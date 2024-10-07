來稿｜財赤下應否注資關愛基金？

來稿作者：林沐熙



為慶祝國慶75週年，政府特別推出了「10.1半價睇好戲優惠」活動，涵蓋59家戲院，受到了市民的廣泛支持，包括筆者本人。由於未能成功購得新片的票券，筆者選擇重溫安祖蓮娜祖莉的經典影片。走出影院後，除了對精彩劇情的持續回味，筆者還想起幾年前震撼全球影迷的一封公開信，標題為「My Medical Choice」（我的醫療選擇）。在該信中，安祖蓮娜祖莉提到，由於其家族中存在基因突變的歷史，為了降低罹患癌症的風險，她選擇接受預防性雙乳切除手術。

儘管基因遺傳對乳癌的發病具有顯著影響，根據香港乳癌資料庫第十四號報告的數據顯示，僅有10%的乳癌患者有直系親屬曾罹患此病，4%的患者有表親曾經罹患，而近84%的患者並無家族史。因此，大多數乳癌的成因並不直接與家族遺傳相關。

乳癌本身是一種複雜和多樣化的疾病，不同類型的乳癌案例，其治療方式各有差異，無論是在早期還是晚期階段。HER2（人類表皮生長因子受體2）陽性和陰性乳癌為目前主要的兩種亞型。HER2陽性乳癌通常顯示出明顯的生長和轉移傾向，並具有高度侵襲性，HER2陰性乳癌則相對較少受到此類生長因子的驅動。因此，這兩類患者在治療需求和策略上存在顯著差異。此外，臨床上亦發現一個特殊群體，即HER2表現量不高的患者（IHC1+，IHC2+/ISH-），這些患者在接受抗荷爾蒙治療、免疫治療或單純化療後，仍然面臨較高的復發風險。這部分患者即被稱為「HER2弱陽性乳癌」，約占轉移性乳癌病例的一半。過去，HER2弱陽性患者的治療選擇局限，缺乏針對其特定的治療方案，進一步使其在治療選擇上遭遇困境，並容易出現抗藥性問題。

近年來，我們目睹了科技和研發領域的顯著進展，尤其是在針對癌症等疾病的精確治療藥物開發上，這些創新成果的取得源於全球眾多科學家、醫療專業人員及研究機構的共同努力。隨著香港進入由治向興的新階段，我們必須充分發揮生物醫藥產業在經濟轉型中的潛力。香港應在國際層面上明確其在醫療產業發展中不懈努力的決心，包括不斷提升科研實力和推動制度改革的承諾。

因此，依賴傳統的價格壓迫模式，實際上並不具備可持續發展的前景。我們需借鑑財務司司長陳國基在第六屆扶貧委員會會議中提出的理念，優化政府與各界的合作，以確保扶貧政策的精確執行，並將資源有效配置至最需要的群體。過往的成功經驗應成為我們前進的基石，特別是醫務衛生局必須重新審視現行的安全保障網及相關資金配置。透過實施新的十年注資計劃，不僅能夠擴大醫療資金的基礎，還將提升香港醫療機構在獲取創新療法方面的靈活性，減輕市民的經濟負擔，並為病人及其家庭提供更優質的治療選擇。

筆者認為，現階段政府應有效整合跨國及內地藥廠的研發資源，以促進創新療程的發展。在推進精準扶貧計劃的同時，根據不同社群的實際需求提供專項支持，以構建一個更具關懷和包容的社會。展望未來，加強自願醫保計劃的策略，鼓勵企業和市民積極參與保險，將有助於降低政府的財政壓力。

作者林沐熙曾留學英國，近年回流香港，專注於政策研究和青年服務領域。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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