紫荊黨｜讓更多港澳臺同胞獲得實際利益

來稿作者：伍俊飛



近期內地對港澳臺推出一系列優惠政策。香港特區行政長官李家超進京彙報工作，公開表示中央惠港政策將陸續出臺；國家出入境管理局決定在深圳實施赴香港旅遊「一簽多行」政策，在珠海實施赴澳門旅遊「一周一行」政策，在橫琴粵澳深度合作區實施赴澳門旅遊「一簽多行」政策；國務院台辦表示支持包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊。越來越多的對港澳臺利好政策正在釋放，兩岸四地迎來融合發展的新機遇期。

當前的優惠政策偏重於內地人員、資金、技術等向港澳臺輸出，而近年來港澳臺的生產要素向內地輸出顯得停滯不前。中央一直在為港澳臺同胞在內地的創業、創新、居住、工作、生活等提供方便，尤其歡迎前往內地投資的大資本，然而，正如魔鬼的魅力在細節一樣，各地方政府對港澳臺同胞在內地發展的政策只有通過各種細小管道惠及所有人，讓更多同胞尤其是年輕人、基層家庭獲得實際利益，才能最大限度地傳遞中央的關愛，團結港澳臺社會，進一步鞏固「一國兩制」的群眾基礎。

在金融服務領域，港澳臺同胞面臨許多困難。內地房價下降幅度較大，已經達到許多港澳臺同胞的預期價位，他們計畫在內地尤其是粵港澳大灣區置業，為將來退休養老做準備，但內地銀行基本上不接受港澳臺同胞房貸申請，只允許一次性全款買房。近兩年來越來越多的香港人到大灣區定居，或創業，或就業，但即使他們拿到內地居住證，也難以獲得內地銀行或大型金融平臺的信用貸、消費貸、網貸等金融服務，港人作為法人開辦的中小微公司也難以申請到企業貸款，一般都需要資產抵押。

在營商環境方面，港澳臺同胞遇到比內地人更多的麻煩。內地互聯網高度發達，電商普及程度遠高於港澳臺，大量商業交易、政府事務、社區事務、日常購物等可以線上上進行，但是前提是需要有內地居民身份證。幾乎所有電商平臺對港澳臺同胞都存在限制，辦事的程式異常繁瑣，許多平臺乾脆直接拒絕港澳臺居民持有的內地居住證號碼。也就是說，內地居住證未來需要增加含金量，令港澳臺同胞獲得同等國民待遇。

在歷史遺留問題方面，某些港澳臺企業家在內地遭遇的冤假錯案仍然沒有得到糾正。港澳臺企業家為中國的改革開放事業做出了不可磨滅的歷史性貢獻，大陸第一家境內外合資企業就是由香港愛國企業家和內地國有企業聯合創立的。大多數港澳臺企業在內地發展比較順利和成功，但的確有少數港澳臺企業家在內地的投資，由於地方政府的錯誤干預、合夥人的欺騙、司法部門的不作為等陷入失敗，有人甚至蒙受牢獄之災。這些企業家中不乏社會名流、行業翹楚，在港澳臺和海外有著一定影響力。國家有關部門有必要重新梳理這些歷史上留下來的問題，把冤假錯案糾正過來，恢復和提升港澳臺企業家對內地投資和營商環境的信心。

就兩岸關係而言，當前統一臺灣的各種方案並不成熟，包括和統、武統、逼統等，然而，我們確實可以把目光轉向內地，探索其它一些思路，包括依靠和發動臺灣群眾、給予臺灣群眾實惠的光明正大的「利統」。大陸一直以來希望通過經濟相互依存來綁定臺灣，並且長期推行惠台政策，但是這些政策只讓資本、企業家和少數中產獲益，並沒有讓普通臺灣同胞直接受益。兩岸交流長期局限于時常往返兩岸的民眾，尤其是少數特定屬性範圍內的交流，所以效果不彰，人數更多的弱勢族群、家庭貧困人群沒有機會去感受大陸政府和人民的善意。這些臺灣弱勢群體是大陸更該去關心、照顧的對象。關心和依靠臺灣基層特別是弱勢群體，才能夯實統一臺灣的民意。

大陸的房屋嚴重相對過剩，去年9月，國家統計局原副局長賀鏗曾經公開表示，大陸空置房子多，現餘房屋14億人可能都住不完。今年以來，已有超80個城市落地政府收儲商品房模式，多地鼓勵收購符合條件的存量房源用作保障性住房，部分城市由國有企業在部分行政區域徵集已建成未出售的商品住房用作保障性住房，從而推動市場庫存去化，緩解開發企業的資金壓力。

那麼，這些尚未出售的存量房是否可以通過提供無息貸款的方式、以成本價賣給支持統一的臺灣民眾呢？是否可以免費獎勵給擁護統一甚至率眾起義的的台軍士兵呢？答案是可以的。臺灣人口只有2300多萬人即使人均補貼20萬，總共才約46000億元（6450億美元），而實際上數字要小很多，因為要除去死硬台獨分子。臺灣軍人總數約16萬人，給他們每人送一套房，以沿海省份收儲房屋價格計算，所需資金也只有不到1300億人民幣元。以大陸目前的財力，這些都是可以承受的。這種公開在內地給予國家特定地區人民實際利益的「陽謀」，既能得到臺灣廣大普通人的擁護，避免了同胞相殘的悲劇，又不會惡化中國的國際環境，還能加大社會對臺灣當局管治的壓力。

根據蘭德公司的估計，在俄烏戰爭中，俄羅斯每年的直接損失大致在1030億美元到1600億美元之間，三年時間的直接損失將超過4500億美元，此外還有大約3000億美元的海外資產被制裁凍結以及數百億美元的傷亡軍人賠付金，更不用說戰爭給國家在外交、經濟和社會發展方面帶來的更長遠損失。二者相比較，我們發現讓臺灣同胞在內地低價買房是一項非常合理的政策。

從港澳臺普通人的利益出發，給他們以實惠，爭取港澳臺民心，有利於「一國兩制」行穩致遠。一切政策和決定之是否正確，要看它是否符合於群眾的利益與群眾的要求。這一戰略原則在古代、在革命戰爭時期、在改革開放年代直到如今，都是顛撲不破的真理。在港澳臺問題上，我們宜繼續堅持這一原則和優良傳統，極大地提高港澳臺同胞對中央的支持，為中央各項相關政策在港澳臺落地提供強大的群眾基礎。

作者伍俊飛博士是紫荊黨政策研究院院長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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