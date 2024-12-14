奇妙的揭發者｜香港北都規劃需要財務守正科技創新

北部都會區（北都）規劃的具體實行需要有守正創新的思維模式。守正創新的意思是在守正基礎上力求創新。目前政府推出的北都規劃概念，其中一個「亮點」是「北都大學教育城」（大學城），在北都預留80公頃用地發展大學城，鼓勵本地專上院校與中外院校合作，開拓更多課程、研究和交流項目。



大學城這個概念是否能夠創新？是需要進一步探討的。隨着社會科技發展，很多不同行業已經交叉融合。尤其是在工作模式上，越來越多機構推出一周四天工作。所以，生活和居住的模式格局再不能像90年代那樣劃分得清清楚楚。大學城要守正創新，不應該只是建立一個大學城，而是要結合產學研的混合模式。北都地區內有很多珍貴的文旅資源，紅花嶺郊野公園、塱原自然生態公園、米埔自然保護區等。如何保育？如何利用科技創新去創造一個中國最先進的規劃格局？能夠結合新能源、資訊科技、新經濟等領域，才是正確的發展方向。

守正創新的「守正」是財務上要守正，但在內容上要創新、要有新科技、新想法。例如，深圳大疆（DJI）如果能落戶北都，可利用其無人機科技，開拓低空經濟的活動。比亞迪的電動車和寧德時代的新電池生產，其中一個主題都是「電」。如何用新型電能去規劃北都？這是需要想像力的。

行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄11月29日出席企業參與北部都會區發展簽署儀式。（黃浩謙攝）

想像力十分重要，創新需要想像力和執行力，兩者缺一不可。內地很多創科企業已經證明他們能發揮想像力和運用執行力。國內企業在家電、手機、電動車、電池能源等領域都已經領先世界。北都應該和內地創科企業進行具體合作，與香港優質的地產管理結合成地產科技模式，構建以科技領導地產，而不是由地產領導科技的新格局，才能「守正」。

香港地產發展商在「守正」上做財務管理有很強的能力。內地一定是「創新」，香港政府應該擔任中介，帶動內地創科和香港地產商合作。也可以推動香港傳統企業和內地不同類型的創科公司合作，以科技重啟傳統為主題，而不再以傳統的規劃格局為目標。

特區政府做了幾份發展策略報告書，都是由幾家傳統英美工程公司負責，規劃概念都是典型90年代格局。看見報告裏那些示意圖便知道規劃非常「硬」（僵化），完全不是創新模式，不能保育北區綠色生態。國際上，尤其是中東做大型規劃的時候，都有很強的想像力。今年沙特阿拉伯公布在西北部泰布克省（Tabuk）發展「新未來城」，是結合科技、人工智能的智慧城市。沙特阿拉伯的規劃是以科技為目標，香港的創科卻仍像2000年代科學園格局，似乎未進一步創新。

「守正」還指向處理基建成本問題。現時基建費用「未見官先打八十大板」，還没開始就先付出昂貴的成本，在投入資金興建基建前，顧問費和設計費用已經不斐，而最後的Business model只是售價二萬元一呎以上的豪宅。這種模式是不可能再沿用下去的。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，分別位於新田科技城、洪水橋／厦村和粉嶺北。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

北都應該有三個具體責任，第一，是否應該把政府總部遷移到北都？第二，整體格局應以科技為主導，鼓勵由企業提出新想法，而不是政府已經有一個前設的框架。第三，首筆投入基建的費用應要好好斟酌和研究，用什麼方法能夠以最有限的資源做出最大的效益。

守正創新的「守正」是財務上需要守正，而規劃上、概念上、設計上、科技上要創新。兩者結合才能夠形成一個可持續發展的北都區。目前特區政府推出的只是一個框架，具體內容如何演繹？大學城仍然有很多發揮想像力的空間。大學城應該不只是大學城，北都區應該展示大灣區創新模式的格局。「前海深港現代服務業合作區」位於珠江口東岸、是深圳經濟發展的中心區域。「橫琴粵澳深度合作區」位於廣東省南部橫琴島，是廣東省與澳門特區共同管理的特殊經濟區。這些都是很好的參考案例。

北都最重要的核心是科技，可持續發展的科技、綠色科技、智慧科技，它應該是集中國和亞洲精英的一個可持續發展的北都區，而不是另外一個以地產發展為核心的大型基建工程項目。