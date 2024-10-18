施政報告﹒張美雄｜「低空經濟」更重要是背後的無人機產業鏈？

行政長官李家超日前在《施政報告》中提及，將會成立發展低空經濟工作組統籌並由財政司副司長任組長，制定發展策略和跨部門行動計劃，初步計劃在指定地點試行無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演和搜救等，並會放寬「超視距飛行」和無人機重量以及載貨限制，以及與內地商討共同設低空跨境航線、出入境和清關安排以及起降場、充電站、通訊和航路網絡等基礎設施配套。



來稿作者：張美雄



無人機應用無疑是低空經濟的核心，近年來在香港及大灣區的推廣愈加普及，展現出巨大的應用潛力。除了物流、快遞、外賣和搜救，無人機在高空勘察、基礎設施檢測及建築結構監測等領域中，也發揮著重要作用。然而，除了無人機應用時本身帶來的經濟外，低空經濟真的僅僅如此嗎？

淺談低空經濟背後的無人機產業鏈

上次筆者在香港01的文章談及到如何締造發展低空經濟的環境，而今次想同大家低空經濟的背後帶來的產業鏈。無人機作為一種高科技設備，其結構必須使用高強度、輕量化的材料，例如複合纖維或碳纖維等。這些材料能夠確保無人機在進行長時間飛行或負重運輸時保持穩定性能，但同時，這些材料的質量和安全性也必須經過嚴格的檢測。而無損檢測（Nondestructive testing，NDT）技術正是保障無人機結構安全的重要手段。

筆者有一位從事「無損檢測」的朋友最近向筆者表示，他正正就是低空經濟下的受惠者。朋友的公司以先進科技來檢測無人機的複合材料，確保材料在應用過程中不會出現裂縫或瑕疵，從而避免潛在的事故發生。在發展低空經濟的前題下，無人機的安全系數絕對重要，相關的檢查行業應運而生。

無人機可有效取締危險工種？

另一方面，國內國外不少企業都將一些封閉空間或高空電線的巡查維護，已經由無人機代替傳統人手處理，不僅減低人身風險，採集數據方面亦更勝一籌。就如早前內地電網公司使用無人機取締派遣工人去巡檢電網及杆塔，除了克服山勢陡峭、懸崖峭壁等惡劣環境因素，更大大提供巡檢效率。

事實上，有不少特殊設備檢測行業已投入廣泛應用無人機，如檢測發電廠內部、壓力容器、管道、危險品設備等，即使一些本地企業例如中電，也已引入不同種類的航拍機來作發電廠內的檢查工作。眾所周知發電廠內屬密閉空間，更有一些狹窄或「刁鑽位」，使用無人機較傳統的工人檢查會更靈活和全面，而採集的數據能配合人工智能及大數據分析，表現亦有助提升發電廠日後的營運安全。

低空經濟牽一髮動全身

筆者想講的是，低空經濟的發展不僅涉及無人機技術本身，還涵蓋了相關的多個行業。上述的實況都反映了低空經濟背後蘊含著的一個產業鏈，帶動其他輕工業，譬如無損檢測行業、特殊設備勘測行業，當然還有大家都熟悉的外賣行業、物流行業以及其背後的相關行業。隨著政府放寬相關法規，低空經濟將進一步釋放產業潛力，從無人機技術的普及應用，研發、材料、檢測和物流行業的升級，一條完整的產業鏈將推動香港經濟走向多層次的創新生態系統。

這一切的實現離不開完善的基礎設施建設。政府已提出在未來發展低空活動配套設施，包括無人機起降場、充電站以及通訊和航路網絡等，這些配套設施將成為低空經濟的重要支柱。此外，香港正在探討與內地合作，建立跨境低空航線，這將不僅促進大灣區的經濟一體化，還有助於低空經濟在區域範圍內的合作與發展，攜手在國際舞台上占據更有利的地位。而筆者多年來作為無人機愛好者，也是首位使用無人機協助「地區治理」的區議員，實在期待是次施政報告能為「低空經濟」帶來進一步發展，為香港及大灣區帶來更多的發展機遇。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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