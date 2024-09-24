來稿｜道義現實主義和中日關係

來稿作者：洪澤楷



近期，深圳日本人學校學童不幸在街頭背刺身亡，中國外交部對該事件表示痛心和遺憾。同時外交部表示，中國是法制國家，絕不容許任何違法暴力行為，並將依法懲處兇手。

此次事件與九一八國恥日時間相近，不免引發坊間不少「陰謀論」推測，甚至乎出現「日本人故意在九一八被傷害」的極端言論。有些人將此次街頭行兇以及這些極端言論歸結為長期的仇恨教育。但事實果真如此嗎？翻閱中國大陸的中學教科書，從鑒真東渡到田中角榮訪華，其間雖有存在日本侵華暴行的史實，但總體來說，中國教科書的史料選擇主要集中在中日兩國之間自唐以來的友好交往。「長期仇恨教育」的論斷，不免顯得有些武斷。

那究竟是何原因導致此次慘劇？筆者認為，中國人民還沒有找到除了銘記傷痛的第二條路。在表達哀痛之餘，我們還可以更主動地用廣闊胸襟走出那「漫長的季節」，甚至去影響部分日本極端分子。道義現實主義或許能為找尋第二條路提供啟示。

道義現實主義理論由清華大學國際關係教授閻學通提出，該理論旨在研究「世界權力中心」的轉移過程與轉移原理，並提倡中國應該主動建立一個比現有國際秩序更受國際社會歡迎的國際秩序，依循「公平、正義、文明」的價值觀，以此建立一個比美國更令人向往的社會。

若要真正建立一個更受國際社會歡迎的國際秩序，中日關係是不得不過的一道硬坎，否則在第三世界做得再多也難免落人口實。因此，在處理中日關係中，「公平、正義、文明」應該成為首要原則，公平意味著不雙標，而正義和文明意味著拒絕煽動仇恨的狹隘民族主義。這兩點，似乎現在的大陸政府做得並不夠好，以至於國民仍活在抗戰仍未結束的狀態之中，缺乏戰勝國的氣度。

對於抗日戰爭，我們需要的是什麼心態呢？傷口不斷被重複撕裂的那種最應該被排除在外。在傷口痊愈之後，往前看，別回頭。

作者洪澤楷從事媒體行業。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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