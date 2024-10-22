仲點論政｜務必要把兒童照顧好

來稿作者：劉仲恒



在剛宣讀的《2024年施政報告》裡，特首的取態顯示政府非常重視兒童，而且也準備好要在立法和政策層面上把我們的兒童保護好，免受虐待或其他類型的傷害。今年中通過的《強制舉報虐待兒童條例》，將在2026年1月實施。在這18個月的過渡期間，政府又會落實不同措施，在確保不同支援措施安排妥善的同時，也幫助業界履行上述《條例》下的法定責任，更會著力強化社會各界保護兒童的意識。

筆者對政府的保護兒童政策深表讚同，原因非常簡單，因為遭受虐待和忽視的兒童很可能在他們的一輩子裡，比其他孩子在不少健康範疇裡面臨更高的風險，包括心理健康問題和相關的憂鬱、焦慮和藥物濫用情況、慢性疼痛、如貪食症和厭食症等的飲食失調病態、腸道健康問題、睡眠健康問題、肥胖和心臟和肺部疾病等。兒童是我們社會未來的棟樑，要承受這麼多心理和身體疾病的青年人不可能好好地為社會服務，那香港的將來還有盼望嗎？

讀者可能會問，那麼虐待兒童的情況普遍嗎？筆者記得看過一項數據，以美國為例，官方的美國衛生與公眾服務部曾公佈過數字，說美國每年至少有50萬名兒童遭受某種形式的忽視或虐待，而每年有近2千名受害者死於虐待。大家看，這是2千條鮮活的年輕生命！即使受虐待的兒童倖免於難沒有被虐致死，但虐待或忽視的經歷都可能會導致終生的健康問題。每個孩子都有健康生活的權利，他們絕不應該承受虐待或忽視，所以特區政府加強保護兒童的政策，是非常正確的。

為保護兒童而立法嚴明當然好，相信業界也必定同意嚴重虐待兒童的個案必須強制舉報。為了避免有關《條例》實施初期可能大幅增加的舉報個案，政府正與業界攜手在準備一份《強制舉報者指南》，協助專業人員掌握保護兒童的原則和識別哪些屬於必須舉報的個案。這件事仍在籌備當中，政府會吸納業界意見，以決定舉報決策流程圖的各個細節，並預計在 新法例實施前為強制舉報者就《指南》舉辦簡介會。這種做法未雨綢繆，必能減少《條例》落實時的不少麻煩，絕對是好事。

保護兒童當然不光是業界的事，所以《施政報告》也強調要在家庭、學校和社區的層面加強保護兒童的公眾教育，這做法正確，可以從源頭預防和減少虐兒個案。好的政策必須落實到社區，所以通過社會福利署設立四間以遊戲為本的「社區親子中心」，並增加資助獨立幼兒中心及「鄰里支援幼兒照顧計劃」的服務名額，以支援有需要家庭照顧兒童，都是好的做法。

像落實《條例》那樣的「下游」功夫固然重要，如果能加強「上游」工作，從源頭就開始預防虐兒個案，那就更理想了。由社會福利署主理的四間「社區親子中心」將會支援有親職需要的家庭，發揮社區連結點的功能，匯聚社區資源，服務0到24歲兒童、青少年和他們的家庭，通過以遊戲為本的方式促進親子互動和向家長灌輸正向的育兒方法，這必將成為保護兒童工作的重要一環。

雖然很多形式的虐待兒童行為不會造成明顯而即時的傷害，但那些行為總會增加小孩子的焦慮，並會以多種方式影響他們日常的正常行為。因此，一般父母也可以多注意孩子是否有任何突然而持續的行為變化，從而揭發虐兒個案。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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