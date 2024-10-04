來稿｜怎樣做才能幫到癌症病人多些？

來稿作者：林芷楓



這陣子看 Threads，除了一些就業指南、流量密碼及八卦外，不時也看到年輕人在分享祖父母、父母的病情，在面對疾病突襲時的無助。最近看到其中一個個案非常不容易，病人得了末期肺癌，在病床上每天都非常辛苦，總會拉扯著床的圍欄，不停需要用藥減輕痛楚，而家人面對這個情況確是沒有什麼可以做。其實近年有不少創新藥物有助治療肺癌，也能帶來好的療效，社會著實需要一些變革，醫管局要想辦法讓更多病人能夠用到這些較好的療程。

近年我們見到各大跨國藥企，陸續都推出了不少新型、療效顯著的靶向藥和免疫藥物，但不是完全被納入現時的系統中，讓所有病人能夠用上。根據1946年《世界衛生組織法》，享受可以達到的最高健康標準是每個人的基本權利，不論本身種族、宗教、政治信仰、經濟或社會條件如何，都不應受到任何差別對待。事實上，不同地方的政府都應透過實施合適的衛生及政策，對市民的健康負責。

對於這種人生而擁有的「健康公平」權利，政府無疑有義務照顧社會上每一位成員，並提供必要的保障。而肺癌目前是香港最常見，而且導致癌症死亡的主要殺手，超過一半新診斷肺癌患者，在確診時已經是第四期，癌細胞已擴散到其他器官，因此，在五年後存活下來的機率通常非常低。而作為肺癌中常見基因突變，如EGFR突變，靶向治療通常是首選治療方案。在臨床試驗中，靶向治療往往在不同亞組中顯示出療效，因此，本地獲批的適應症也很少局限於特定的肺癌亞組，例如只有腦轉移的病人能夠用藥。

相信各界都能理解政府在補貼機制中，會考慮平衡整體醫療支援和開支，但是，從病人福祉的角度來看，政府的支援應該依照本地獲批的適應症，而不是按著預算，反向選擇特定的標準，因為這些標準往往只會適用於較少比例的患者。我們鼓勵政府、醫院管理局應該與藥業開展積極討論，如果需要藥廠在藥價上調整，醫管局理應同時探討將這些藥物納入現有安全網，擴大和看齊所有適應症，以確保癌症病人的福祉。

同時，我們看到政府回應了業界，有逐步加快藥物的評審和更新，在這個基礎下，政府應該持續加快對新型癌症藥物的評審進程，確保一些療效顯著及技術成熟的藥物能夠儘早進入藥品名單上。而且，要長遠逐步轉移病人到私營醫院，就要盡快對自願醫保進行改革，加大市民有關的退稅率等，從而有未來有多些資源及分擔政府的財政預算下，覆蓋更多好藥。港人壽命雖然是全球前列位置，但是政府未來有必要持續做功夫，解決現時健康不公平的現象，讓市民受惠。

作者林芷楓於加拿大主修歷史，近年回流香港，曾任職教育顧問、慈善組織及公共事務工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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