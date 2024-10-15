來稿｜從沉寂到繁華：撤銷烈酒税重啟香港夜繽紛

來稿作者：嚴澤航、劉健宇



根據現時法例，在攝氏20度的溫度下量度所得酒精濃度以量計多於30%的酒類會徵收100%稅項。這項政策的初衷是透過提高烈酒的消費成本來調節社會消費行為。然而，隨著全球經濟格局的變化和社會需求的多樣化，香港的烈酒稅政策逐漸顯露出其弊端。近年來，政府多次探討調整甚至撤銷此稅以促進經濟發展，在即將發怖的施政報告，特區政府應勇於改革，為烈酒稅劃下句號。

烈酒稅是累退稅

累退稅是一種稅制安排，在這種安排下，低收入者相對於其收入支付的稅率較高，因而在經濟上受到更大壓力。烈酒稅正是如此。無論個人收入多少，只要購買烈酒，所需要支付的稅是相同的。然而，對於消費相同數額烈酒的低收入消費者來說，這樣的稅負顯然更為沉重，增加了他們的生活成本，這無疑加劇了財富不均。

此外，與香港相鄰的多個亞洲國家已取消或從未徵收烈酒稅。隨著本地消費者的消費意識與國際接軌，他們對於價格更為敏感，尤其在一個地理上如此競爭激烈的市場。當這些消費者發現相同商品在鄰近國家可以更低的價格取得時，他們更可能選擇去這些國家購物，造成消費外流現象。這對於依賴消費來拉動經濟成長的香港來說，顯然是極為不利的。

在全球化的脈絡下，香港必須檢視自體稅制政策的競爭力，以免在國際消費市場上處於劣勢。取消烈酒稅不僅能夠改善目前的稅制公平性，還能夠提升本地消費市場的吸引力，促進內需的拉動和經濟的可持續成長。

香港酒吧業經營蕭條

香港的酒吧產業作為城市文化和經濟的一部分，面臨著巨大的挑戰。隨著租金、人工和營運成本的不斷增加，許多酒吧經營者苦不堪言，而烈酒稅更是加重了這些經營者的負擔。高昂的稅率直接導致酒精飲品零售價格升高，從而削弱了本地酒吧在價格上的競爭力。

取消烈酒稅將為香港酒吧產業注入新的活力。這項措施可以顯著降低消費者的飲酒成本，使酒吧能夠以更具競爭力的價格吸引更多消費者。價格的下降不僅有助於提升顧客的消費意願，也有助於延長顧客的停留時間和消費額度。這種消費效應將有助於酒吧增加收入，進而緩解經營壓力。

此外，一些潛在的創業者或投資者會看到新的市場機會，選擇在香港開設或投資新的酒吧。這將帶動更多相關產業鏈的發展，例如供應鏈、廣告行銷以及娛樂產業，從而創造更多的就業機會，並推動整體經濟的發展。

吸引本地或外地遊客留港消費

創造真正的夜繽紛環境

作為一個國際大都市，香港一直以來都以其繁華的夜生活和豐富的文化活動吸引著來自世界各地的遊客。然而，高昂的消費成本，尤其是烈酒產品的高價格，使得香港在吸引遊客方面受到了一定的限制。與週邊城市相比，遊客在香港消費昂貴的酒精飲品的意願明顯較低，這削弱了香港在夜間經濟的競爭力。

如果取消烈酒稅，香港可以在吸引遊客方面創造更多亮點。價格更合理的烈酒消費會鼓勵遊客將更多的時間留給香港，享受這座城市的夜間活動。從酒吧、夜總會到現場音樂表演，酒精價格的降低必然會吸引更多的遊客參與這些活動。這種消費習慣的重塑，將對旅館、餐飲業、交通運輸及相關服務業形成正面的連動效應。

更重要的是，透過取消烈酒稅，香港可以再度增強其作為購物和娛樂目的地的吸引力，成為遊客心目中的不夜城。這不僅提升了城市的國際形象和知名度，也促進了文化與商業的雙向流動。一個充滿活力和創意的夜間經濟，不僅能帶來經濟效益，也能豐富城市市民的生活體驗。

綜合以上所述，撤銷香港烈酒稅不僅是一項稅務政策的改變，更是一種經濟策略的調整，旨在提升城市的整體競爭力。透過取消這項累退性質的稅收，不僅可以改善社會的不平等問題，支持酒吧業的復甦，還能夠增強香港在國內外遊客心目中的吸引力，從而形成一個真正充滿活力的夜間經濟，創造真正的夜繽紛。

作者嚴澤航是民聯港島南支部副主席、英國特許公認會計師，劉健宇是香港青年聯會會董。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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