孫太一｜特朗普搶先開打貿易戰，或是中方的重大機遇

特朗普離上台還有差不多兩個月，就已經開始為接下來的貿易戰預熱。他在社交媒體平台Truth Social上發帖稱，他將在就職日當天簽署行政令，針對芬太尼和移民問題，對從墨西哥和加拿大進口的商品徵收25%的關稅，對中國商品加徵10%的關稅，除非中方對相關毒販實施死刑。特朗普稱他將在1月20日就職當天簽署「一切必要文件」以徵收進口稅。一旦生效，這也意味着特朗普親手撕毀他在上個任期內達成的美墨加三邊貿易協定。中國、墨西哥、加拿大是美國最大的三個貿易夥伴。而且關稅一旦生效，美墨加三邊貿易協定這個2020年生效的特朗普親自操刀以取代NAFTA的協議將立刻成為一張廢紙，美國面臨的通脹壓力也會激增。特朗普究竟意欲何為？



多了還是少了？

特朗普一宣布該意圖，網絡上就出現了針對中國的增加關稅的額度究竟是高了還是低了的討論，畢竟特朗普在競選期間一直聲稱要將對華關稅加到60%，部分中國出口到美國的產品可能還會面臨更高額度的關稅。但特朗普這次只宣布增加10%是不是加少了？因為按照一些學者和研究機構的推算，當前中國出口到美國的商品面臨着約20%的平均關稅，哪怕像加拿大和墨西哥那樣增加25%，也達不到特朗普之前提到的60%的高度，而對華關稅增加10%最終的結果可能僅僅比加拿大和墨西哥商品進入美國的關稅略高一些，且相關差距反而還縮小了。這意味着那些本來要從大陸轉移去墨西哥建廠的企業可能會重新考慮規劃，是不是反而留在大陸看看情況再說更為穩妥？

只是初試籌碼

事實上，深究10%的數字是多了還是少了在這個時間節點上意義不大，因為特朗普選擇上台前約兩個月發布這樣的消息，用意其實是想要初試籌碼，而且信息中已經清晰地留好了台階可以下了。特朗普在針對墨西哥和加拿大的帖子中稱，在毒品（尤其是芬太尼）以及所有非法移民不再「入侵美國」之前，這項關稅將一直有效，針對中國的帖子則強調了中方此前答應過他針對生產、走私芬太尼的毒販要執行死刑，所以除非中方兌現承諾而且源於中方的毒品停止流入美方，他將增加10%的關稅。

也就是說，墨西哥、加拿大也好，中方也罷，特朗普都有一個明確的訴求，而且對中方而言並不難辦到。尤其是真實的數據顯示，美國芬太尼致死的案例今年比去年同期已大幅下降。拜登政府無論是私底下還是在公開場合也對中方做出的工作表示了肯定。所以哪怕中方不做任何具體的動作，特朗普也可以選擇合適的時機宣布中方已滿足了要求，他的拿關稅做籌碼來要挾的策略奏效了。

醉翁之意不在芬太尼

那麼，既然這麼容易滿足特朗普提出的要求——或許只需要宣布某個可能本來就要被執行死刑的毒販被按計劃被執行了——是不是意味着中方就應該趕快大事化小、小事化了了呢？完全不是。因為這麼做，將正中特朗普下懷。事實上，芬太尼也好，非法移民也罷，只是特朗普的幌子。特朗普的真正用意是要在上台前嘗試一下自己手中的籌碼是否好用。如果這一次輕易滿足了特朗普的要求，示了弱，那特朗普真正上台後肯定會變本加厲，反復使用這一籌碼，既讓其他國家按照特朗普的要求改變了行為，又不需要為之付出實際增加關稅的代價。

2019年11月7日，中國對「中美聯合破獲的第一起芬太尼走私案」作出宣判，９名被告分別被判死緩、無期徒刑及六個月至十年不等的有期徒刑。（資料圖片）

硬剛還是妥協？

很顯然，上面的分析意味着妥協將正中特朗普的下懷。但如果不妥協，是否應該硬剛呢？事實上，加拿大和墨西哥這另外兩個被特朗普同樣提到的國家已經迅速做出了截然不同的反應。

墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，墨西哥將以牙還牙。她暗指美國汽車製造商在美墨兩國都設有工廠，表示「一項關稅將引發另一項關稅作為回應，如此不斷升級，直到危及共同的商業利益」。看來墨西哥選擇的是硬剛。

