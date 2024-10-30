新思維｜重塑問責制度　政府內外同步改革

來稿作者：黃俊瑯



在2024年施政報告中，特首多次強調改革的必要性，尤其是在經濟和民生層面的外部政策上。然而，這些外部改革若要取得成功，必須配合政府內部的改革，特別是行政運作模式與問責制度的更新。當前的問責制度，尤其是問責官員與公務員之間的權責分工，存在不少問題，亟待改善。只有內外同步進行改革，才能真正提升政府的治理效能。

問責制度的雙重結構：政治責任與行政責任

自香港回歸以來，特區政府一直採取行政主導的管治模式，問責制度的設立旨在讓政治委任的官員對政策的成敗負責。然而，現行的問責制度存在權責不對等的問題。問責官員負有政治責任，但在面對公務員系統時，缺乏實際的監管權力，尤其是在公務員的升遷、財政分配等核心事務上，問責官員並無實權。這導致他們在政策推行過程中，難以有效監控行政執行的質量和進度。

與此同時，公務員雖負有執行政策的責任，但缺乏明確的行政責任機制，導致「不做不錯」的文化在公務員體系中盛行。即便特區政府強調KPI（關鍵績效指標），如果公務員未能達成目標，往往不會面臨懲罰或問責，這使得政策執行效率受到嚴重影響。

洪水橋亦園村事件：問責官員與公務員的脫節

新思維最近跟進的洪水橋亦園村收地事件是一個典型例子，反映出問責官員與公務員系統之間的脫節。該事件是發展北部大都會的重要一環，發展局的問責官員曾公開承諾會「人性化處理」村民的安置問題。然而，地政署的公務員卻依循條文，毫無彈性地拒絕村民的申請，並在安置資格審批上顯得過於嚴苛。

這種情況導致問責官員的政策承諾無法落實，政策執行與政策目標之間出現了嚴重脫節。問責官員承擔著政策成敗的政治責任，但公務員系統在具體執行過程中卻無需承擔相應的行政責任，這凸顯了現行制度中的責任真空，最終損害了政府的行政效率和公信力。

公務員事務局負責管理和發展公務員隊伍，涵蓋聘任、薪俸、服務條件和紀律維護等方面。然而，在監管個別局內的公務員行政責任及績效方面，該局的作用相對薄弱，無法有效監督公務員的日常工作表現，尤其在政策執行中，缺乏強有力的績效評估和懲處機制。即便公務員在政策執行中表現不佳，該局也無法及時進行調整，這進一步削弱了行政效能，導致公務員在達不到政策目標時，缺乏應有的責任感。

改革建議：強化問責制度與行政責任

為解決上述問題，政府有必要對現行的問責制度和公務員行政責任進行全面改革：

1、提升問責官員的實權：目前，問責官員在政策制定上擁有決策權，但在公務員的升遷、財政管理等核心事務上，卻無法插手。應賦予問責官員更多實權，讓他們能夠直接干預公務員的管理，尤其是在政策執行的關鍵階段，確保政策推行的每一步都在有效監管之下。

2、強化公務員的行政責任：政府應制定具體的行政責任制度，要求公務員在未達成政策目標時，必須承擔相應的責任。這可以通過績效評估、獎懲機制來實現，讓公務員清楚了解其工作表現與政策成效息息相關。若公務員未能按問責官員的要求執行政策，應受到相應的懲罰或調整。

政府未來的改革必須致力於理順問責官員與公務員之間的責任分工，確保雙方能夠密切合作，提升政策執行的效率和透明度。通過內外同步改革，香港特區政府才能真正實現良好管治，促進社會的長遠發展。

作者黃俊瑯是新思維副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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