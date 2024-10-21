來稿｜創新科技與環保時尚的完美結合

來稿作者：劉銳業、于承忠



在這個快速變化的時代，時尚產業正面臨著前所未有的挑戰和機遇。一方面，消費者對於個性化和合身的服裝需求日益增長；另一方面，環保意識的提升使得可持續時尚成為了行業的新焦點。從前的「快速時尚」已走向「極速時尚」，這不但縮短了新款推出的周期，更產生了大量未有穿過便已送入焚化爐的衣物。在這樣的背景下，如何有效地推動惜衣及促進舊衣循環利用，延續衣物的生命周期便成為重要的課題。

最近，香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處與Styoolish攜手成立惜衣館，亦舉辦了一場別具意義的時裝展，旨在推動環保惜衣理念。這次活動不僅展示了最新的可持續時尚設計，還通過互動展示和講座，向參觀者介紹了Styoolish的創新技術如何能夠幫助減少衣物浪費。活動中，學生們有機會親身體驗AI配對技術。通過簡單的操作，用戶就能找到最適合自己身形和風格的衣服。這種直觀的體驗讓許多人意識到，科技不僅可以提升購物體驗，還能為環保做出重要貢獻。

PolyU CPCE學生事務處與易搜衫社會企業有限公司合作成立「惜衣館」，並於10月舉辦以環保為題的「時尚未來造型達人暨模特兒大賽」。（PolyU CPCE相片）

此外，雙方更宣佈推出「惜衣有衣全港青少年免費借衫先導計劃」，在未來將把計劃推廣至全港校園，透過更多的教育和推廣，把惜衣文化推廣至公眾。期望將「惜衣」及免費借衣服的活動，配合應用程式，推廣至全港青年可用。在早前，學生事務處舉辦了以回收衣服為主題的藝術創作活動和惜衣館對聯創作比賽等活動，目的就是推動環保，為全球減碳出力。

這次商校合作展現了環保與時尚如何能夠完美融合。通過新的AI技術，消費者可以更精準地選購適合自己的衣物，減少因尺寸不合而造成的浪費。同時，平台也鼓勵用戶出售不再穿著的衣物，延長衣物的使用壽命。惜衣館則通過各種教育活動，培養公眾的環保意識。他們倡導的「惜衣」理念，不僅包括珍惜現有的衣物，也包括在購買新衣時做出明智的選擇。

香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處和Styoolish創立惜衣館，雙方共同的合作對整個時尚產業都產生了深遠的影響。首先，它展示了科技創新如何能夠解決行業長期存在的問題。通過AI技術，不僅提高了消費者的購物體驗，還有效減少了退貨率，這對於減少資源浪費和碳排放具有重要意義。其次，這種合作模式為學術界和商業界的跨界合作樹立了榜樣。香港理工大學專業及持續教育學院通過惜衣館將可持續時尚的理念傳播給更多人，而Styoolish則提供了將這些理念付諸實踐的具體工具。這種產學結合的方式，為解決複雜的社會問題提供了新的思路。

以上例子說明，時尚、科技和環保並不是對立的概念。相反，當它們相互結合時，能夠產生驚人的協同效應，為整個社會帶來積極的變革。隨著更多類似的創新和合作不斷湧現，我們有理由對時尚產業的可持續發展充滿信心。讓我們共同期待，在不久的將來，每一件衣服都能找到最適合的主人，每一位消費者都能輕鬆地實踐環保理念，而時尚產業也能在創新和可持續的道路上不斷前進。

作者劉銳業博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師、客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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