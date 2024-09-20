香港新方向｜文明之光不容侵蝕——從深圳日本男童遇害案談起

來稿作者：劉暢



近日，深圳發生了一宗令人震驚的慘案：一名10歲的日本男童在上學途中遭到一名男子持刀刺傷，最終因搶救無效不幸離世。這起發生在深圳的悲劇，瞬間點燃了輿論場，恐懼、憤怒、悲痛的情緒交織在一起，也在社會各界引起了廣泛的思考和討論。

由於當前公開的細節十分有限，我們無法準確判斷行兇者的具體動機。誠然，任何犯罪行為都包含著複雜的成因，可能是個人積怨、精神失常，也可能是社會矛盾的極端體現。按照法庭判案的技術要求，定性犯罪動機需要確鑿的證據支持。而在很多謀殺案件中，動機往往是多元的，既有主要的誘因，也包含一些次要的、潛在的因素。對於這起案件，我們不能輕易下結論，認定疑兇是專門針對日本人犯案。這是法庭應當承擔的職責，我們不應也無法替代司法機關的專業判斷。

然而，不可否認的是，疑兇選擇在這樣一個特殊的時間節點，對一名外籍兒童下手，其所產生的社會效果和衝擊已經真實地擺在我們面前。這不僅是對生命的漠視，也是對社會道德和法律的嚴重挑戰。

在面對這樣一場人間悲劇時，我們更應當以冷靜和理性的態度來審視背後的社會問題。或許，行兇者的行為背後隱藏著個人的私怨、社會的不滿、經濟的壓力等多重因素。這些因素如何在他內心積累、發酵，最終導致他選擇以如此極端的方式來發洩？這些都是值得我們深思的問題。更重要的是，我們需要尋找方法，讓我們共同生活的社會環境變得更美好。如何汰惡存善，揚善抑惡，是每個社會成員都應當關注的問題。如何構建更加公平正義的社會環境，加強社會心理干預機制建設，完善社會支持體系，倡導理性表達訴求，預防此類悲劇的再次發生。

此外，任何形式的民族情緒都應當被約束在法律和道德的框架之內。一旦超越了法律的界限，任由情緒氾濫，那就可能滑向民粹主義的深淵，帶來無法挽回的後果。殺害一個手無寸鐵的孩子，尤其是在孩子母親的眼前實施暴行，這在任何國家、任何文化背景下都是不可容忍的罪行。

當我們目睹人類遭受暴行時，反對、聲討乃至抵制和消除這種暴行，是文明社會共同的價值追求。我們不應因為國籍、文化、種族或膚色的不同，而對暴行採取雙重標準。任何生命都應當被尊重，任何罪行都應當被譴責。這是我們作為人類，所應當堅守的底線和原則。

在全球化的今天，各國、各民族之間的交流越來越密切。我們理應以更加開放和包容的心態，去理解和尊重彼此的文化和價值觀。唯有如此，才能構建一個和諧共處的國際社會。

回到這起案件，我們期待法律能夠公正、嚴明地對待嫌犯，還受害者及其家屬一個公道。同時，我們也希望社會各界能夠以此為鑒，加深對社會問題的反思，積極推動社會進步。

願悲劇不再重演，願善良和正義常駐人間。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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