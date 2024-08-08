蔚你講｜低空經濟如何因地制宜？

來稿作者：林素蔚



香港社會對「低空經濟」的討論已有一段時間，雖然當局表明會積極研究，但似乎至今仍未有具體的「路線圖」。反觀內地，有關方面可以說是走在了世界前列，筆者先後到內地多個城市考察，可說是大開眼界：從城市外賣配送、滅火、滅罪，到鄉村的電力巡檢、生態評估、觀光旅游。低空經濟作為戰略性新興產業融合發展的新賽道，已成為推動社會經濟創新發展的新引擎。

二十屆三中全會要求「健全因地制宜發展新質生產力體制機制」，並作出全面部署。香港如何落實？推動低空經濟，成為發展新質生產力的引擎之一，而關鍵則在於因地制宜。儘管內地的無人機技術百花齊放，但部分技術應用在香港不能說不適合，但似乎並不實際。因此香港日後在推動該產業發展時，必須要小心考慮本地的狀況，利用好香港優勢。

引進重點企業

趁立法會休會，筆者上周到江蘇及浙江考察。當中曾到訪三處與低空經濟相關的地點，包括參觀無人機公司，飛機製造商等等。他們未必是行業的佼佼者，但技術水平相當不錯，先不說軍用無人機技術有多先進，消防無人機已相當厲害：遇到高層建築起火時，可由城市消防指揮部啟動預案，派遣多架消防滅火無人機快速到達現場，既有破窗功能，更可依不同火情搭載不同的滅火裝備，如高樓滅火彈、泡沫水帶、乾粉罐等，應對各種複雜火災場景，相當適合高樓林立的香港。

位於無錫的飛機製造商的產品也相當出色，這是一家中德跨國合資企業，能夠製造出世界上最先進的水陸兩用飛機供私人、企業和政府公用，為推動當地低空經濟提供了更多選擇。事實上，當地的產業配套也十分完善，除了提供飛機駕駛證課程，更有跳傘等旅遊項目。香港正推行「無處不旅遊」，若然在西貢設點予遊客跳傘，相信也能吸引不少人前來挑戰。

上述的只是本次考察行程的冰山一角，而這些企業都有一個共通點：希望把業務拓展到香港。此舉的最大作用便是利用好香港作為「超級聯繫人」的角色，把產品更容易地銷往全世界。據了解，目前內地的無人機企業已超過3000家，無論在生產還是飛行上都累積了一定的數據。因此，港府若能為他們「鋪橋搭路」，更主動地物色一些龍頭企業，相信能夠填補香港的「空白」助力香港的低空經濟走得更前。

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無人機送外賣不切實際？

深圳有關低空經濟的發展，應屬全國領先。「美味不用等」當然是理想狀態，不過是否適合香港呢？筆者早前亦與提供無人機送餐服務的美團到將軍澳進行實地考察，探討來往將軍澳工業邨和海濱長廊航線的可行性。

不過，只要實地參觀過內地有關技術，以香港樓宇的密集程度，即使在法律了上拆牆鬆綁，亦難以被廣泛應用。若然只是為了吃上一口外賣，「過五關斬六將」，似乎是「捉錯用神」。

參照內地經驗，某物流公司，早在2018年已經嘗試用無人機派件，現時已發展到跨市送貨。內地不少醫院亦用無人機運送緊急救援醫療設備、藥物等，構成「低空生命線」。

因此，香港設立航線時，可從建築密度較低的地區「先行先試」，並做好長遠規劃。未來則要因地制宜，無人機公司可與商場、地產商合作，預留特定位置予無人機升降；設特別通道，把新鮮食材直接送往食肆；亦可以為大型網購公司做倉庫配送服務、運送藥物、血液樣本；甚至推動香港與大灣區的跨境物流。

制定統一標準 構建低空監管平台

日前，深圳已推出全球首個智能融合低空系統SILAS（Smart Integrated Lower Airspace System），又被稱為「低空大腦」，能夠針對當前低空經濟發展中亟須解決的痛點問題。香港亦要「行快兩步」，積極借鑑內地經驗，推動低空經濟。

不過，要推動該領域的發展，亦不是沒有痛點，包括在密集的樓宇間，如何確保訊號穩定；不同公司擁有不同類型的飛行器，性能、安全標準不一，保險產品並未保障低空事故等等。更重要的是，低空經濟不斷發展，就一定要確保各種飛行器「各行其道」。當中涉及通信、導航、監察等問題，而政府亦必須把這些信息數字化、智能化，才能讓空管系統能夠處理如此複雜的航空數據，並與飛行器进行及时有效的通信。因此構建低空監管平台同樣是重要一環。

作者林素蔚是立法會議員（新界東南）、註冊社工。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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