（Paul Keating）說現任總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）為澳洲帶來變成美國51個州的風險。基廷錯了！澳洲已經是美國的第 51個州，只是名稱上還未改。



撰文：John Lander



歷史上，一個國家投降是因為打敗仗。但澳洲卻不但不戰而降，而且還支付美國數十億美元以便將澳洲的國家主權移交給美國。

澳洲將主權移交給美國始於澳洲-新西蘭-美國三邊條約的簽署。初期，這條約的影響幾乎難以察覺，但隨着美國循序漸進在澳洲建立強大的經濟、金融，以及媒體和娛樂的勢力範圍，導致澳洲不斷美國化。

與此同時，美國通過一連串的安排，包括「五眼聯盟」的情報安排、澳洲-美國領導層對話、美國軍火商和中央情報局在澳洲的主導地位、在「澳洲戰略政策研究院」董事會的影響力、定期的「澳洲美國部長級對話」、針對中國的澳洲-美國議會聯盟、美國研究中心，及美國在澳洲執行的一連串「影響行動」，美國對澳洲的控制越來越大。

澳洲的國家主權從來並不強大。澳洲前總理霍華德（John Howard）不顧澳洲人民舉行自越戰以來最激烈的反戰抗議，依然以「與美國結盟」為理由，加入美國對伊拉克的非法和災難性侵略，從那時開始，澳洲的主權已經是命懸一線。

到後來的總理吉拉德（Julia Gillard），更熱情地同意美國在澳洲的「軍事態勢倡議」以作為美國「轉向亞洲」政策的一部分。她把澳洲的主權被放入棺材中。

再到下一任總理阿博特（Tony Abbott），他正式簽署了《澳美軍隊態勢協議》，該協議允許美國可以「不受阻礙地進入」和「獨家使用」澳洲境內所有地區和設施，允許美國可以選擇在澳洲部署軍隊、武器和設備；至於美國如何、何時、何地以及針對誰使用這些軍事設施，澳洲完全沒有發言權。他把澳洲主權的棺材蓋上了。

到了上屆政府，莫里森（Scott Morrison）總理宣布了「澳洲英國美國」的三邊聯盟，將第一枚釘子釘進了棺材。根據該聯盟，澳洲將投入龐大的費用而從美國獲得核潛艇，以服務美國在我們地區的戰略目標，而該目標顯然是針對我們最重要的貿易夥伴，即中國。

現屆政府阿爾巴尼斯總理快手快腳在棺材釘上最後的釘子，最終斷送了澳洲的主權。他承諾維護美國的「規則為本的秩序」以維持美國在世界的主導地位，儘管世界大多數國家越來越反對美國的所謂規則為本秩序。美國調派人員嵌入了澳洲的國防和情報部門，將澳洲關鍵礦產商指定為「美國國內供應商」，讓美國控制誰可以投資和誰可以購買澳洲稀土，以及美國在澳洲增加武器製造。所有的安排都斷送了澳洲的國家主權。

正如美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）所說：最新的「澳美部長級對話」結果清楚表明： 「澳洲的達爾文處於美國在印太地區軍事力量投射的中心。」我們只能得出結論，美國對中國的戰爭將從澳洲發動，從而保證澳洲的毀滅和美國的生存。

美國國家安全顧問沙利文剛剛訪問中國，並向中國保證美國堅持「一中政策」、不尋求與中國開戰（儘管會與中國展開激烈競爭）。但這難以讓澳洲安心。美國聲稱它不會直接與另一個核超級大國開戰，是因為它只會通過代理人與敵人作戰，就像它目前在烏克蘭所做的那樣。

美國已將台灣、日本、菲律賓、和澳洲列為對中國開戰的代理人。 美國支持的「各國議會對華聯盟」決定讓其成員在各自的議會中推動親台決議，這表明美國並未放棄其推動台灣獨立的戰略。這將重新點燃中國大陸和台灣省之間的內戰。

美國的國防戰略希望這樣的戰爭會讓中國陷入困境，破壞中國經濟進步，阻礙中國發展、阻礙中國與全球南方國家亦即世界大多數國家的安全合作。美國錯誤地以為這樣做可以阻止中國在金磚國家框架內建立替代性國際金融和貿易支付系統。

最令人擔憂的是澳洲國防部長馬爾斯興高采烈地慶祝美軍與澳洲的軍隊完全「互換」。這表明美國在澳洲的一切軍用設備可以被重新貼上「澳洲」的標籤，從而維持美國沒有「直接參戰」的假象，而澳洲作為美國代理人之一則可能會被捲入捍衛「台灣民主」的戰爭。

值得重申的是：美國不是準備對中國開戰，而是在準備澳洲對中國開戰。

澳洲兩黨最近關於台灣的決議是反華鷹派發起的一項倡議，作為對「各國議會對華聯盟」的呼應。這是試圖改變澳洲的對華政策，亦是對中國開戰的必要前提。

本文原作者John Lander，香港01獲授權刊載「揚言自得」專欄作者楊志剛節譯的中文版。John Lander在 1972 年澳洲正式承認中華人民共和國之前，便在澳洲外交部中國科工作，並於1974-76 年出任澳洲駐北京副大使。在澳洲與中國關係的早期發展中，他積極參與了多方面的談判，特別是學生和教師交流、民航協議、和領事關係。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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