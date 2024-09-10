賀錦麗為何刻意迴避中美關係？

來稿作者：海南大學「一帶一路」研究院國際數據與輿論研究中心



美東周二（10日）晚上九時（本港周三早上九時），美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（另譯「哈里斯」）將與前總統特朗普進行首次電視辯論。最新民調顯示，兩人支持度不相伯仲。通過大數據和人工智能模型挖掘賀錦麗的社交媒體，並對過去一年約870萬條相關信息分析可發現，賀錦麗刻意對當前火熱的中美關係議題進行冷處理。賀錦麗現已拋出「機會經濟」的宏觀調控經濟政策，希望助力美國中產和振興經濟，此舉或許意味着她未來如當選，暫不會與作為世界第二經濟大國的中國在經貿領域開辟新戰線。

美國副總統賀錦麗中途接替拜登，於2024年8月5日獲得民主黨候選人提名，代表民主黨參加今年11月舉行的美國總統選舉。網民當前對賀錦麗的負面情緒佔比達34.6%，遠高於正面情緒的10.8%。為扭轉局面，賀錦麗作為女性候選人，在社交媒體有意更多探討女性選民關注的話題，冀以此爭取更多來自女性選民的好感和支持。倉促加入總統選舉戰團的賀錦麗，如成功當選下任美國總統，可能會對中國採取哪些措施？

對此，我們通過挖掘2023年8月21日至2024年8月20日期間與賀錦麗相關的社交媒體X（原稱「Twitter」）的推文，之後採用數據模型進行定量分析，並結合機器學習、情緒分析等人工智能模型，以研究和預測賀錦麗的有關政策思路。

冷處理中美關係的兩個原因

首先，我們選取了賀錦麗在社交媒體X的兩個官方賬號@KamalaHarris和@VP作為研究目標。從2023年8月21日至2024年8月20日期間，賀錦麗共發布了2744條推文，日均發文量為7.5條，整體來看每日發文數量波動較小。即便在2024年7月21日美國總統拜登宣布退選後，賀錦麗的發文數量也未出現顯著波動（具體如圖1所示）。

圖1：賀錦麗的推文數量（2023年8月21日至2024年8月20日）

從推文的回覆數量來看，2023年8月21日至2024年8月20日期間，約有超過864萬條推文回覆（如圖2所示）。我們關注到從今年7月21日開始，推文回覆量顯著增加，顯示出拜登退選後，大量選民才開始關注賀錦麗的X賬號。

圖2：賀錦麗的推文回覆量（2023年8月21日-2024年8月20日）

令人意外的是，賀錦麗發布的2744條推文當中，並無多少直接涉及中國的內容。縱使網民在推文的回覆當中，「引導」她討論炙手可熱的中美關係議題，希望她能發表對中國的言論，賀錦麗卻依然選擇冷處理。

究其原因，我們分析認為至少有以下兩個因素。

其一，賀錦麗需要「隱形」。作為美國副總統，只要總統拜登能正常履行職務，面對重大議題，賀錦麗哪怕有十八般武藝，也只能 「無聲勝有聲」，盡量不露鋒芒。

其二，賀錦麗需要「藏拙」。相比美國的國務卿、國家安全顧問、國防部長和財政部長等內閣成員，賀錦麗過去較少涉及對華事務，因此選擇作為拜登對華政策的追隨者，可避免「說多錯多」。

科技、經濟、人權：透視賀錦麗對華政策

賀錦麗目前甘當拜登對華政策的「傳聲筒」，未來如當選下任美國總統，也非常有可能保留拜登對華政策的主體。但為更進一步了解賀錦麗對中美關係的立場和觀點，我們也用人工智能模型分析賀錦麗在一些公開場合的發言和媒體專訪內容，以此更全面地預判她在對華政策上的態度和策略，為本研究提供更完整的視角。

其一，賀錦麗主張通過嚴格控製半導體出口和技術共享，限制中國科技發展。她曾在民主黨總統候選人提名演說中強調：「我們必須確保在太空和人工智能領域引領世界，確保美國，而不是中國，贏得21世紀的競爭。」她的言論，或顯示她如當選下任美國總統，很有可能繼續將科技競爭作為未來對華政策的一個關鍵領域。

其二，在經濟政策上，賀錦麗則展現了與前任總統特朗普政府不同的姿態。她多次批評特朗普發起的貿易戰，認為過度依賴提高關稅的做法不僅未能重新平衡美中關係，反而對美國經濟造成了負面影響。她主張採取「去風險」而非「脫鉤」的方式，建議減少西方經濟體對中國的依賴，特別是在戰略性行業領域。這種立場顯示出她未來有可能會與中國保持一定的經濟互動和合作。

其三，賀錦麗對人權問題或將更加強硬。賀錦麗曾與共和黨籍參議員魯比奧共同提出了一項兩黨法案，旨在促進香港的人權，並制裁涉嫌「破壞香港基本自由和自治」的官員；她也是《維吾爾人權政策法》的共同發起人之一，該法案授權美國政府對在新疆所謂的「侵犯人權」的外國個人和實體實施製裁。這些立法行動或表明她若當選美國總統，未來有可能在有關香港人權、制裁香港官員和新疆等議題上，將採取更強硬的立場和措施。

