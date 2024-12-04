胡定旭｜黃仁勳忠告香港　新醫學院有機遇

讀者不一定認識黃仁勳，但他創辦的英偉達（NVIDIA）很多人都會知道。該公司生產的高速芯片是當今科技界最炙手可熱的商品，原因是它們正是「人工智能」（AI）的靈魂部分。 故此，黃仁勳也有「AI教主」的美譽。在今年11月裏，英偉達的市值一度追上了美國蘋果公司，成為世上市值最大的企業，其重要性不言可喻。



來稿作者：胡定旭



黃仁勳到訪不同地方均會掀起熱潮，上月23日他來港接受香港科技大學頒發的工程學榮譽博士學位時也不例外。可惜見諸於報端者，多是財政司長陳茂波和他到深水埗大牌檔晚飯的花邊新聞。其實今次黃仁勳的到訪，對香港來說是有着重要意義的。

第一，以黃仁勳今時今日在世界科技界及金融領域上的影響力，我相信願意頒授博士學位給這位千億富豪的大學多不枚舉，問題是他願意接受哪間大學的學位，成為該位的校友而已。從這個角度看，更準確的描述應是，他選擇了港科大，原因當然離不開港科大在科研領域上的國際地位。遠的不用說了，至今仍然雄霸世界無人機市場的大疆創新，其創辦人汪滔正是港 科大的電子及計算機工程學系畢業生。

另外，港科大校長葉玉如教授不僅是世界知名的腦神經科學家，同時也是中國科學院院士及美國科學院外籍院士，而且是國家在港「分子神經科學重點實驗室」的領軍人物，專攻困擾全球的阿爾茲海默症。2022年國家主席習近平來港訪問時，也專程前往科學園參觀由她領導的「香港神經退行性疾病中心」。國家及特區政府對她的重視清晰可見。

港科大領導層中的另一猛人是其校董會主席沈向洋，他是人工智能方面的專家。在2013至2019年期間，他曾出任微軟全球執行副總裁。在2024年的QS全球大學排名榜中，港科大 的數據科學及人工智能學科位列全球第十，是中國唯一能躋身前十名的大學。這解釋了為何黃仁勳在港科大的「爐邊對談」中形容港科大就是亞洲的MIT（即美國麻省理工學院）。這對港科大，以至全港高等院校來說，是一次很大的加持。他更明言，英偉達希望能夠聘用更多港科大的畢業生。難怪有政圈人士在說，環視香港的高等院校，能夠邀請像黃仁勳這位AI教父來港演講者，現時恐怕只有港科大一家！

第二，黃仁勳對正努力開拓新產業的香港給出了兩項重要的忠告。首項是他點出了大灣區已擁有了極大的競爭優勢。他說，若問全球機械技術最強的國家是哪個，大家一定會答德國，若問電子技術最發達的國家，答案會是日本，但這兩個國家在人工智能技術方面的發展如今卻遠遠落後於中國，而大灣區是全球唯一一個同時擁有了機械、電子和人工智能三大前緣科 技的地區，這三項技術均能迅速應用到三種重要劃時代產品：無人機、智能汽車和機器人。所以，他透露自己會密切關注大灣區的發展。香港人看懂了這個大機遇嗎?

第二項給香港的忠告是針對香港籌建中的第三家醫學院。在港科大的「爐邊對話」中，作為主持人的港科大校董會主席沈向洋直接問黃仁勳對科大構思中的新醫學院有何建議， 他認真地從自己在2018年世界科學計算大會（超級計算）的碰壁故事說起。他說，當時他是想向與會者介紹人工智能，但卻受到了很大的懷疑。接着，他忠告港科大：「你們的基礎專長在科技、計算機學和人工智能。這與世界上幾乎所有醫院的情況相反。它們是從一家醫院開始，現在才試圖將人工智能和技術融入其中，這通常會遇到對科技的懷疑和不信任。因此，你（們）有機會是歷來第一次從（醫院的）開始就擁抱科技，而且科技是可以演進的。你（們）了解科技的局限性，也了解它的潛力。我認為這是一個非常難得的機會。我希望你們能把握好這個機會 。」簡而言之，伴隨着新醫學院的出現，香港有了一個把醫療行業推上台階的好機會。

作為一個普通香港市民，我當然渴望見到香港能盡快建成一所擁抱科技的醫學院，培養出新一代的醫生，既造福香港，也希望可以進而帶動內地醫院的全面革新。而且，我亦認同黃仁勳的判斷：港科大有心及有能力興建一所擁抱科技的創新型醫學院。後者定能為香港作好迎接人工智能革命的到臨。日後的醫科畢業生即使不從事科研，都必須認識科技， 情況就像今天的醫生已不能不認識電腦那樣。

回看香港的現實，我盼望日理萬機的官員可以掌握正在高速發展的科技大勢，進而敢於騰籠換鳥地創新，成為習主席口中敢於改革的「弄潮兒」。行文至此，我想起了習近平主席在2022年7月1日的重要講話裏提及的「四點希望」，其中第二點就是「不斷增強發展動能」，內裏明確提出，「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」。

我衷心希望香港可以增強發展動能，積極穩妥地全速向前，興建一所創新型醫學院以釋放香港社會蘊藏良久的巨大創造力和發展活力。這肯定是民之所想，希望能落到實處，造福萬民。

作者胡定旭是醫管局前主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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