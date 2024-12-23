郭偉强｜經濟要競爭　但社會需要底線

日前，信報發表了一篇名為《最低時薪要克制 經濟自由靠競爭 》的文章，稱最低工資這一重要的經濟槓桿，不可置於「高高在上的官僚之手」。文章集中從經濟角度客觀分析，擺事實、講道理，文中數據詳盡、論點充分，令人信服。但筆者希望擴闊討論空間，補充一些公共政策角度的觀點，以及自己作為僱員、工會代表的幾點看法。



來稿作者：郭偉强



發展經濟亦要顧念民生艱難

其一，前述文章「將收入比（平均收入/最低收入比）與經濟增長作對比」，結果顯示「收入比愈高則複合人均生產總值增幅愈大」，即經濟增長越快。但目前的情況是，香港已然成為一個高收入比經濟體（香港平均收入高，「最低工資」僅處於中流水平，故「收入比」數值為高），且在與環球對手的比較中，處於全球第一梯隊。

經濟學可以只看數據，但施政需要兼顧道德。所以我們即便明白，收入比愈高經濟增長越快的「道理」，但在香港「最低工資不高」、收入比很高的前提下，我們有何理由，又該用何心態，為了這「虛無飄渺」的「經濟增長」可能性，而放棄用政策為千萬香港勞工劃出一條保障基本生存權利的死線？

最低工資並不是橫空出世，曾蔭權特首在2006年試行了「工資保障運動」，在成效不彰下才以最低工資取代。目前，香港最低時薪為40港元，以一週工作50小時計，每月收入僅在8800元上下，但香港生活成本冠絕全球，今年又再次被評為國際外派員生活成本最貴的城市，就住房、交通、食品、服裝和家庭用品等必須開支計，租金6000元，交通費500元，伙食費3500元，水電網絡雜費500元，單人每月生活開支已然過萬。社會上亦有討論「生活工資」，水平約是香港每月工資中位數的60%，與目前40元低資只有中位數一半仍有一定距離。

若我們結合香港實際來談，2021年，政府決定凍結最低工資（10年來首次），這意味著，在當時兩年一檢機制下，37.5元最低時薪會從2019年維持至2023年。但我們須留意，這四年中的大部分時間，香港正經歷新冠疫情，儘管市道艱難、失業率高企，但消費者物價指數 (CPI) 不跌反升，「甲類消費物價指數」上升尤其明顯，顯示疫情期間通脹對底層民眾的影響尤甚。與此同時，購置防疫用品亦讓本就不寬裕的基層家庭增加額外負擔。而這些以保安、清潔人員為代表的底層勞工，時時暴露在感染的最前線，工作量有增無減，還要飽受通脹蠶食之苦足足四年，對他們極為不公。明年起實施的「一年一檢」的方程式機制，只為防止再有同類情況再次發生。

「官僚之手」方能兼顧香港實際

其二，前述文章認為，香港不該將此「重要的經濟槓桿置於高高在上的官僚之手」，其中尤其提到，在經濟下行週期時，最低工資只升不跌，反而會令勞動市場失去了調節定價的靈活性，「間接推高整體失業率」。

上述種種，是基於數據及理論作出的判斷。但反觀香港社會，儘管經濟面臨挑戰，但失業率始終穩定保持3%的「低水平」，中高端專業職位，仍寄望於各類人才政策，以填補不足；旅遊零售、航空及運輸、建造等行業，更須依靠外勞緩解人手暫時短缺的現狀。以建造業為例，發展局局長寧漢豪曾表示，香港將進入建築業高峰期，單就政府工務工程開支論，據立法會7月文件，未來 5 年，政府基本工程開支預計維持在平均每年約 900 億元的水平，較過去5年平均每年760億元增長約 17%，顯示政府正加快房屋供應及基礎設施建設。所以，筆者試問，在幾乎達至全民就業的前提之下，香港制定最低工資，是否真會「間接推高失業率」呢？或許，就目前情況論，還不足為懼。

進一步言，若「官僚之手」不介入市場，底層世界的殘酷，將更加不堪入目，或重回最低工資實施前，十多二十元一小時，做足每周50小時才得月薪4,000大元的境況。劣質劏房是一個案例，由於香港貧窮住戶數目不斷上升（目前香港貧窮住戶數目較2019年大升17%，截至今年第一季度，已增至61萬9000戶），導致劣質劏房萌生，天價呎租下只有劣質水平，雖是市場決定卻違背市場常理。試想，若政府此時不出手取締劣質劏房，不立法制定劏房出租制度、推出「簡樸房」概念，僅靠市場運作，底層民眾該活在何等的世界中？筆者認為，這些掙扎在水深火熱之中的底層民眾的尊嚴，遠比冷冰冰的經濟數字要來得重要。

讓「官僚之手」逐步退出市場，上述情況不公平、不合理亦不道德的狀況，只會愈演愈烈。所以，筆者認為，在社會保障層面，「有形的手」不僅要介入，更要頻繁、積極、有效地介入，加密檢討頻率，靈活調整機制，舉例來講，使用一年一檢機制，就遠比兩年一檢更有成效。

控制價格更要防止「內卷式」競爭

其三，前述文章提到「（最低工資）增幅遠遠高於其他經濟指標」，會令最低工資失去其價格控制的屬性，令「有意提供廉價勞力的勞工被摒諸門外」。雖然筆者不能抹煞這個可能性，但正如上文提到的，我們不能忘記香港同樣是一個生活成本貴絕全球的城市，且與此同時，香港貧富差距已由2019年的34.3倍擴大至2024年第一季的81.9倍。如為讓「最低工資」達至控制價格的屬性，而取消對基層勞工的保障，進而讓基層勞工為糊口進一步「內卷」，值得嗎？以筆者意見來看，任何時候，以剝奪底層民眾福祉為條件，進而推動經濟發展，都是不划算且不道德的。

所以，在文章結尾處，筆者想感謝行政長官會同行政會議接納了最低工資一年一檢的建議，正是這一機制，進一步完善了香港的防墮安全網，用法律，為包括底層勞工在內的弱勢群體拉起了一條保障基本生命尊嚴的安全線。

作者郭偉强是立法會（勞工界）議員、東區區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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