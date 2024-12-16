季霆剛｜中美激烈競爭主調不變

特朗普在2024年總統勝利標誌著台灣的一個關鍵時期，在中美競爭加劇的背景下，預期共和黨反華政策不會有任何大調整。美國近年來的兩黨已經確立了對華政策，而中國作為美國的戰略競爭者，共和黨將會延續上一任政府的對華政策。



來稿作者：季霆剛



特朗普作為一個具有經驗、縱橫多年地產界的商人，對國際政治將會以利益為優先，如此下去，台灣問題作為中國的紅線，特朗普必然會利用台灣問題向華進逼、取巧而行，以此換取更大而且短期的美國利益。

在台灣問題上，特朗普已經表明，他不會受到其前任在過去45年中製定並基本遵守的精確政策的約束，顧名思義即是特朗普將有更大空間遊走在紅線之間。從特朗普的執攻團隊講話中，特朗普和他的顧問似乎並不執著於歷史承諾的複雜細節或美國對台政策連續性，而這樣令兩岸間更難臆測。

由於特朗普的商業性外交政策，台灣面臨大幅增加開支和購買更多樣的美國軍事系統的壓力，這可能會對台灣經濟造成壓力。台灣數十億美元購買美國武器可以被視為一種戰略夥伴關係，這樣將有利於美國國防工業，亦有利於特朗普作為總統的聲望以回饋支持其當選的一批美國商界和工業界。

特朗普曾指責台灣半導體產業「竊取」美國就業機會，並呼籲台北進一步增加軍費開支，這表明美國將會開出更大的帳單，令台灣需要支付更大的開支。雖然特朗普在第一任期中曾規範了先前捆綁銷售的對台軍售流程，並授權創紀錄的軍售，但特朗普在這次選舉期間對台灣的輕視言論可能反映了他的真實的意圖以及將會對台灣所採取的立場。

另一方面，作為主力針對中國的「亞洲北約」組織QUAD（四方安全對話）以及AUKUS（澳英美三方安全夥伴關係）可能在特朗普任內產生改變。在他的第一個任期內，特朗普經常對多邊主義不屑一顧，他的外交政策的特點是貶低國際規範令給美國在印太地區的合作夥伴帶來了巨大的挑戰。同樣，AUKUS在特朗普第二屆政府領導下可能面臨不確定性。總括而言，中美關係的相互激烈主調不會因人而異，亞太地區特別是兩岸需要更加謹慎對待特朗普這種多變的商人治國特色。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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