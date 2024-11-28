來稿｜《破﹒地獄》折射香港生死教育的缺乏與出路

來稿作者：馮廣榮



電影《破﹒地獄》成為全港熱話，觀眾們紛紛在社交媒體上分享觀後感，部份更回憶自己親人離世的經驗，說這套電影是一個很好的生死教育。筆者恩見，近年新一代對生死議題的忌諱，已慢慢拆牆鬆綁。然而除了電影外，香港推行生死教育的方向謂何？足夠學生應對生死大事嗎？

現時香港教育局在學童的生死教育上並沒有一個完整的框架，生死主題極其量算在生命教育課程上打擦邊球，而生命教育只是「德育、公民與國民教育」的其中一個部分。根據教育局的指引，生命教育聚焦於「認識生命、欣賞生命、尊重生命和探索生命」這四個學習層次上，而在建議培育十二種首要的價值觀「堅毅」、「尊重他人」、「責任感」、「國民身份認同」、「承擔精神」、「誠信」、「仁愛」、「守法」、「同理心」、「勤勞」、「團結」和「孝親」中，教材建議確實提出了從「相關生活事件」來理解生命，但對於進一步詮釋生死等議題卻是乏善足陳。

欠缺完整框架 生死教育具四個向度及意義

現代的生死教育，可參考美國死亡教育學者Corr 等提出的四個向度︰一，「認知向度」，讓學生認識各種與死亡相關資訊、以及個人生死經歷的詮釋；第二，「情感向度」，讓學生應對有關死亡、瀕死和喪親的情緒；第三，「行為向度」，使學生面對死亡喪慟時能夠適當地回應及表達，以及在別人面對死亡喪慟時懂得關懷，聆聽和協助他人；第四，「價值向度」，培養學生藉著死亡辨識、反思和確定生命的意義和價值。

透過以上的「知情行價」，在微觀上，生死教育可以協學生對生活中所遇上有關生死亡事件的韌力，欣賞自己的優點和局限，從而得著更豐盛的人生。在中觀上，在學童自殺率上升的氛圍下，生死教育有着預防性把關，和紓緩的作用。在宏觀上，透過討論公共生死議題，例如健康長期護理，安樂死爭議，倡議器官移植等議題，更可培育學生的公民意識和社會責任。

添加教案和指引打開生死教育之門

筆者翻看「相關生活事件」的教案中，其實一些已觸及死亡話題，例如，《清明掃墓顯孝思》、《為誰生活為誰忙（反思生命意義）》、《我的家人患病了》等等，然而重點是放在「關懷」、「責任」、「尊重」和「歸屬感」 ，好像是在與生死議題在打擦邊球。假如由教育局牽頭，添加如上文提出的生死教育的框架概念系統，並提出清晰的指引，引導老師和學生在課堂上討論，效果已能立竿見影。

教育一向是政府看重的政策，2024-25 年度教育方面的政府開支預算為 1,157 億元，佔政府開支總額預算的 14.9%，由投放的資源之多可見一班。既然已有相關的決心，何不多走一步，訂立生死教育的指引和教材，締造更有韌力應對生死的新一代？

作者馮廣榮是香港中文大學社工系講師、美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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