楊莉珊｜推廣香港優勢　推動京港合作

來稿作者：楊莉珊



特首李家超19日率特區政府代表團赴北京，出席第27屆京港洽談會，重點推介香港金融、科技創新和商貿物流產業。特首辦發言人18日書面回覆傳媒指，香港發展新質生產力以科創為主導，要提升發展新質生產力的速度和質量。 李家超在今次行程中，亦會出席中國國家工業和資訊化部與創新科技及工業局有關新型工業化合作協議的簽署儀式。 除了政府官員外，特區政府亦透過貿發局、投資推廣署、引進重點企業辦公室等，組織香港商會及工商界知名人士、企業代表組成代表團一同出席會議。

今年的京港洽談會以「優勢互補、共創繁榮」為主題，將舉行15場專題推介活動和其他配套活動，且增設「投資香港」主題推介活動，圍繞香港獨特優勢、營商環境、服務京港兩地企業合作措施等方面進行主旨演講和推介。李家超表示，今年的京港洽談會首次增設投資香港主題推介活動，圍繞香港獨特優勢、營商環境、服務京港兩地企業合作措施等方面作主旨演講和推介。

早在2004年9月1日，香港和北京同意建立名為「京港經貿合作會議」的合作機制，並同時確立7個領域，作為主要合作範疇，包括經貿、專業人才交流、教育、文化、旅遊、環保及奧運經濟。

轉眼間，京港洽談會已踏入第27年，見證了京港兩地經貿關係愈來愈緊密；這27年也標誌着承先啟後，開創新格局的歷史進程。京港洽談會促進了兩地政府、企業及投資者在不同領域，廣泛和深度交流合作，包括金融、專業服務、科技、「一帶一路」建設等，推動京港兩地高水準互利共贏，創造重大經濟價值。

以去年為例，京港洽談會簽約的雙向投資重大專案達到34個，涵蓋商務、科技服務、文化旅遊、數位經濟等多個領域。去年京港創新發展論壇，論壇由中國香港（地區）商會和香港貿易發展局聯合主辦。論壇以「創新無處不在 合作共贏未來」為主題，探討科技創新的高質量發展，推進京港兩地交流合作。筆者作為中國香港（地區）商會會長表示，在協同效應下，京港兩地應用好各自在科研資源、人才、資金和市場空間等方面的優勢，進行深度鏈結，進而最大程度發揮互補作用。

近年來京港兩地經濟合作成效明顯，合作領域從傳統的貿易、投資領域，逐步擴展至金融、科技、文化、醫藥衞生等領域。投資方向由香港單向輸入到兩地投資雙向奔赴，共享發展機遇。去年京港洽談會顯示，26年來，京港洽談會累計簽約項目570多個，合同金額1100多億美元。2023年1月至9月，香港在京設立企業424家，實際利用外資92.6億美元，規模佔北京實際投資的84.8%，位列第一。

第二十六屆「北京‧香港經濟合作研討洽談會」，剛在同年第二十六屆京港洽談會之後成功舉辦，這兩個京港兩地之間的重要平臺，進一步深化北京與香港政府、企業及產業的交流合作，推進京港共同貢獻國家高質量發展。

特區政府會重點推介香港在金融、科技創新和商貿物流這三個極具優勢的產業。在金融方面，香港在「一國兩制」下，擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。特區政府積極融入國家發展大局，運用香港作為國際金融中心的地位，貢獻國家高質量發展。北京是國家的金融管理中心，匯聚了國家金融管理部門和大量金融機構，金融總資產已超過200萬億元人民幣。香港則是國家的國際金融中心，是國家通往世界金融市場和接觸環球投資者的門戶。兩地同心加強金融合作，定能為國家加快建設金融強國，推進金融高水準開放，推動金融高質量發展作出積極貢獻。

在科技創新方面，香港是亞洲一個戰略性商業平臺及科技交易市場，根據2023年全球創新指數（Global Innovation Index），由香港、深圳及廣州的創新及科技業組成的廣深港科技集群位列全球「最佳科技集群」第二位。科技是第一生產力，創新是引領發展的第一動力。香港在「一國兩制」下，擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，匯聚海內外人才，為創新發展帶來重要動能。香港的初創企業生態系統發展蓬勃。2023年，香港初創企業數目增加7%至超過4,200家，聘用16,453名僱員。香港政府把生物科技、人工智能(AI)、智慧城市及金融科技列為具有優勢的四大發展範疇。粵港澳大灣區持續發展將帶來源源機遇，確保香港可進一步善用各方面的優勢，特別是研發能力、先進的科技基礎設施、穩固的法律制度及首屈一指的知識產權保護制度等。

在商貿物流方面，貿易及物流業是香港四大經濟支柱之首，香港一直是亞洲區內的重要商貿物流樞紐，亦是內地與世界各地進行貿易的重要門戶。香港擁有完善的運輸基礎設施，可與全球各地緊密聯繫，無遠弗屆，尤其是中國內地。 2021年，貿易及物流業佔香港本地生產總值(GDP)23.7%，提供約608,200份職位。同年，僅物流業已佔本地生產總值6.2%，提供約185,500份職位。2022年，運輸服務佔本港服務輸出39.9%。

特區政府與各方通力合作，通過京港洽談會這個推進京港經貿合作的重要平臺，促進兩地政府、企業及產業交流合作，攜手實現產業導向、驅動經濟持續發展，為京港合作注入更大動能。相信京港洽談會將延續雙方合作熱情，為兩地帶來更豐碩合作成果。

在「拼船出海」聯合參與國家重大戰略方面，京港以「一帶一路」倡議提出11周年為契機，融入共建「一帶一路」，未來將圍繞基礎設施建設、國際航運、城市管理、協力廠商市場開拓等領域，加強財稅金融、商務、涉外法律、爭端解決等方面合作，助力企業「走出去」。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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