主打議題：經濟復蘇與人民福祉

同時，我們在分析中也發現，在賀錦麗最熱門的前50條推文（根據點讚、轉發和評論數的綜合衡量）當中，關於經濟復蘇與人民福祉（Economic recovery and people's well-being）的話題被頻繁提及。

諸如「Work」 、「Families」、「Communities」、「Lives」等關鍵詞（如圖3所示），在賀錦麗社交賬號推文中分別出現頻率為119、84、77和76次，或顯示出賀錦麗對經濟復蘇和人民福祉的關注。其中，她在8月17日的推文中曾回憶兒時的成長經歷時，表示：「當生活成本上升時，這種情況只會變得更難。當我當選為總統時，我將把降低成本和增加所有美國人的經濟安全作為首要任務。」

圖3：賀錦麗的推文關鍵詞分析

賀錦麗的推文內容頻繁出現上述關鍵詞，相信她是希望以創造就業機會、支持工薪家庭、改善社區條件和提高生活質量等議題，吸引那些在經濟議題上有訴求的選民。在她當前已公布的宏觀經濟政策中，她還特別關注中產階級和工薪階層的需求，強調經濟政策的公平性和包容性——包括為首次購房者提供抵押貸款援助，為新生兒父母提供稅收抵免優惠，以及禁止雜貨店哄抬物價以幫助抑制通脹。她更計劃創造「一個機會經濟，讓每個人都有機會競爭，並有成功的機會」。

雖然包括特朗普在內的不少外界，將賀錦麗上述的「機會經濟」理念，批評為具有「共產主義」傾向，並認為這僅僅是一種競選策略，旨在局限地鞏固她在特定選民群體中的基礎支持，而非提出廣泛而有效的政策措施。然而，我們必須認識到，美國當前的經濟困境以及由此產生的社會矛盾正在逐漸加劇。

如果賀錦麗當選下任美國總統，她將面臨解決國內經濟問題的巨大壓力。美國經濟形勢的嚴峻性已使她無法在處理對華政策時任意行事。因此，在面對需要緩和的局勢時，她可能會選擇更為謹慎和緩和的對華態度，哪怕是暫時的調整。當然，這種可能的暫時緩和，並非預示著美國未來不會與中國在經貿領域開辟新的戰線，而是將基於美國國內經濟和整體國家利益來權衡與考量。

在這樣的背景下，賀錦麗如當選美國總統，近期內可能會尋求更加務實和靈活的對華經濟政策。在確保國內經濟穩定和社會和諧的大前提下，她可能會更妥善處理作為美國重要貿易夥伴的中國的經貿關係，這一過程無疑將為未來的中美關係走向增添新的挑戰和機遇，同時也是對全球經貿格局的重要考驗和調整的過程。

2024年8月22日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在民主黨全國代表大會壓軸演說結束後，她與丈夫任德龍，還有她副手沃爾茲及夫人一同站在台上手牽手，將大會氣氛推上高峰。（Reuters）

總的來說，賀錦麗在面對國內外經濟形勢和挑戰時，對華可能會採取更加審慎和務實的政策取向，以平衡國內外利益，促進經濟的穩定和持續發展。此舉可能意味着，美國短期內不會輕率地在經貿領域對中國進行重大變革或冒險行動，而是更加注重穩健和可持續性。

此外，我們在用人工智能情緒分析模型對有關賀錦麗的推文的分析當中，發現了一個有趣的現象。在2023年8月21日至2024年8月20日期間，共有約845萬條關於賀錦麗的推文評論，在這些評論中，網民的負面情感佔比高達34.6%，中性情感佔比為44%，正面情感佔比只有10.8%，未涉及情感內容的佔比為10.6%。

網民對賀錦麗有較高的負面情感，主要涉及對賀錦麗的個人表現、表達能力、人格特質和過去個人私生活等的批評，以及在一些評論中，部分男性選民還會對賀錦麗這一女性執政者身份產生質疑，或出於種族觀念排斥非裔政客執政。

我們在分析中還發現，賀錦麗推文的回覆中，女性用戶佔比為32%，高於總統拜登推文回覆中的女性佔比29%。這表明，作為女性候選人，賀錦麗在一定程度上更能吸引女性選民的關注。

為降低網民對她高達34.6%的負面情緒，我們發現賀錦麗近期頻繁在社交媒體中使用Freedom（119次）、 Women（101次）、Reproductive Freedom（91次）此類主要圍繞選民自由、健康與權利保護等有利於討好選民的關鍵詞。在她的推文中，賀錦麗還常以女性的視角進行呼籲，如在其7月29日的推文中曾公開抨擊前總統特朗普的禁令，並承諾：「現在，超過三分之一的美國生育年齡女性生活在有特朗普墮胎禁令的州。當我成為美國總統時，我將簽署一項法律，恢復和保護每個州的生殖自由。」賀錦麗多次表達對保護女性生殖權利的立場，並批評既往政府在這些方面的政策。她呼籲立法來恢復和保護這些權利，這顯示出她試圖將自己定位為女性自由和權利的捍衛者，以此獲取更多女選民的支持。

海南大學「一帶一路」研究院國際數據與輿論研究中心的研究領域主要集中在大數據、人工智能和輿論等，此文章由研究中心所有成員共同研究和撰寫。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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