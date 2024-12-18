來稿｜赦免亨特罪行　拜登道義失信

來稿作者：陳文坪



即將在明年1月20日卸任的美國總統拜登（Joe Biden）12月1日簽署赦免令，讓他的兒子亨特（Hunter Biden）免於因非法持槍和稅務罪被判刑入獄。消息一出，各界譁然。將在下個月上台的候任總統特朗普抨擊拜登是干預司法、濫用司法，讓亨特享有特權免受法律制裁。

今年6月，亨特（54歲）被裁定與濫用藥物時非法持槍相關的三項重罪罪名成立，並在9月初的稅務犯罪審理中對全部九項指控認罪。兩起案件原本分別定於12月4日和16日宣佈刑罰。據媒體報道，僅稅務案的判決，就有可能使亨特面臨最高17年監禁和130萬美元的罰金。然而，拜登趕在法院宣判前先行一步，利用總統擁有的憲法權力給予亨特「全面無條件赦免」，讓法官只能依據總統的赦免令駁回控方的提控宣判「無罪」釋放。這可是技高一籌的政治手腕。

親情，是人類特有的情感。成語血濃於水，意思是形容親情難以分割。 古裝電影或戲劇常有以「滴血認親」的場面，擁有血緣關係的親子的血液便會在水中相融。這些都說明濃厚的親情，血脈的相連，是無法割捨的。親情是人類生活中的一部分，因而人類離不開親情的存在有着「血脈相通」這一層關係。不過，當一個人觸犯法律後，面對法律的懲罰，在親情與法律之間作選擇時，有的人會大義滅親，有的人會徇私枉法。這無關東方或西方，是人類特有的情感交融。即便是皇族、總統，也難以跳脱偏向前者的思維或利益。

在美國，總統是國家權力的中心，擁有很大實權。總統不但是國家元首、政府首腦及三軍統帥；也在行政、立法、司法、外交擁有許多特權。正是如此，憲法賦予美國總統在司法方面享有任命聯邦最高司法官員。可提名任命聯邦法官，包括美國最高法院法官在內，但須獲得參議院的認可。總統還可以對任何被判破壞聯邦法律的人（遭彈劾者除外）作完全或有條件的赦免。總統擁有對聯邦罪名的赦免權。拜登就是通過「總統擁有對聯邦罪名的赦免權「給予其子亨特赦免。

根據美國憲法，總統有權赦免違反聯邦法律的個人，這是憲法賦予總統的權力。只要是在聯邦罪名下被提控或遭受刑罰，總統就有權力給予赦免。但是，憲法並沒有明文規定，不能赦免自己的親人。換句話說，在法律範圍裏拜登並沒有「逾越」權力。

有評論者提到：「拜登利用總統權力赦免兒子，讓自己的政治形象徹底毀容，更讓美國法律蒙羞。」 真的如此嚴重嗎？相信見仁見智。因為特赦是美國總統的權利（力），前總統克林頓、前（候）任總統特朗普在任內都特赦自己的親人。但他們的政治形象徹底毀了嗎？他們並沒有因特赦親人而影響政治形象；美國法律也沒有因此蒙羞。如果說蒙羞的話，只能說拜登在道德上「崩潰」，但法律上是合憲的。除非修正憲法總統不能特赦自己親人，否則，拜登不會是最後一位特赦親人的總統。

不過，拜登作為美國總統，而且是世界第一強國的總統，行事不能只符合憲法或法律，道德上更必須比常人更高標準才能讓人信服、敬仰、尊重。很顯然的，拜登在赦免亨特這一環節上，也是「犯了常人所犯下的錯誤」。拜登赤裸裸的行事，徇私讓自己的親人脱罪，不但失去道德高地，也失去人們對他身為總統的敬重。

特朗普2020年在任總統時，赦免了他女兒伊萬卡的家翁、庫什納的父親查爾斯的逃稅罪。（GettyImages）

回顧美國近期多任總統都有利用其權力赦免自己親人的先例，拜登不是首位赦免家人的美國總統。2001年，克林頓赦免了他同父異母的弟弟羅傑的涉毒罪行。2020年，特朗普赦免了他女兒伊萬卡的家翁查爾斯庫什納的逃稅等罪名。

拜登說，他仍然相信美國的司法制度，但也相信政治已經污染了這個過程，並導致了司法的不公。「我希望美國人能夠理解為什麼一位父親和總統會做出這個決定。」由此可見，無論是身為父親，還是貴為總統，親情是有血緣關係的人之間存在的特殊感情。是人間最美的一種感情。拜登雖被指道貌岸然，信譽破產，道義枉然，失去道德高地不在話下，卻「贏得」了親情。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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