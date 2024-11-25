香港新方向｜擁抱企業家精神　以變革管理思維整合工商界力量

來稿作者：張欣宇、劉兆光



香港作為一個國際金融、貿易及創新中心，其繁榮穩定有賴於政府與工商界的緊密合作。近日中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳與香港工商界代表交流，期間對香港工商界保持香港繁榮穩定、助力國家現代化建設作出的突出貢獻給予充分肯定，同時亦勉勵香港工商界和企業家以實際行動詮釋愛國愛港，不要當「評論家、旁觀者」、要做「實幹家、行動派」，反映中央未來對工商界有更高的期望。這段話不僅凸顯中央對香港工商界的期望，也為未來香港的經濟發展指明了方向——企業家精神與變革管理的結合，是推動香港經濟活力的重要動力。

中共第二十屆三中全會《決定》中，確立了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的大方向。夏寶龍主任在座談會上對香港工商界提出的要求則更為具體明確，包括就建設美好香港提出「六個需要」：需要堅持以港為家、需要積極開拓創新、需要堅定支持政府、需要堅守企業社會責任、需要堅定愛國護港及需要主動對接國家戰略。政府及工商界必須採取改革求變的態度，並付諸實際行動；要真正行動起來，政府與工商界應視香港整體利益為己任，主動回應時代的需求。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

擁抱企業家精神是推動經濟發展的重要動力，尤其對於香港這樣的國際化城市而言更是不可或缺。香港新方向於通關後，曾多次組織工商專業界成員走訪深圳各區，參加了多場由當地政府與企業主持的座談會，深刻體會到內地在政策推動與工商界協作中所展現的「企業家精神」。企業家精神在經濟學中被視為四大生產要素之一，與土地、資本和勞動力同等重要，構成經濟活動的核心引擎。然而，香港雖擁有優越的土地、資本與優秀的人才基礎，對企業家精神的討論卻往往停留在緬懷昔日「獅子山精神」的層面，顯得過於抽象和符號化。在新時代背景下，香港社會需要重新定義企業家精神，賦予其現代化的內涵。

世界主流的商學院課程，均越來越強調培養提升企業家和機構「變革管理」的能力。變革管理是指當組織面對內外挑戰時，通過調整內部結構、優化流程及更新文化，以提升效率，實現目標。根據管理諮詢公司麥肯錫的研究，於企業層面，鄰近市場擴展是企業成長的重要策略，指企業在核心業務之外，進入具有競爭優勢的相關領域。這一過程不僅需要企業具備「進入新市場的權利」（Right to win），還需依賴變革管理來重組資源、適應新市場需求。變革管理的成功關鍵也在於領導的視野與執行力，而這正是政府與工商界需要共同培養的方向。

事實上，變革管理的應用在現今香港社會尤其重要。隨著全球經濟格局的快速變化，香港面臨的挑戰日益多樣化。港府已經在多方面運用了相關理念，李家超特首上任以來便制定了一系列未來特區治理的KPI工作指標，令港府的決策效率顯著提升，從而於疫情後果斷推出多項經濟措施，例如吸引外來企業和人才、重點開放北部都會區、推動盛事經濟和刺激本地消費等等。政府於最新一份施政報告中提出設立財政司副司長黃偉綸任組長的「發展低空經濟工作組」，跨部門制定低空經濟發展策略和行動計劃，更是一個思維變革的典型例子：香港開始積極搶先佈局新興產業，而不再只是被動等待甚至被動追趕。

當企業家精神與變革管理的結合，能為香港注入更多活力與創新動能。未來港府可繼續加強運用「變革管理」策略，積極應對內外環境變化，尤其是推動新興產業發展和傳統產業升級；銳意改革，主動作為，擴闊經貿網絡。港府近年已積極擴展經貿網絡，開拓「一帶一路」沿線地區新興市場，早前更於亞太經合組織會議（APEC）與秘魯簽署《自由貿易協定》，為香港企業帶來新商機。

然而，政府做了這麼多，要讓這些政策真正落地，還需要工商界的積極參與與支持。

香港仍然是世界上最富投資價值的地方，作為全球資本配置中國的門戶，以及中國龐大製造業走出海外的前沿，香港無論在工業相關的研發、設計能力，還是世界一流的大學和科研機構，均可為新興產業提供足夠技術支持；而本港的金融、法律、認證、供應鏈管理等生產性服務領域的專業水準亦在世界首屈一指，尤其是和世界標準接軌，加上香港能匯聚來自世界各地的專門人才和技術，能够為企業提供增值，為資本帶來機遇。

香港新方向認為，企業家精神與變革管理的核心均在於「人」。無論是政府還是工商界，推動變革的焦點都應落在人員的態度、技能與文化塑造上。培養新一代具有家國情懷和企業家精神的工商界人才，並鼓勵他們於瞬息萬變的市場環境盡展所長，是香港未來成功的關鍵。與此同時，政府在制定政策時，也應以人為本，以服務為心態，真正惠及企業與民眾。

變局之下必有新機。在企業家精神與變革管理的引領下，香港工商界與政府攜手合作，定能迎難而上，將香港的優勢，真正轉換為經濟動能。

作者張欣宇是工程師、香港新方向立法會議員，劉兆光是測量師、香港新方向成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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