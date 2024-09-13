來稿｜升小銜接有度　適應從心開始

來稿作者：温志倫



教育局近日公布新一批視學報告指出，個別幼稚園被建議「須取消模擬小學面試活動」，局方指做法「無助兒童適應升小，且易為兒童造成不必要的壓力」。本月正是申請小一入學｢自行分配學位｣的階段，相信不少幼稚園高班家長們期望為子女覓得一間心儀的小學。近日，傳統直資名校聖保羅男女中學附屬小學舉行小一申請人家長簡介會，吸引逾千名家長到場，當中不乏經人才計劃來港的家長。在家長望子成龍、望女成鳳的殷切心態下，家長與老師如何幫助幼稚園的學生健康地銜接至小學階段的生活呢？

健康銜接，全面抵制面試

拔萃男書院附屬小學一直廣受家長歡迎，但該校校長何建儀女士在入學講座亦提到，她並不鼓勵家長幫子女報讀升小面試班，期盼家長在工餘時間多與子女交流。家長應以積極的心態引導孩子，激發孩子對未來學習生活的憧憬，給予孩子肯定與鼓勵。相信培育幼兒全人發展的方向，加強幼兒品德培育，並且從小開始培養良好的生活自理能力及衛生習慣，才是最重要的事。對於不足六歲的孩子來說，為升讀理想小學而面對巨大壓力，過分操練或會扼殺他們對學習的興趣。

雖然開設面試模擬班的幼稚園並不多，但仍需予以抵制。建議幼稚園業界主動與家教會聯會達成協議，表明不設面試班，包括有面試性質的活動。在協助教育家長的心態上，家長教師聯會亦能有效地發揮他們的作用。在家長教師聯會中，有不少子女已就讀中小學的家長，他們更能明白升小面對的問題和挑戰。作為過來人，他們能為家長分享自身寶貴的經驗，鼓勵幼稚園家長為孩子找出合適的學校及編排合適的時間表。例如：課業的多少，學校興趣班的安排，默書測驗等，都對孩子往後六年的學習息息相關。

雙向交流，增加對學童的了解

現時不少小學會舉辦開放日或課程簡介會，讓家長、學生了解小學的課程。然而，業界亦可運用逆向思維，安排小學老師到幼稚園觀課，令他們了解幼稚園開設的課程，更好地協助小一新生融入小學生活。幼稚園的孩子步入小學，是他們身心發展的重大轉折。若老師對新生有充足的認識，幼稚園的學生覺得被理解，從而更好地接納新環境。幼小教師的雙向交流，教師更能明白學生成長上的轉變，教學步驟的形式和內容。在相關的跨校觀課活動後，更可舉辦家長會，讓家長明白將入讀的小學如何主動幫助子女銜接至小學的學習生活，展示出其責任心。

根據《幼稚園教育課程指引》，幼稚園教師不應追趕小學的課程，例如要求幼兒書寫筆劃艱深的詞彙，或是進行步驟繁複的運算練習。同時，小學於「幼小銜接」扮演重要角色，小一可延遲半個至一個學期才實行家課、默書和測驗安排，減輕學生學習壓力；而小一教師亦應協調每日家課量，輔導學生在校完成部分練習，入學初期不宜進行默寫或紙筆評估，亦不宜要求小一生背誦或強記大量學科知識。

作者温志倫為香港政協青年聯會政策研究及培訓委員會副主任、香港教育工作者聯會理事、香港未來教育協會學校聯絡部總監及香港準教師協會顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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