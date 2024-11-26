民主思路｜STEAM教育的跨學科融合：擴展教育新方向

來稿作者：劉涵



在民主思路最新一期的「一國兩制」指數報告中，教育制度再度成為全港市民關心的熱門話題。與前幾年的調查相比，市民對本港教育制度的信心有所增加，受訪者對教育制度「有信心」的比例上升至45.6%，創下自2021年中以來的最高水平。此外，香港特區政府在新一年度（2024）《施政報告》中也繼續加大對教育發展的規劃，其中STEAM教育再次成為鞏固發展的亮點。

在當今瞬息萬變複雜世界，許多國家和地區已將綜合性、跨學科的STEAM（科學，技術，工程, 藝術和數學）教育納入政策議程，以培養具有創新，協作和解決問題能力的學生。STEAM政策的推行不僅符合OECD提出的廿一世紀核心素養的要求，而且還因其對國家和地區競爭性人才的培養具有實質經濟和政治效益，所以多國都將STEAM教育舉措上升成為戰略性的國策。同時，中央政府在「十四五」規劃中，也有意將香港打造為國際創新及科技中心，而創科人才的培養需要從小開始。2015年，特首施政報告中首次提出要發展香港的STEM教育，繼而香港教育局也正式發布了一份題為《推動STEM教育——發揮創意潛能》的政策文件，正式拉開了STEM或STEAM政策在香港的序幕。

香港STEAM 教育：課程模式與問題

香港的STEAM政策在課程架構上，主要牽涉中小學數學、科學、科技、常識科等的課程內容更新，例如：科技教育方面，在中一至中三的「資訊和通訊科技」知識範圍中，安排了不少於30%的課時來教授程式編寫（包括編碼），以鍛煉學生的邏輯思維、解難、創意等方面能力；鼓勵學校提供專題研習、數學建模和問題為本的學習，讓學生有機會可以綜合所學，創意性地解決問題等。在教師專業發展支援方面，教育局提出2015年起將會定期舉辦研討會和諮詢會來提升和幫助教師對STEM教育的認識，協助教師使用恰當策略加強學生綜合應用不同學科知識和技能的能力等。不難看出，幾年來香港的支持性政策環境在很大程度上促進了校內和／或校外的 STEAM 教育的發展。

然而，若把政府「以結果爲目標」的標準放在中小學STEAM教育的有效性評估中，仍有很大的發展空間。科技發展的結果導向是長遠的新質生產力的提高，所以如何將持續的STEAM教育的過程轉化為未來的科創人才培養的一環，以及科創基地的基礎，仍需政府、學校、老師多方共同加强STEAM教育和不同行業的跨界合作。

校企合作：推動STEAM教育務實發展

首先，儘管香港的創業教育已經相對成熟，並得到了專業人士的廣泛支持，但在透過將創業教育融入STEAM教育以提高其有效性方面，特別是在中學階段，商業學科與STEAM教育之間仍存在明顯的差距。這種差距不僅體現在課程內容的整合上，也反映在教育實踐和學生的實際經驗中。

為了彌補這一差距，有必要為來自私人和公共部門的學生提供真實的學習承諾。這意味著學校應積極與企業和社區合作，開展實踐計畫和實習機會，讓學生在真實的商業環境中應用所學的知識，增強他們的創業意識和實戰能力。政府可以牽頭設立跨部門工作小組，促進教育、科技、經濟等多個部門的協調合作，提供STEAM創業孵化支援計劃，幫助學校進行相關計畫和活動，幫助STEAM和創業教育的政策相互支持，形成合力。同時，政府也應鼓勵本地企業參與學校的教育項目，例如提供實習機會、贊助課程或舉辦創業競賽，透過政策誘因吸引企業資源投入教育，促進校企合作。

教師跨學科培養：多元背景促進融合

其次，跨學科整合是一大挑戰。香港教育界一直採用「專科專教」的傳統模式，這與STEAM教育強調的跨學科學習形成明顯落差，尤其是對文科背景的小學常識科教師來說，掌握STEAM所需的數理知識需要相當時間，更遑論要設計專題研習和帶領學生進行創客活動。儘管教育局近年投放大量資源，包括為學校提供額外撥款、舉辦教師工作坊，以及與大專院校合作開展STEAM教師培訓課程，但這些支援活動往往集中於介紹創新科技和教學理念，對於如何在課堂實踐、評估學習成效等實務指導仍然不足。其實，學校可以根據教師團隊的專業背景，因應自身特色發展STEAM教育。對於文科見長的學校，可將STEAM教育的重點延伸至科技創新的人文層面，如探討智慧城市發展對居民生活的影響、電子政務如何提升公共服務效能、創新科技對產業轉型的推動作用等。

另一方面，也可以著重培養學生的創新思維和企業家精神，引導學生探討科技創新如何驅動產業變革、創業機遇如何在智慧城市中湧現、創新科技如何改變商業模式等議題。這種整合不僅能讓文科教師在STEM教育中發揮所長，更能幫助學生建立科技創新與商業應用的橋樑，培養他們在瞬息萬變的數碼時代中敏銳的商業嗅覺。這種跨學科整合不僅能善用文科教師的專長，更能幫助學生從社會發展和產業需求的角度理解科技創新的價值，培養他們在科技時代所需的多元思維能力。

因此，要在香港成功推動STEAM教育與創業教育的融合，關鍵在於打破傳統的學科界限，建立更具包容性和實用性的教育模式。一方面，透過加強校企合作、建立跨部門協作機制，為學生提供真實的創業體驗和實踐機會；另一方面，善用教師的不同專業背景，將STEAM教育的範疇擴展至科技創新的商業應用和社會影響層面。這種多元化的教育方向，不僅能彌補現有STEAM教育中偏重技術而輕視商業應用的不足，更能幫助學生建立起科技、創新與創業之間的連結，培養他們應對未來社會所需的綜合能力。若能做到這些，香港的STEAM教育將能更好地服務於培養新一代具備創新思維、企業家精神和社會責任感的人才，為香港的創科發展注入新的動力。

作者劉涵博士是民主思路研究主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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