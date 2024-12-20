地球之友｜推動綠色交通轉型　共建可持續未來

來稿作者：洪藹誠博士



政府早前公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，香港地球之友對政府將資助巴士營辦商添置600部電動巴士，並會資助的士業界購置3千部電動的士，表示歡迎。本會高度認同推動公共交通系統向低碳及零排放方向發展的必要性。為了讓這政策更具成效，本會提出以下建議，助力香港實現環保及可持續的交通發展目標。

1、訂立清晰的目標與時間表

政府應根據2021年發布的《香港電動車普及化路線圖》，進一步作全盤規劃，為所有公共交通工具及商用車(包括巴士、小巴、的士及貨車等)訂立清晰的綠色轉型目標與時間表，涵蓋電動及氫能車輛的應用，並每3年檢視各項策略和目標，考慮當時的技術發展情況，適時調整相關政策與措施，以確保政策能有效推動香港的綠色運輸發展。

2、加強新能源基礎設施建設

政府應加強充電及加氫設施的建設，尤其是在交通樞紐、巴士站及的士站等地增設快速充電站和加氫站，以提升新能源車輛的可用性。此外，政府應優化土地規劃，確保相關基礎設施覆蓋全港各區，並加大對低碳綠色科研基金和創新及科技基金的撥款，支持相關建設項目的落實。

3、提供多元化的財政支援

政府應為業界提供多元化的補貼及優惠政策，包括購置補貼、稅務減免及貸款支持，以降低初期購置成本。此外，政府應設立專項技術研發基金，支持本地大學及研究機構開展新能源車輛及基礎設施的創新開發，推動行業進步。

4、推動持份者協作

在推動綠色交通轉型的過程中，公私營合作至關重要。政府應與巴士公司、的士行業協會及其他從業者緊密合作，共同制定可執行且務實的政策措施，確保計劃符合業界需求，並提供針對性的支援。同時，政府還積極應吸引新能源車製造商參與香港市場，提供符合本地需求的車型，並通過促進市場競爭以降低成本。為加快基礎設施建設，政府可鼓勵私營企業參與投資，例如採用公私營合作模式，吸引更多私營資本投入。

5、加強培訓與宣傳

政府應加強教育與宣傳，提升業界與公眾對綠色交通的支持與認識。對於司機及技術人員，應提供新能源車輛的操作及維修培訓，確保他們能適應新技術的要求。對公眾而言，政府可透過社交媒體、公共廣告及社區活動，推廣綠色交通，並定期向公眾公佈轉型進展，以提升政策透明度。

6、參考國內成功經驗

政府應積極參考內地成功經驗，包括充電設施網絡的規劃、車輛技術選擇及政府財政支持等。同時，政府應把握機遇，加強與內地在電動車及氫能技術開發、產業發展、市場機制、人才培訓等方面的合作，共同推新能源汽車的發展。

7、落實生產者責任制

隨著政府推動電動車普及化政策，電動車退役電池的數量亦將大幅增加，帶來潛在的環境挑戰和資源管理問題。政府必須落實生產者責任制，要求電動車製造商和進口商承擔電池的回收、再利用及妥善處理責任，以推動循環經濟的發展。

我們相信《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》的出台將成為香港向可持續發展邁進的重要一步。期望政府在推動政策落實過程中，廣泛聽取社會各界意見，並採取務實有效的措施，共同為香港打造低碳、智能、宜居的未來。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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