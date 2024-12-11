綠惜地球｜羅局長不要讓人失望

來稿作者：陳永傑



上星期政府高層出現人事變動，成為了熱門新聞。羅女士接替了楊先生，成為了文體旅局長。很多人認為，酷愛歌手陳卓賢（Ian）的羅女士聰明能幹，因此委以重任。她上任的其中一個重要任務明顯是振興旅遊業，除了要主理一浪又一浪的盛事，更要兼顧第十五屆全國運動會（十五運會）的籌備，工作殊不容易。我們認為環保和旅遊並不對立，想到了近月「無處不旅遊」，很希望羅局長於振興旅遊業之際，亦要重視環保。

首先，文體旅局宜積極關注盛事基金和M品牌活動的撥款準則。翻查資料，兩項基金均沒有任何對環境友善的要求，即使申辦方承諾採取各種環保措施，也不會有任何加分。我們翻查外國各大小城市的大型活動申請要求，發覺香港已經被國際拋離。

就以英國曼徹斯特市為例，市議會審批大型活動津貼時，主辦方須確保活動配合該市2038年碳中和的減碳政策 。蘇格蘭遴選「國家活動」（National Events Programme）資助時，活動的「社會、文化及環境可持續性」是其中一項考慮因素 。新西蘭的「大型活動基金」（Major Events Fund）要求申請方要「制定環境影響策略，詳細說明活動將如何管控、減少和抵消對環境的負面影響，並利用活動展示可持續的解決方案」 。芬蘭赫爾辛基的體育活動津貼直接要求申辦方考慮環境影響 。

澳洲的維多利亞州更關注細節，其「跨文化節慶及活動計劃」（Multicultural Festivals and Events Program）要求申辦方減少使用即棄物品 。澳洲的奧古斯塔 －瑪格麗特河郡（Shire of Augusta Margaret River）則是位處生態敏感的地帶，所以郡政府特別強調，獲資助的大型活動要減少生態足跡和推廣環保 。

把眼光放近一點，即將來港獻藝的Coldplay，以及因為楊局長沒有她電話號碼、以致與香港緣慳一面的Taylor Swift，都會在演出裏加入環保元素作招徠。可是香港政府用來振興旅遊的基金，幾乎毫不考慮環境影響，變相是沒有善用公帑，以配合特首主張的低碳環保政策，結果補貼了一些高污染、高消耗、高浪費的大型活動及旅遊模式。近年政府財赤嚴峻，我們不禁反思，公共資源花在對的地方嗎？半年前，記者朋友曾向文體旅局查詢兩項基金有否設環保要求，局方的答覆直爽得很：「沒有補充。」聽到、讀到也覺得尷尬。

再者，文體旅局的首要工作就是要把十五運會辦得有聲有色。十五運會的理念是「綠色、共用、開放、廉潔」 ，務求成為首屆碳中和的全運會 。碳中和是國家交付粵港澳三地的任務，不容有失，所以各地都要及早部署，舉例來說，廣州已承諾所有全運會場館將全面使用太陽能、生物質能等的綠色電力 。而在廢物方面，廣東省厲行「無廢全運」行動，並「協調各賽事承辦城市執委會宣導開展垃圾分類、推廣『光盤行動』和綠色包裝、減少一次性塑膠製品使用，推廣註冊、登記、指引、手冊等電子化等措施，減少辦賽過程各類固廢產生」 。

大灣區兩大城市早已在幾年前實行「強制垃圾分類」，市民須把垃圾分成有害垃圾、可回收垃圾、廚餘垃圾和其他垃圾四種，然後投放到適當的回收桶內，違者處罰，而按深圳的《深圳市生活垃圾分類管理條例》第二十一條列明：「大型群眾性活動承辦者應當會同活動場所生活垃圾分類投放管理人制定因活動產生的生活垃圾分類投放、收集、運輸方案，做好生活垃圾分類投放提示和引導，合理安排生活垃圾分類收集、運輸。」 法例在前，現在各市還要更大力宣揚「無廢」，反映積極減廢已經成為中國內地政府的政策主調。至於澳門，政府也開始交功課，承諾賽事會參照《大型活動的減廢指引》及其他相關指引減廢 。

內地大型城市每當要辦大型活動時，都會推出不少綠色政策，以示環保新風貌。就以浙江杭州為例，為了辦好綠色亞運，自行炮製了一份《大型賽事活動綠色低碳運營指南》 ，後來更成為了浙江省地方標準。《指南》「規定了大型賽事活動綠色低碳運營指南的總體要求、賽前減排、賽時控排和賽後中和等內容」，供日後作認證和參考。

至於香港，環境局早在七年前出版一份《大型活動減廢指南》，但是好像指南歸指南，盛事繼續變為「剩」事，剩低大堆垃圾。最近除了當局在紅館外牆髹上節能白漆外，仍未看到政府如何主動呼應國家的要求。我們擔心十五運會不但沒有鞏固香港領導大灣區綠色轉型的地位，反倒暴露了香港在舉辦綠色大型活動的短板。十五運會距今只剩大半年，當局應該急起直追，以免成為大灣區「大嘥鬼」。

除了綠色團體，相信對環保感到焦急的，還有羅局長心儀的Ian。他最近獲邀參與環境運動委員會「全民減碳大行動」，宣揚碳中和，Ian的歌迷組織素來會身體力行支持環保，參與淨灘。我們明白主理旅遊的羅局長未必再可以公開追星，但如果能在十五運會等盛事裏貫徹環保，相信身為「住」隊伍的Ian會看在眼裏的，請你不要讓他失望呀。

作者陳永傑是綠惜地球助理環境事務經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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