郭玲麗｜推進教育改革　優化教育統籌委員會職能

中共三中全會於七月十八日在北京勝利閉幕，特區政府就此舉辦了宣講會，讓大家深入了解二十屆三中全會精神及對香港未來發展的意義。



教育是社會可持續發展的基石，三中全會提及要深化教育綜合改革，加快建設高質量教育體系。香港教育要深化改革便要全要檢視教育現況，制訂長遠規劃的教育藍圖，才可在改革的路上走得更深、行得更遠，才能配合國家發展，把握未來發展機遇。



來稿作者：郭玲麗



過去，教育統籌委員會（下簡稱教統會）在本港教育改革肩負重要角色，在 2000 年之前發佈了七份報告書，內容涵蓋了教育體系的各個方面，包括課程設計、師資培訓及學校管理等，為當時的教育政策提供了切實的指導意見。這些報告不僅反映了社會的需求，也提出了針對性的解決方案，並促進了教育界的廣泛討論和實踐。通過這些努力，教統會成功地提升了教育質量，為香港的教育發展奠定了堅實的基礎。

為此，筆者建議重啟教統會的職能定位，使其能客觀、持平地分析本地教育問題，並向政府提交定期的教育改革報告書，提供切實可行的政策建議，推動教育事業長遠發展。教統會過往的報告書中許多建議至今仍具重要參考價值，因為這些建議緊貼社會發展需要，並且得到教育界人士的認同和推動，對未來教育改革仍具指導意義，如職學雙軌發展、國際教育中心建設等。

隨著社會經濟科技的急速變遷，教育發展面臨新的需求和挑戰，例如數字化轉型、新興技術應用、全球化人才流動等，對教育提出了新的要求。教統會需更新其職能定位，致力於研究香港未來教育改革的方向。教統會應盡快整合資源，聚焦於制定大方向，為未來教育改革提供堅實支持。

具體而言，筆者就職專教育雙軌化及國際教育樞紐改革提出建議，結合本地經濟發展需求，我們需要增強職業教育的針對性和實用性，與企業合作設計課程，推動職業院校和大學的有效銜接。其次，優化國際學生招聘和管理，吸引更多優秀人才，並與世界一流大學開展聯合培養等項目，共同推動高等教育的國際化發展。

人才培養是國家發展的根本，教育是人才培養的基礎。在日新月異的社會環境中，香港教育必須不斷革新，才能培養出符合時代需求的人才，推動社會持續進步。優化教統會的職能及其在教育改革中的積極擔當，將是實現這一目標的關鍵所在。

作者郭玲麗是立法會議員（選舉委員會）。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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