墨西哥總統辛鮑姆暗示，若美國徵收關稅，墨西哥將以牙還牙。（資料圖片／Reuters）

加拿大總理杜魯多表示，在特朗普宣佈將對加拿大商品徵收25%的關稅後，他已經在第一時間與特朗普進行了「不錯的通話」，雙方「討論了擺事實的問題，以及兩國之間緊密且高效的聯繫如何雙向流動」。加拿大副總理和公共安全部長也連夜發表聲明，強調確保邊境安全是加拿大的首要任務。杜魯多還表示，他將與加拿大各省領導召開會議，討論涉美問題。看來加拿大選擇了妥協。

對中國而言，顯然這兩條道路都不合適。經濟學的基本原理告訴我們增加關稅最主要的影響其實是一個國家內部利益的再分配，政府可以額外收稅是贏家，被保護的企業只要進口原料價格增長帶來的額外成本不超過受保護帶來的收益便也是贏家，而除非某一個領域這個國家具有全球性的絕對定價權，該國自身的消費者基本會是輸家。而且消費者的損失會大於政府及被保護企業的收益，所以增加進口關稅對一個國家自己經濟總體上的影響是負面的，可謂搬起石頭砸自己的腳。這也是拜登任上美國通脹是個嚴重挑戰的原因—— 拜登幾乎原封不動地繼承了特朗普的貿易政策。在特朗普第一任期時打貿易戰也已經給了我們充分的經驗，以對等報復的形式去懲罰特朗普效果並不理想。而且，特朗普是真心喜歡收關稅。如果中方的目的是為了迫使特朗普降關稅，那顯然很難達成，即使以對等加關稅的方式施壓。

那麼應該怎麼辦？

中國戰略機遇期已至

與其在特朗普制定的遊戲規則裡陪他玩，不如另起爐灶來制定新的規則，尤其是特朗普在外交上總體是孤立的，是排外的，哪怕是針對加拿大這樣的盟友。特朗普在宣布對加拿大和墨西哥的加關稅的意圖時，其他像日、韓、歐盟這樣的經濟體顯然也會充滿了擔憂，加關稅的劍什麼時候會落到自己頭上？

這樣的狀況，正是中國展現領導力，將自己塑造為全球性議題的引領者、正義的一方的有利時機。當特朗普宣布對一攬子國家增加關稅時，中國完全可以考慮和相關國家商討互相降低關稅，擴大市場准入來融合市場的方案。也就是說，他漲他的關稅，我降我的關稅，他孤立自己，我則團結同樣受壓迫的經濟體。和日韓澳大利亞可以這樣，和歐洲國家同樣也可以這樣，甚至借這個契機，我們也該和台灣同胞一起探索新的貿易上的互惠機制——好處既然都給別人了，為什麼不能給咱們自己中國人呢？

2024年秘魯主辦的亞太經合組織會議（APEC），習近平（前排左五）獲安排與李家超（前排右四）站在前排正中間，俗稱「C位」。美國總統拜登站在後排右二。（政府新聞處）

而且，這樣的操作應該打出響亮的品牌（比如「關稅削減與外交合作聯盟」，Tariff Reduction Alliances for Diplomatic Engagement, 縮寫後為TRADE），讓所有被美國貿易戰威脅的國家都可以以一種固定的模式加入這個互相取暖、互惠共贏的機制。想當年奧巴馬政府主推TPP（跨太平洋夥伴關係協定）時，就有撇開中國來制定21世紀貿易規則的動機，只不過當時希拉里這個主推手迫於特朗普的壓力，因大選的政治考量而放棄了。如今，特朗普再次提供了機會。除了讓中國自身的經濟也能被提振外，甚至還可以利用這個平台，借應對氣變等全球性議題迅速積累軟實力，釋放和收穫善意。

低地板，高天花板

我在今年美國大選期間就多次提及一個判斷：如果特朗普當選，其新一屆政府的對華政策的地板會很低，天花板卻同時可能很高，波動可能會很大。之所以說天花板可能會比較高，那是因為特朗普治下的美國更多會向美國國內收縮，國際事務上，無論是與盟友合作的議題還是對中國出招的內容都可能有所下降，對台海、南海緩和有益的乃至為中國大陸創造國際空間和機遇的情況會更可能出現。但因為特朗普極為注重經濟安全，加關稅，搞脫鈎的話語會一直掛在嘴邊，一些基本的外交禮節和邊界他也會更不在乎，嚴重破壞中美關係或者打破台海現狀的做法同樣也更可能出現。這也是為什麼他的地板也會很低。如今，特朗普搶先開打貿易戰，本來可能是一個「低地板」事件，但如果處理得當，完全可以讓其成為一個新的「高天花板」事件。所以，危機危機，危中帶機，把握好便是重大的機遇。

本文作者孫太一是美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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