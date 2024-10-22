來稿｜規劃發展低空經濟刻不容緩

來稿作者：袁尚文



今年特首施政報告矚目的政策亮點當然是逐部推進和發展低空經濟。其實「低空域」經濟能幫助香港不同行業提升營運效率，促進經濟發展。政府將成立「發展低空經濟工作組」，更在下年初推出低空經濟監管沙盒試點項目，首階段集中空中檢測及無人機送貨，包括運送外賣、信件及藥物等。財政司副司長表示，相關立法將「拆牆鬆綁」，在短期內邀請合作夥伴提出建議，希望明年逐步開展個別項目，創造營運場景，發展氛圍。

筆者認為發展低空經濟不但要從香港政策出發，更要配合大灣區發展方向。區域性規劃和訂立低空經濟總體設計方案，使大灣區各城市和地區能發揮相關功能和建立不同應用場景。

低空經濟發展應充分利用大灣區的地理優勢和產業基礎。大灣區擁有眾多港口、機場和高新技術產業，是中國經濟最具活力的地區之一。低空經濟發展應與區域內的物流、旅遊和高科技產業相結合，打造多元化的產業鏈。例如，通過設立低空物流樞紐，可以大幅提升區域內快遞和物流效率；同時，發展低空旅遊，推動低空觀光和空中遊覽，吸引更多遊客。

其次，需要建立健全的法規和政策體系，確保低空經濟發展的規範性和安全性。應制定大灣區統一的低空飛行管理法規，明確低空飛行的許可範圍、飛行高度和航線規劃，並加強監管和執法力度。同時，應加大對低空經濟相關技術和設施的投入，支持企業和科研機構開展技術研發和創新，推動低空飛行器的升級換代。

此外，低空經濟發展需要與城市規劃相結合，統籌考慮城市空間布局和基礎設施建設; 加強區域內各城市間的合作與協調也是推動低空經濟發展的重要舉措，設立聯合工作小組，定期舉行會議，討論低空經濟發展中的問題和挑戰，共同尋求解決方案。

總而言之，我們需要大力宣傳和推廣低空經濟理念，提升社會各界對低空經濟的認識和支持。應通過多種渠道進行宣傳，組織相關培訓和活動，普及低空經濟知識，培養更多專業人才，推動低空經濟健康、有序、可持續發展。

作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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