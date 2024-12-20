來稿｜巴士和的士綠色轉型路線圖：邁向零排放的可持續交通未來

來稿作者：陳秉友、于承忠



隨着全球氣候變化和環境污染問題的日益嚴重，各地政府紛紛制定政策以推動可持續發展。香港特區政府亦不例外，於2024年12月10日公布了《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》（以下簡稱《路線圖》），為香港公共交通系統的綠色轉型勾勒出清晰的藍圖，目標是在2050年前實現零排放，為香港的可持續發展開創新局。本文將從政策內容、技術實施、業界挑戰和社會影響等多方面探討這一重要政策的背景、措施及未來發展方向。

香港公共交通的碳排放現狀與轉型必要性

根據香港特區政府的數據，運輸業的碳排放佔本地總碳排放量的約20%，其中公共巴士和的士每年的碳排放量超過140萬公噸，約佔全港碳排放總量的4%。這些數字顯示，推動公共交通系統的電動化和低碳化是香港邁向碳中和的重要一步。

香港地球之友對《路線圖》的出台表示讚賞，認為此舉反映了政府對低碳出行的承諾。該組織指出，公共交通的綠色轉型不僅能顯著減少碳排放，還能提升市民的生活質素，改善空氣質量，並促進香港整體的可持續發展。

《路線圖》的主要政策措施與實施計劃

《路線圖》以「鼓勵為主、循序漸進、避免轉嫁成本予乘客」為指導原則，提出了一系列針對公共巴士和的士的具體措施。首先，政府將資助專營巴士營辦商購置約600輛電動巴士，並為的士業界提供資助以更換約3,000輛電動的士。這些措施的核心在於減輕業界初期轉型的經濟壓力，並在不增加市民負擔的前提下推動政策落地。

在巴士方面，政府將為專營巴士公司提供資助，以購置單層及雙層電動巴士，分別補貼每輛巴士40萬及80萬港元，或者提供車輛成本的25%（以較低者為準）。這些資助的條件包括巴士公司需在2027年底前完成訂購，並逐步淘汰高排放的柴油巴士。

對於的士業界，政府將優先資助更換老舊的的士，並邀請車齡最高的3,000輛的士的車主參與計劃。每輛電動的士的補貼金額為45,000港元，車主需在兩個月內確認參與計劃，並在六個月內完成購置及12個月內為電動的士領牌。

此外，政府還計劃在2027年前新增至少500個高速充電樁，以應對電動車輛數量增加的需求。這些充電設施將優先設置於交通樞紐、巴士站和的士站等地區，並改造現有的加油站以提供高速充電服務。到2030年底，政府還將津貼私營機構安裝3,000個供公眾使用的高速充電樁，逐步建立一個覆蓋全港的充電網絡。

業界挑戰與政策應對

公共交通系統的綠色轉型雖然目標明確，但過程中仍面臨諸多挑戰。首先，電動車輛的成本遠高於傳統燃油車，電動巴士的價格甚至比柴油巴士高出約50%。儘管政府提供了資助，但對於一些中小型業者而言，轉型仍然存在一定的經濟壓力。此外，充電設施的不足和充電時間的延長也可能對公共交通的運營效率造成影響。

針對這些問題，政府提出了一系列應對措施。除了財政資助外，政府還將推動電動車技術及維修的專業培訓，確保司機及技術人員能適應新技術的需求。同時，政府亦會與業界密切合作，通過試驗項目和政策調整，逐步解決技術瓶頸和基礎設施不足的問題。

社會影響與未來展望

公共交通的電動化不僅是應對氣候變化的必要之舉，也將對香港的社會和經濟發展產生深遠影響。首先，電動車的普及將大幅減少溫室氣體和空氣污染物的排放，改善市民的健康和生活質素。其次，電動車行業的發展將帶動相關產業鏈的升級，創造更多就業機會，並促進本地創新科技的進步。

此外，隨着電動車技術的快速發展和市場供應的增加，電動車的成本有望逐步下降，使其價格與傳統燃油車相當甚至更低。這意味著未來電動車的普及將不再依賴政府資助，而是由市場驅動，實現長期的可持續發展。

然而，要實現2050年全港公共交通零排放的目標，仍需社會各界的共同努力。香港地球之友建議政府進一步清晰規劃全港公共交通工具的轉型目標與時間表，並加強充電及加氫設施的建設。同時，政府應提供更多元化的財政支持，包括稅務減免、貸款支持及技術研發基金，以鼓勵更多業界參與綠色轉型。

《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》的出台是香港推進公共交通綠色轉型的重要一步，標誌着香港在實現碳中和目標的道路上邁出了堅實的一步。這一政策的成功實施不僅依賴於政府的積極推動，更需業界的配合和市民的支持。憑藉全社會的共同努力，香港有望在未來數十年內成為一個低碳、宜居、可持續的智能城市，為全球城市化進程提供示範。

作者陳秉友博士是香港航運物流協會主席，于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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