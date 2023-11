梁海明｜中國比美國少了兩個「心」

國家主席習近平近日在三藩市舉行的美國友好團體聯合歡迎宴會上發表演講,表示「中國從不賭美國輸,從不干涉美國內政,也無意挑戰及取代美國」,他並指出,中國無論今後發展到哪一步,中國都永遠不稱霸、不擴張,不強加於人,不謀求勢力範圍,不同任何國家打冷戰熱戰。中國為何沒有挑戰美國,乃至稱霸全球的「壯志」?這是因為與美國相比,中國至少缺少了兩個「心」。



來稿作者:梁海明



第一個心,是美國有「私心」。雖然英國已故首相邱吉爾是第一個提出量化寬鬆政策 (QE)的政要,他在數十年前就指出「在經濟政策領域裏,證據缺乏、所憑有限,卻投放如此多的資金,可謂前所未見」(Never in the field of economic policy has so much been spent, with so little evidence, by so few. ),但把QE政策發揚光大的卻是美國。2008年為應對環球金融危機,美國推出首輪QE政策,雖然導致遊資充斥全球,但也確實穩住了環球金融市場免於崩潰,各國對美國的首輪QE政策都能諒解。不過,美國隨後的三輪QE政策,則是明顯以鄰為壑,美國企圖通過大印鈔票,吹脹各國尤其新興國家經濟泡沫,以拉動美國出口與經濟,這種「私心」的行為是損人利己所為。

更有「私心」的行為是,美聯儲大印鈔票後又開啟激烈的加息周期。近期美聯儲持續加息導致了新興市場國家的貨幣貶值,雖然一國貨幣貶值有利於其出口,但是由於主要進口市場的歐美國家經濟增長乏力、外需疲弱,因此雖然新興市場國家貨幣貶值,也無助於提高其出口競爭力,反而會導致這些國家的進口產品價格上漲。而且,美聯儲加息還會令美元更加強勢,從而加速資金從新興市場大舉流走,資金將進一步流回美國,不但多國貨幣容易遭受重創,也將導致這些國家股市動蕩,經濟受挫。香港當前的經濟、金融市場均受挫,與美聯儲持續加息有很大關係。

可見,美聯儲一時開啟無限量化寬鬆政策,一時又開啟加息周期的以鄰為壑「私心」做法,令新興經濟體飽嘗泡沫與爆破的循環,體驗冰火兩重天的痛楚。正如一個人如果一時過飽、一時過餓,無疑會引發嚴峻健康問題,而新興市場總遭受「泡沫與爆破」的循環摺磨,其經濟可能會出現長期難愈的「內傷」。

國家主席習近平11月15日在三藩市舉行的美國友好團體聯合歡迎宴會上發表演講,表示「中國從不賭美國輸,從不干涉美國內政,也無意挑戰及取代美國」。(Reuters)

第二個心,是美國夠「野心」。美國無疑是一個充滿野心的國家,美國人的野心包含許多方面,如全球領導地位、科技領先、經濟強大和軍事擴張等。為維持美國的全球霸權,尤其是國際金融領域的全球霸權,美國還多次阻止國際金融組織的改革。

世界兩大金融機構——國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行創建於二次世界大戰後,被視為美國主導的佈雷頓森林體系兩大國際金融支柱。源於歐洲和美國在1945年達成的「紳士協議」,所有世界銀行的行長由美國總統提名美國人擔任,雖然所有IMF總裁都來自歐洲,但第一副總裁均由美國人擔任。

近年來,IMF和世界銀行的偏私行為屢遭外界批評。例如,新冠疫情期間,縱使擁有8.8億龐大人口的44個最不發達國家遭受嚴重衝擊,但獲得IMF的資助總計只有約80億美元,然而,被視為發達國家代表的七國集團(G7,成員國為美國、德國、英國、法國、日本、意大利、加拿大),卻從IMF獲得總計相當於2800億美元的資金。通過80億和2800億這兩個數字的對比,已顯示出IMF現有架構與規則不公平地偏向於發達國家,欠發達國家受益程度遠低於發達國家。

儘管按照IMF的規章,IMF至少每五年要進行一次份額審查,並根據全球經濟格局變化進行相應調整。然而,IMF上次對份額佔比的大幅調整是在2010年。儘管國際社會要求IMF改革的呼聲不斷高漲,但13年過去,美國不僅拒絕改革,並試圖推動達成各國在不改變現有配額佔比的情況下等比例增資的協議。

美國時間2023年11月17日上午,國家主席習近平在三藩市出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。(Reuters)

根據IMF協定,份額和投票權調整等重大事項的提案需得到85%的投票支持才能通過,而美國的投票權重為16.5%,因而擁有了重大事項的一票否決權。美國為了維持其全球金融霸權的「野心」不願放棄這個特權,但美國等發達經濟體,又不願意提供更多資金給IMF,以滿足IMF的日益增長的資金需求,而等比例增資則不能使一些有能力提供資金的新興市場和發展中國家成員發揮更大作用。

為什麽美國不想多出錢但又想把控IMF?被譽為美國近代最優秀的財政部長之一的美國前財政部長魯賓(Robert Rubin)在他的回憶錄《在不確定的世界:從華爾街到華盛頓的艱難選擇(In an Uncertain World: Tough Choices from Wall Street to Washington )》曾透露,在這20多年來面對墨西哥、東亞國家與俄羅斯等金融風暴,美國政府都是通過IMF、世界銀行向爆發危機的國家提供援助,但美國有前提要求,那就是這些國家若要接受援助,就必須推行美國提出的政策,以及接受美國的價值觀。美國這種「要錢可以,但要聽話聽教」的做法,無疑再次彰顯美國要獨霸全球的「野心」。

相比之下,中國沒有美國那麽有「私心」,縱使經濟遭受沖擊,但中國也沒有通過操縱貨幣政策,讓人民幣大幅貶值從而有利出口。同時,中國也沒有美國那麼有「野心」,中國推出的共建「一帶一路」倡議,主要聚焦消除貧困、增加就業、改善民生,讓合作成果更好惠及全球民眾。故此,在既無「私心」,又無「野心」下,中國自然不會成為另一個美國,這正如國家主席習近平所言,中國願意成為現行國際秩序的支持者和維護者。中國追求的不是獨善其身的現代化,願同各國一道,實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化,推動構建人類命運共同體!

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。文章僅屬作者意見,不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿,來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用,恕不另行通知。