香港新方向｜企業進駐北部都會區，有何著數？

來稿作者：周子烈



北部都會區整體潛力和經濟產能，將有望超越九龍東成為真正連結深港，大灣區及香港，以至區域及國際動力的腹地。一些連月過來香港設立公司區域總部，以及選擇在香港成立初創公司的企業家，以至帶著資金和期望過來的人員，無不認為往返科學園超級便利。如果大家在平日到科學園走走，不論是12W還是16W，都是非常熱鬧。同時，在這個園區中工作和在鄰近屋苑生活，都會感到無比的年輕和充滿活力。

放眼未來二十多年，相信只會對類似科學園的商業及工業用地需求更多更廣。一些受惠於九十年代的行業，大都感受過中環金鐘的活力，投行、私募基金、證券、會計及法律界等精英聚集在皇后大道中、畢打街、穿梭於國金、怡和和長江等大廈，談的都是上千萬過百億的大項目。換到2024年，同樣地見到陸續有一批又一批創科、生物科技、人工智能和新能源公司，進軍香港設立研究院、跨國企業決定在香港設立研發及扶持生態圈，最重要的是，特首、財爺、幾個問責官員如創科及工業局局長、醫務衛生局局長、商經局局長及引進辦等走遍大江南北，定要把香港建設成為先進的創科及生物科技中心。

隨著北部都會區正式成形及幾個主要片區招募發展商參與，未來發展商、本地、內地和海外企業如何合縱連橫推陳出新極為關鍵。最新一期習近平主席在求是的文章重點指出，國家發展大道在於守正創新，不論80多家簽署支持北部都會區先行一步順應時代發展，還是未來陸續加入的夥伴，其實都是以港為家，倚港興業的堅定參與者。回望香港賴以成功的因素，就在於官員給予機會和制訂方向，商界、學界和民間抓住機遇，拼勁投入，最重要的還是結合了國家發展及國際形勢，找到最好的方案和項目做大做強。

坦白說，香港在創科和生物科技之旅的起步是遲緩了一點，如果十年前政府銳意北部都會區的規劃，大疆的創辦人選定建廠的地點也許就是河套而不是深圳南山。同樣，如果港深創科園今天已經建好第三期，廣闊的商業辦公室就可以租給華為、百度、寧德時代等企業，也可以讓眾多海外和內地一流的生物科技企業建廠，調動前沿臨床和研發來港。又假如片區一早平整起來，會不會也有數家新能源電動車企業如比亞迪、特斯拉等選擇同步在內地和香港設廠呢？

北部都會區和河套政策出台，正正是香港全面確定急起直追的時代，有如股票確實轉向和轉勢。散戶一般在二級市場會在較遲的時候才入場，但大戶往往早著先機，在初段就陸續進場吸納。北都就像一個在創業板上市的股票，董事局成員是國家及特區政府，而廣大的市民是股東一部分。既然國家多番定調北都未來發展路向，上周也在中聯辦主任和特首加持下，結合接近百家企業共同誓師，簽訂和承諾投入過千億，未來如何跟進和選定發展項目，確實不能夠執輸。

筆者剛好在這幾天隨團到成都考察，既看到四川創科企業蓬勃發展，也感受到它們積極出海和放眼國際市場的戰略，每次到內地參與活動、論壇和跟著政府人員一起，都會見到內地企業家積極交換微信，主動把項目分享和立即安排人員到港看看合適的辦公室，這些親身體驗，有時比起讀報看網上新聞來得更震憾。

作者周子烈是香港新方向的創新科技政策研究主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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