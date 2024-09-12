地球之友｜包裝廢棄物對環境的影響

來稿作者：洪藹誠



包裝物料的生產量相當龐大，從一次性膠袋到產品包裝，每年產生的包裝廢棄物有增無減，令全球處理廢棄物的基礎設施不堪重負。製造包裝物料需要大量的能源和自然資源，進一步加劇溫室氣體排放和資源退化。舉個例子，生產一噸紙會產生約950公斤二氧化碳當量，並耗用約2,700公升水。

包裝物料中，尤其是塑膠，帶來顯著問題。若處理不當，任由塑膠垃圾流入海洋和其他自然棲息地，便會為脆弱的生態系統帶來破壞。這種塑膠污染不僅危害環境，更會滲入食物鏈中，危害人類和動物的福祉。包裝廢棄物在上游和下游累積的影響，對環境構成重大威脅。

這些問題因商業全球化而增添複雜性。電子商貿讓多層包裝的產品得以分銷到世界各地，但與此同時，大量湧入的垃圾亦為當地帶來沉重壓力。解決包裝廢棄物問題，需要全面且合作的策略，讓市民、企業和決策者得以參與其中，透過減少廢棄物和重複使用物料，促進循環經濟。為此，我們需要開發易於回收或可堆肥的包裝物料，促進資源再利用。

生產者延伸責任（EPR）要求生產商和製造商對其產品及包裝材料的整個生命週期負責，從而鼓勵更環保之包裝替代品的發展。政府、企業、科學家和環保團體之間的合作，亦有助推動包裝設計、物料和廢棄物管理技術的進步。此外，投資高效的廢棄物收集、分類和回收設施，對於減少包裝廢棄物進入堆填區和海洋至關重要。通過採取務實措施，鼓勵市民實踐更具環保意識的生活方式和習慣，例如使用可重複使用的購物袋和容器，可以有效推動可持續的行為改變。

政策制定者可以立法制定更嚴格的規例，例如禁止使用一次性塑膠和強制使用再生材料，以推動業界轉型。此外，採用循環經濟模式、鼓勵協作創新、以及推行全面的政策和技術解決方案，亦能有效改善包裝廢棄物問題。

要擺脫既有做法的慣性、平衡各方利益，並確保資源及政策有效到位，需要持之以恆的協作及努力。社會大眾須認真正視包裝廢棄物問題，通過共同努力，我們可以實現循環經濟，杜絕包裝廢棄物，創造一個更環保、更具氣候韌性的未來。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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