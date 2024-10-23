陳月明｜不斷拓擴城鄉共融新實踐

為配合國家戰略規劃，特區政府提出在新界打造以創科產業為主的北部都會區。新界分散的原居民村落是長久來的發展難題，僅北區加元朗就有超過250條政府認可村落。就此特區政府提出城鄉共融的目標，但能否成為發展助力，值得探討一二。



來稿作者：陳月明



城鄉共融是一個寬泛的概念，具體如何實現城市和鄉村之間的融洽，還要視乎城市的實際發展階段。鄉村建設一直是國家最重視的發展任務，城鄉共融更不斷深入實踐，致力改善城鄉間居民收入水平、基礎設施、公共服務水平、居住環境、要素流動等不平衡，來增強鄉村發展活力，實現脫貧攻堅、鄉村振興。

顯然，內地在鄉村發展上已有不少成功案例，但其經驗難以直接套用，香港還需要探索自己的城鄉共融之路。在香港，新界各原居民村落不僅是古往今來本地歷史的見證者，更是愛國愛港的實踐者，發揮重要作用。與內地相似的是，新界鄉村居民對更美好生活的嚮往及對自己家鄉的喜愛，自然渴望生於斯、長於斯的地方也能與時俱進。

特區政府對城鄉共融的介紹是：區內的傳統鄉鎮，擁有豐富的歷史和人文資源，可以與未來發展融合調和。反映政府認可鄉郊獨特的文化歷史價值。目前香港共有136項法定古蹟，新界佔55項，多集中在北區、元朗，如打鼓嶺的長山古寺，在古時便是趕墟人的歇腳地，是現代研究古線路的重要佐證。文物古蹟外，更緊要的是傳承的文化與習俗，像宗族、宗教、民俗、飲食文化等，不少在外地已經失傳，僅香港有所保存。其實，在長洲太平清醮的飄色巡遊、搶包山外，其他鄉每年也會舉辦天後誕、侯王誕、洪聖誕等傳統節慶活動，只是前者規格高、規模大、影響廣，更為人所熟知。相反，北都內的傳統文化項目仍有較大挖掘空間，可發揮更大影響力。

政府重視傳統文化，但並沒有直接回應鄉民對於家鄉發展的期待，鄉郊基建滯後多年，如不少鄉村至今沒有接駁公共排污系統，定期要忍受吸缸車在家門口清理化糞池的不便；再者，不少鄉村至今仍未鋪設光纖，有位處邊界者甚至沒法收到香港電話訊號。種種不便，導致年輕後輩多不願留守，文化傳承受到威脅，也令遊客望而止步。

在落實城鄉共融的政策概念下，在落實「香港無處不旅遊」的理念下，政府應首要完善鄉郊基建。雖然政府目前有若干鄉村的基建項目，但至今進度緩慢，有必要設立目標時間表或落實時限，讓村民有獲得感，也為打造鄉郊旅遊奠定基礎。

此外，政府應明確鄉村在現代化社會中的功能與定位，並在政策上拆墻鬆綁。筆者曾到訪內地多個城中村進行考察，如深圳水圍村，不僅完成舊村改造，更逐步建成集教育、文化、娛樂、餐飲等一體的現代化社區，其中1368文化街區，既保留城鄉改革的歷史面貌，又吸收現代化、國際化元素，成為福田區地標，吸引不少遊客。若政府認可鄉郊傳統文化旅遊，政策上會否適當支持增加鄉郊的商業化元素，例如優化與民宿有關條例的個別內容配置，配合到民宿實際需要；在「農+樂」計劃外，優化現代農場的小食牌照申請程序和場地要求；短期出租政府土地或批准轉換私人土地用途，如開放更多康樂用地，變成大型體育及康樂場所；及協助進行現代與傳統的文化融合打造鄉郊特色項目，增加旅遊吸引力。同時亦帶動鄉郊經濟增長，實現本地自給自足。

打造獨屬香港的傳統文化盛事，前提是不斷拓擴城鄉共融新實踐，以現代化鄉郊建設改善鄉郊居住環境，完善旅遊軟硬件配套，鼓勵及支持民間創新創意，方可釋放更大發展潛能。

作者陳月明是立法會議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。