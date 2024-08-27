仲點論政｜要做好大灣區供應鏈管理龍頭的角色

來稿作者：劉仲恒



做生意的人講求的是速度，動作比人快就能早佔先機，動作慢了可就吃大虧了。在這互聯網的時代，速度要快那麽供應鏈管理就必須做得好。供應鏈管理的終極目的，是對自己公司產品和服務的生產和分銷進行最佳化管理，致力於改進和提高將原材料和組件轉化為最終產品，並將產品交付給顧客的所有流程。流程中沒有出錯速度必然就會快，那是顯而易見的道理。

香港早已從昔日「亞洲四小龍」的製造業中心，進化成為今時今日的金融、物流、服務和科技中心。雖然大部分製造業已經因為成本的考慮而離開了香港，但我們仍然可以在供應鏈管理的領域裏做好「領導」的角色。只要有客戶要做生意，香港的管理人員便可在供應鏈管理的平台上，建立起一個聯通粵港澳大灣區和海外市場的供應鏈。做好這個角色並不需要進行製造的工序依然留在香港，我們只要擁有相關的技術便已經可以了。

在現在和未來可見的日子裏，供應鏈管理對於生意的營運來說，都會起著非常重要的作用。供應鏈管理可以通過控制製造流程來提高產品的質量，降低召回產品和訴訟的風險，也可以通過對運輸程序的控制，來避免商品短缺或庫存過剩的問題。整體而言，供應鏈管理可以有效為公司提高利潤率和改善客戶服務，這對於擁有大型國際業務、供應程序相對複雜的大企業尤其重要。

香港有國際貿易和管理的核心優勢，這有助我們成為國際上的供應鏈管理中心。在大灣區以至整個内地，有很多欠缺海外經驗但希望把業務打進國際市場的內地中小型企業。香港可以在供應鏈管理的層面，為這些希望「走出去」的内地企業提供服務。這麽做不但符合融入國家發展的大局，也能帶動香港的經濟發展，可以說是一舉兩得。

這樣的好事可以從我們毗鄰的大灣區做起。以去年為例，廣東的製造業增加值達到4.25億元，大概佔全國的八分之一，當中大部份都來自大灣區。另外，大灣區的飛快建設也為進一步融合提供了條件。最近這些年來，大灣區的基礎建設有了突飛猛進的發展，新的大橋和通道不斷落成。由於香港擁有面向國際和管理經驗豐富的優勢，在進一步融合的大灣區裏要成為供應鏈管理的「龍頭」並不困難，只要政府和業界投入應有的資源便可。

要做區域供應鏈管理中心，就必須有高度國際化、完善的專業服務配套、豐富的國際貿易和供應鏈管理經驗，這些優勢香港都有。筆者還希望指出的是，做好大灣區供應鏈管理龍頭只是個開端，擺在未來前路上的還有整個内地以及「一帶一路」的沿綫國家，這些市場的規模是難以用語言形容的龐大。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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