地球之友｜AI能耗巨大　阻礙氣候目標

來稿作者：洪藹誠



近年，AI已經滲透到我們生活的每個角落，既有像ChatGPT的寫作輔助工具或Midjourney 的圖像生成工具等日常應用，也有輔助醫學影像分析和天氣預報等技術應用。在過去一些文章中，我們還闡述了AI如何為環境問題提供解決方案，例如改善交通流量和優化電網穩定性。

AI的蓬勃發展促進了便利和生產力。 然而，其對更快、更強計算能力的需求卻讓環境付出了龐大代價，因為數據中心需要大量電力才能運行。舉個例子，在ChatGPT執行一個看似簡單指令，所耗的電力是網路搜尋引擎的十倍。製作一張AI生成圖片，或已等同給智能手機充一半電。全球每天有數以億計的活躍使用者，耗電量也會隨之攀升。

谷歌在最新的環境報告中指出，受到AI發展的影響，其溫室氣體排放量自2019年起增加了48%，使其2030年實現淨零排放的目標出現倒退。微軟在積極爭奪AI龍頭地位的過程中，排放量也比2020年增加了30%。據國際能源署預測，到 2026年，數據中心的電力需求將增加一倍。更具體地說，僅AI行業的用電量將會是現在的十倍。

電力並不是唯一的問題，為了保持伺服器冷卻並以最高效率運行，數據中心也非常耗水。在美國，數據中心是十大耗水行業之一。還有更近的例子顯示，隨著AI日益普及，中國的數據中心每年耗水達到13億立方米，到2030年更將增加一倍之多。若再加上氣候變化，這將引發數據中心與水資源緊張地區的衝突。

AI具有巨大的潛力，並會持續發展。OpenAI已宣佈正在開發GPT-4的後繼模型。由於更新、更大的生成模型預計會帶來愈來愈大的環境足跡，專家呼籲數據中心營運商投資低碳能源，以降低其營運所產生的碳排放。此外，通過將多個小型數據中心整合至一個超大規模數據中心，亦能夠提高能源效率。谷歌在數據中心營運過程中採用了負載轉移技術，務求在低碳能源充足時轉移計算負載。

AI應用正在釋放無窮潛力，但其對電力的需求也使全球更難實現減碳和氣候目標。隨著這些技術不斷成熟和普及，開發者必須在其效益與氣候和環境影響之間取得平衡。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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