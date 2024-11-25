來稿｜《破﹒地獄》引人反思孩子的成長路

來稿作者：温志倫



最近的城中熱話莫過於電影《破﹒地獄》。此電影題材大膽創新，所涉及的內容亦是人生必經階段。其中一個情節，相信讓不少家長及教育工作者都留下了深刻的印象：話說一名姓甄的小姐，其兒子不幸因病去世，但她不願意接受這個事實，也不願意將兒子遺體入棺火化，她深信未來的科學可以令兒子復活。因此，她一直尋找最高級的棺木及防腐化技術，以真空防腐形式保存兒子的遺體。可憐天下父母心，相信任何一位家長都能理解電影中母親的做法。中國人一直視白頭人送黑頭人為極度傷痛的事件，誰會願意接受自己的子女去世的事實呢？

適當育兒 領略生命真諦

電影中有一句金句：｢人一出世就在倒數。｣生命是有限的，活着是一件非常美好的事。話雖如此，但根據統計，過去十年間本港學生自殺人數急增兩倍，遠超同期整體人口自殺死亡的6%增幅，2023年更按年增加28%至32宗，達到至少十年高位。這個驚人的數字不管如何分析及跟進，都難以撫平離世學童家長的心靈。即使現時社會各界都提供了多方面的支援，教育局亦提出不同的方案。讓孩子明白家長的內心，讓家長聆聽孩子的心聲，相信才是最有效的方法。

如電影主角之一文哥（Hello文）經常執著祖師爺的教誨，在教導兩位子女成長過程中產生一些不良的效果。相信家長多了解和尊重孩子的意願，輔助他們成長，共同找出人生的方向更有價值。

更包容和關注孩子情緒

電影中亦有另一句話：「在世的人的感受才是最重要的。」相信很多家長都有望子成龍的心態，想要孩子贏在起跑線上，但這種思想無形地為孩子增添了不少的壓力。根據香港中文大學2023年一項調查顯示，本港6歲至17歲學生中，24.4%受訪學生受精神疾病困擾。面對困擾不是問題，最大的問題是得不到合適的支援。

照顧者是孩子最常接觸的身邊人，因此關鍵是建立家長積極正面的心態，與孩子共同培養健康的生活習慣。孩子在日常生活中遇到不同的事情，會引發他們有不同的情緒反應。照顧者可主動與孩子一同了解和管理情緒，學懂如何辨識自己的情緒，並學習適當地表達和處理情緒，以促進學童的心理健康。

強大內心 尋找自我價值

除了親子互相體諒以外，強化學童的心理素質亦是另一個重要的議題。｢故天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚。｣在現時物質豐盛的社會中，學童身邊擁有很多娛樂的代替品。往往對於學習和自己的身份角色上，較容易產生混亂，未能掌握自己的身份定位。如電影所說：｢生人都有好多地獄。｣學生們在成長過程中，無論是升學或將來工作都會面對不同的挑戰和困難，如何強化學生的心理素質，迎難而上，發揮獅子山精神，是一個重要的課題。相信在欣賞電影後，孩童能初步體驗生離死別的痛苦，釐清眼前所面對的困難，找到自己的道路，珍惜眼前人和珍惜生命，找到自己存在的意義。

作者温志倫為香港教育工作者聯會理事、香港政協青年聯會政策研究及培訓委員會副主任及香港未來教育協會學校聯絡部總監。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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